Тур: 1. Стадион: Паундленд Бескот. Зрители: 2352
1:1
Итог после пенальти
4
3
0'
0:1
40' ГолАлли Миленич
50' Желтая карточкаКоул Рис
0:1
81' Не забитый пенальтиГордон Джош
1:1
90' ГолЕллис Джейми
90' Желтая карточкаСтирк Райан
4 3
1:2
1:2
1:2
2:2
2:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
Ход матча
40'
0:1
50'
81'
0:1
90'
1:1
90'
121'
1:2
121'
1:2
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
Пен
4:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
26
Окагбе
Дэвид
21
Аллен
Тейлор
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
30
Evan
Weir
10
Гордон
Джош
26
Суини
Пирс
39
Диабате
Шейк
17
Уоттс
Калеб
46
Liam
Oakes
41
Pedro
Borges
12
Коул
Рис
11
Алли
Миленич
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Окагбе ДэвидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллен ТейлорЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ronan MaherПолузащитник
-
25 Стирк РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Evan WeirПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гордон ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хорнби СэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Иаринг ДжекПолузащитник
-
22 Еллис ДжеймиПолузащитник
-
27 Томас ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
34 Рагг ЧарлиНападающий
-
-
Главный тренер: Сэдлер Мэт
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Суини ПирсЗащитник
-
39 Диабате ШейкЗащитник
- Защитник
-
17 Уоттс КалебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Liam OakesПолузащитник
-
41 Pedro BorgesПолузащитник
-
12 Коул РисПолузащитник
-
11 Алли МиленичНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Ифеко ДжонлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Edward James
-
-
Главный тренер: Колдуэлл Гари
История личных встреч
Уолсолл
Эксетер Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Уолсолл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еллис Джейми
|1
|1
|Иаринг Джек
|0
|0
Эксетер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алли Миленич
|1
|1
|Уоттс Калеб
|0
|0
Карточки
Уолсолл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стирк Райан
|1
|0
Эксетер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коул Рис
|1
|0
Результаты матчей
Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксетер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эксетер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Уолсолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уолсолл - Моркам 1:0 Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1
Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Уолсолл 2:1 Транмир - Уолсолл 1:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Колчестер - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Барроу 1:1 Форест Грин - Уолсолл 2:0 Уолсолл - Донкастер 3:1 Уолсолл - Аккрингтон 2:1
Эксетер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Эксетер Сити - Истли 3:0 Торки - Эксетер Сити 2:2 Эксетер Сити - Брентфорд 2 4:1
Бристоль Сити - Эксетер Сити 2:1 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Йовил Таун - Эксетер Сити 1:3 Маусхол - Эксетер Сити 1:4 Уэстон СМ - Эксетер Сити 1:1 Тивертон - Эксетер Сити 1:2 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Нортгемптон - Эксетер Сити 1:2 Порт Вейл - Эксетер Сити 2:4 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:0 Челтенем - Эксетер Сити 1:2 Эксетер Сити - Чарльтон 1:1 Эксетер Сити - Бёртон 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3 Эксетер Сити - Болтон 2:2
Результаты матчей
Уолсолл
Эксетер Сити
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уолсолл
Эксетер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1