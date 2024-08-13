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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 1990
Уиган
1:1
Итог после пенальти
2
4
Барнсли

Ход матча

17'
 
Vimal Yoganathan
21'
Каррагер Джеймс
 
35'
Осгор Тело
1:0
46'
Джонс Джордан
ЖеК рис
 
46'
 
Филлипс Адам
Vimal Yoganathan
48'
1:1
Пинс Донован
(Georgie Gent)
55'
 
Коттер Барри
56'
 
Лопата Кацпер
Пинс Донован
57'
 
Уоттерс Макс
Косгроу Сэм
57'
 
Коннелл Лука
Крэйг Мэттью
57'
 
Лофтхаус Киран
Georgie Gent
61'
Смит Скотт
Смит Мэттью
 
61'
Стоунс Джош
Хьюджилл Джо
 
61'
Томас Силко
Ранкин Дион
 
72'
Макхью Гарри
Рамзи Кэлвин
 
121'
1:2
Филлипс Адам
121'
Осгор Тело
1:2
121'
1:2
Коннелл Лука
121'
Джонс Джордан
2:2
121'
2:3
Эрл Джош
121'
Стоунс Джош
2:3
121'
2:4
Уоттерс Макс
121'
Макхью Гарри
3:4
121'
3:5
Расселл Джонатан
Пен
2:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тикль
Сэм
2
Рамзи
Кэлвин
23
Каррагер
Джеймс
4
Эймсон
Уилл
3
Чамберс
Люк
16
Адико
Баба
8
Смит
Мэттью
7
Ранкин
Дион
14
ЖеК
рис
10
Осгор
Тело
9
Хьюджилл
Джо
24
Слонина
Гэбриел
6
Де
Жевинье
Маэль
Дюран
5
Пинс
Донован
32
Эрл
Джош
2
Коттер
Барри
17
Georgie
Gent
3
Расселл
Джонатан
18
Крэйг
Мэттью
45
Vimal
Yoganathan
19
Aiden
Marsh
9
Косгроу
Сэм
Уиган
4-2-3-1
Барнсли
5-3-2

История личных встреч

Уиган
Барнсли

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
3:2
Ч
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ТФЛ
2:2
Ч
2:0
Ч
0:4
ТМС
0:6

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.33
2.17

Среднее время на гол

67
41

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.17
1.67

Среднее время на гол

540
54

Всего голов

9
23

Голов в среднем за матч

0.75
1.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
46

Бомбардиры внутри турнира

Уиган
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осгор Тело 1 (1) 1
Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинс Донован 1 1
Georgie Gent 0 0

Карточки

Уиган
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррагер Джеймс 1 0
Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттер Барри 1 0
Vimal Yoganathan 1 0

Результаты матчей

Уиган
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барнсли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Уиган
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Барнсли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уиган
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уиган - Чарльтон 0:1 Барроу - Уиган 1:0 Транмир - Уиган 2:1 Уиган - Блэкберн 1:1
Филд - Уиган 0:4 Чорли - Уиган 0:0 Аккрингтон - Уиган 1:4 Уиган - Бристоль Роверс 2:0 Портсмут - Уиган 1:2 Линкольн Сити - Уиган 1:2 Чарльтон - Уиган 2:2 Уиган - Порт Вейл 0:0 Кембридж Юнайтед - Уиган 3:1 Уиган - Бёртон 1:1 Уиган - Блэкпул 1:0 Уиком - Уиган 1:0 Уиган - Лейтон Ориент 1:0 Флит Таун - Уиган 4:2 Уиган - Болтон 1:0 Уиган - Челтенем 1:1
Барнсли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Барнсли - Рома 0:4 Барнсли - Дерби 4:3 Барнсли - Мальорка 0:1
Аккрингтон - Барнсли 0:3 Альфретон - Барнсли 1:3 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Блэкпул - Барнсли 3:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Барнсли - Рединг 2:2 Стивенэйдж - Барнсли 2:1 Чарльтон - Барнсли 2:1 Бёртон - Барнсли 1:3 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2 Барнсли - Челтенем 0:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Барнсли - Линкольн Сити 1:5 Барнсли - Болтон 2:2

Результаты матчей

Уиган
Барнсли

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уиган
Барнсли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - Джонатан Расселл реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Макхью Гарри реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Макс Макс реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Стоунс Джош не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Эрл Джош реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Джонс Джордан реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Коннелл Лука не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Осгор Тело не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Филлипс Адам реализовал пенальти!
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Brick Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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