Тур: 1. Стадион: The Brick Community Stadium. Зрители: 1990
0'
17' Желтая карточкаVimal Yoganathan
21' Желтая карточкаКаррагер Джеймс
1:0
35' ПенальтиОсгор Тело
1:1
48' ГолПинс Донован
55' Желтая карточкаКоттер Барри
2 4
1:2
1:2
1:2
2:2
2:3
2:3
2:4
3:4
3:5
Ход матча
17'
21'
35'
1:0
46'
48'
1:1
55'
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
16
Адико
Баба
14
ЖеК
рис
10
Осгор
Тело
32
Эрл
Джош
17
Georgie
Gent
18
Крэйг
Мэттью
19
Aiden
Marsh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Адико БабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖеК рисПолузащитник
-
10 Осгор ТелоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Керр ДжейсонЗащитник
-
17 Сиббик ТобиЗащитник
-
24 Макхью ГарриПолузащитник
-
21 Смит СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Томас СилкоНападающий
-
25 Стоунс ДжошНападающий
-
27 Kai Payne
-
Главный тренер: Малони Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрл ДжошЗащитник
- Защитник
-
17 Georgie GentЗащитник
- Полузащитник
-
18 Крэйг МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Aiden MarshНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Киллип БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Коннелл ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уоттерс МаксНападающий
-
39 Leo Farrell
-
Главный тренер: Кларк Даррелл
История личных встреч
Уиган
Барнсли
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.33
2.17
Среднее время на гол
67
41
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.17
1.67
Среднее время на гол
540
54
Всего голов
9
23
Голов в среднем за матч
0.75
1.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
46
Бомбардиры внутри турнира
Уиган
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осгор Тело
|1 (1)
|1
Барнсли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинс Донован
|1
|1
|Georgie Gent
|0
|0
Карточки
Уиган
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррагер Джеймс
|1
|0
Барнсли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коттер Барри
|1
|0
|Vimal Yoganathan
|1
|0
Результаты матчей
Уиган
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барнсли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Уиган
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барнсли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уиган
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уиган - Чарльтон 0:1 Барроу - Уиган 1:0 Транмир - Уиган 2:1 Уиган - Блэкберн 1:1
Филд - Уиган 0:4 Чорли - Уиган 0:0 Аккрингтон - Уиган 1:4 Уиган - Бристоль Роверс 2:0 Портсмут - Уиган 1:2 Линкольн Сити - Уиган 1:2 Чарльтон - Уиган 2:2 Уиган - Порт Вейл 0:0 Кембридж Юнайтед - Уиган 3:1 Уиган - Бёртон 1:1 Уиган - Блэкпул 1:0 Уиком - Уиган 1:0 Уиган - Лейтон Ориент 1:0 Флит Таун - Уиган 4:2 Уиган - Болтон 1:0 Уиган - Челтенем 1:1
Барнсли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1
Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Чарльтон - Барнсли 2:1 Бёртон - Барнсли 1:3 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2 Барнсли - Челтенем 0:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Барнсли - Линкольн Сити 1:5 Барнсли - Болтон 2:2
Результаты матчей
Уиган
Барнсли
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уиган
Барнсли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1