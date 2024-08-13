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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2352
Уолсолл
1:1
Итог после пенальти
4
3
Эксетер Сити

Ход матча

40'
0:1
Алли Миленич
(Уоттс Калеб)
46'
 
Харпер Винсент
Уоттс Калеб
50'
 
Коул Рис
56'
 
Эйтчисон Джек
Liam Oakes
59'
Гордон Лайам
Evan Weir
 
59'
Мэтт Джемилл
Connor Barrett
 
59'
Иаринг Джек
Лэйкин Чарли
 
69'
 
Мадженнис Джош
Pedro Borges
69'
 
Фитцуотер Джек
Суини Пирс
73'
Еллис Джейми
Ronan Maher
 
79'
МакЭнтри Ойсин
Адома Альберт
 
81'
Гордон Джош
0:1
83'
 
Крама Тристан
Коул Рис
90'
Еллис Джейми
(Иаринг Джек)
1:1
90'
Стирк Райан
 
121'
1:2
Мадженнис Джош
121'
Иаринг Джек
1:2
121'
1:2
Нисканен Ильмари
121'
Окагбе Дэвид
2:2
121'
2:2
Алли Миленич
121'
Мэтт Джемилл
3:2
121'
3:3
Фитцуотер Джек
121'
Гордон Лайам
4:3
121'
4:4
Эйтчисон Джек
121'
Гордон Джош
5:4
Пен
4:3

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Tommy
Simkin
26
Окагбе
Дэвид
24
Уильямс
Харри
21
Аллен
Тейлор
2
Connor
Barrett
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
8
Лэйкин
Чарли
30
Evan
Weir
37
Адома
Альберт
10
Гордон
Джош
1
Витворт
Джосеф
26
Суини
Пирс
39
Диабате
Шейк
3
Паррингтон
Бен
17
Уоттс
Калеб
14
Нисканен
Ильмари
2
Макмиллан
Джек
46
Liam
Oakes
41
Pedro
Borges
12
Коул
Рис
11
Алли
Миленич
Уолсолл
3-5-2
Эксетер Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Уолсолл
Эксетер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
2:2
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:3
ПЛ
4:2
К
3:2
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Уолсолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еллис Джейми 1 1
Иаринг Джек 0 0
Эксетер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алли Миленич 1 1
Уоттс Калеб 0 0

Карточки

Уолсолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стирк Райан 1 0
Эксетер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коул Рис 1 0

Результаты матчей

Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксетер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксетер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уолсолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уолсолл - Моркам 1:0 Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1
Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Уолсолл 2:1 Транмир - Уолсолл 1:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Колчестер - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Барроу 1:1 Форест Грин - Уолсолл 2:0 Уолсолл - Донкастер 3:1 Уолсолл - Аккрингтон 2:1
Эксетер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Эксетер Сити - Истли 3:0 Торки - Эксетер Сити 2:2 Эксетер Сити - Брентфорд 2 4:1
Бристоль Сити - Эксетер Сити 2:1 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Йовил Таун - Эксетер Сити 1:3 Маусхол - Эксетер Сити 1:4 Уэстон СМ - Эксетер Сити 1:1 Тивертон - Эксетер Сити 1:2 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Нортгемптон - Эксетер Сити 1:2 Порт Вейл - Эксетер Сити 2:4 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:0 Челтенем - Эксетер Сити 1:2 Эксетер Сити - Чарльтон 1:1 Эксетер Сити - Бёртон 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3 Эксетер Сити - Болтон 2:2

Результаты матчей

Уолсолл
Эксетер Сити

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уолсолл
Эксетер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Нисканен Ильмари не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Иаринг Джек не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Мадженнис Джош реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • Второй тайм
  • 94'
    Райан Стирк получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Иаринг Джек сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Еллис Джейми бьет в цель!
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    • 50'
      Коул Рис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Калеб Уоттс уходит с поля. Vincent Harper выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Калеб Уоттс сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Алли Миленич бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Poundland Bescot Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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