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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 11446
Шеффилд Юнайтед
4:2
Конец матча
Рексхэм
0'
0:1
29' Гол
Бойл Уильям
1:1
35' Гол
Трасти Остон
42' Желтая карточка
Макклин Джеймс
2:1
57' Гол в свои ворота
Брант Льюис
2:1
68' Не забитый пенальти
Брюстер Риан
3:1
69' Гол
Марш Луи
4:1
85' Гол
Слимане Анис
4:2
90' Гол
Реван Себастьян
90' Желтая карточка
Пек Сиди
90' Желтая карточка
Мэрриотт Джек
90'+5
13
Грбич
Иво
38
Серики
Феми
6
Суттар
Гарри
5
Трасти
Остон
43
Бойес
Гарри
44
Хэмпсон
Оуэн
29
Исмаила
Кулибали
42
Пек
Сиди
25
Слимане
Анис
34
Марш
Луи
7
Брюстер
Риан
13
Бертон
Каллум
3
Брант
Льюис
24
Скарр
Дэн
25
Бойл
Уильям
17
Болтон
Люк
7
Макклин
Джеймс
30
Джонс
Джеймс
12
Эванс
Джордж
20
Ратбон
Оливер
23
Реван
Себастьян
18
Долби
Сэм
Шеффилд Юнайтед
4-4-1-1
Рексхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Рексхэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:1
К
3:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трасти Остон 1 1
Слимане Анис 1 1
Марш Луи 1 1
Пек Сиди 0 0
Рексхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Уильям 1 1
Реван Себастьян 1 1
Скарр Дэн 0 0
Ли Эллиот 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пек Сиди 1 0
Рексхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макклин Джеймс 1 0
Мэрриотт Джек 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4
Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Рексхэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рексхэм - Уиком 3:2 Рексхэм - Флит Таун 1:0 Рексхэм - Флитвуд 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4
Челси - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Борнмут 1:1 Хэнли Таун - Рексхэм 1:5 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3 Рексхэм - Форест Грин 6:0 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Колчестер - Рексхэм 1:2 Донкастер - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Гримсби - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Моркам - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0 Форест Грин - Рексхэм 1:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Рексхэм

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Рексхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Ратбон Оливер уходит с поля. Ли Эллиот выходит вместо него
    • 62'
      Долби Сэм уходит с поля. Флетчер Стивен выходит вместо него
    • 57'
      Г О О О О Л - Льюис Брант уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Макклин Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Пек Сиди сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Трасти Остон бьет в цель!
    • 29'
      Скарр Дэн сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Бойл Уильям бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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