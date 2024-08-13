Тур: 1. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 11446
4:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолБойл Уильям
1:1
35' ГолТрасти Остон
42' Желтая карточкаМакклин Джеймс
2:1
57' Гол в свои воротаБрант Льюис
2:1
68' Не забитый пенальтиБрюстер Риан
3:1
69' ГолМарш Луи
4:1
85' ГолСлимане Анис
4:2
90' ГолРеван Себастьян
90' Желтая карточкаПек Сиди
90' Желтая карточкаМэрриотт Джек
90'+5
Ход матча
29'
0:1
35'
1:1
42'
57'
2:1
68'
2:1
69'
3:1
85'
4:1
90'
4:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
13
Грбич
Иво
38
Серики
Феми
43
Бойес
Гарри
44
Хэмпсон
Оуэн
42
Пек
Сиди
25
Слимане
Анис
34
Марш
Луи
24
Скарр
Дэн
25
Бойл
Уильям
17
Болтон
Люк
30
Джонс
Джеймс
12
Эванс
Джордж
18
Долби
Сэм
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
38 Серики ФемиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Бойес ГарриЗащитник
-
44 Хэмпсон ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Пек СидиПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
34 Марш ЛуиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Оне РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Скарр ДэнЗащитник
-
25 Бойл УильямЗащитник
-
17 Болтон ЛюкЗащитник
- Защитник
-
30 Джонс ДжеймсПолузащитник
-
12 Эванс ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Долби СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Ховард МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ли ЭллиотПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркинсон Фил
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трасти Остон
|1
|1
|Слимане Анис
|1
|1
|Марш Луи
|1
|1
|Пек Сиди
|0
|0
Рексхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Уильям
|1
|1
|Реван Себастьян
|1
|1
|Скарр Дэн
|0
|0
|Ли Эллиот
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пек Сиди
|1
|0
Рексхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Мэрриотт Джек
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4
Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Рексхэм
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рексхэм - Уиком 3:2 Рексхэм - Флит Таун 1:0 Рексхэм - Флитвуд 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4
Челси - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Борнмут 1:1 Хэнли Таун - Рексхэм 1:5 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3 Рексхэм - Форест Грин 6:0 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Колчестер - Рексхэм 1:2 Донкастер - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Гримсби - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Моркам - Рексхэм 1:3 Рексхэм - Аккрингтон 4:0 Форест Грин - Рексхэм 1:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Рексхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1