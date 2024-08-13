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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 10940
Бристоль Сити
0:1
Конец матча
Ковентри
0'
7' Желтая карточка
Дасилва Джей
29' Желтая карточка
Нейсмит Кэл
0:1
65' Гол
Симмс Эллис
89' Желтая карточка
Палмер Кейси
90' Желтая карточка
Армстронг Синклейр
90'+5

Ход матча

7'
 
Дасилва Джей
29'
Нейсмит Кэл
 
44'
Корник Харри
Белл Сэм
 
46'
Уильямс Джо
Найт Джейсон
 
62'
 
Рудони Джэк
Экклз Джош
62'
 
Симмс Эллис
Райт Хаджи
62'
 
Аллен Джейми
Торп Виктор
63'
 
Ван Эвейк Милан
Томас Бобби
63'
 
Сакамото Тацухиро
Таварес Фабио
65'
0:1
Симмс Эллис
(Палмер Кейси)
68'
Мехмети Анис
Сайкс Марк
 
69'
Стокс Джош
Уэллс Наки
 
80'
Армстронг Синклейр
Фалли Маюлу
 
89'
 
Палмер Кейси
90'
Армстронг Синклейр
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
23
Баич
Стефан
19
Теннер
Джордж
14
Винер
Зак
4
Нейсмит
Кэл
24
Робертс
Хэйдон
12
Найт
Джейсон
22
Гарднер-Хикман
Тэйлор
17
Сайкс
Марк
21
Уэллс
Наки
20
Белл
Сэм
9
Фалли
Маюлу
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
4
Томас
Бобби
15
Китчинг
Лиам
3
Дасилва
Джей
28
Экклз
Джош
29
Торп
Виктор
30
Таварес
Фабио2
45
Палмер
Кейси
11
Райт
Хаджи
23
Томас-Асант
Брэндон
Бристоль Сити
4-2-3-1
Ковентри
4-2-3-1

История личных встреч

Бристоль Сити
Ковентри

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
КЛ
1:4
Ч
1:2
Ч
3:2
Ч
3:1
Ч
2:1
ПЛ
0:0
ТФЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
5:4
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:4
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:3
Ч
2:1

Голы

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1.33
2.27

Среднее время на гол

67
39

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.83

Среднее время на гол

52
108

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 1 1
Палмер Кейси 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейсмит Кэл 1 0
Армстронг Синклейр 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Бристоль Сити - Эксетер Сити 2:1 Челтенем - Бристоль Сити 0:3
Олдершот Таун - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Ньюпорт 2:0 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:0 Норвич - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Вест Бромвич - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Суонси 1:0 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Бристоль Сити - Кардифф Сити 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити 2:1 Бристоль Сити - КПР 0:1
Ковентри
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сток Сити - Ковентри 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0
Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Уотфорд - Ковентри 1:2 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Вест Бромвич - Ковентри 2:1

Результаты матчей

Бристоль Сити
Ковентри

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Ковентри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Белл Сэм уходит с поля. Корник Харри выходит вместо него
    • 29'
      Нейсмит Кэл получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Дасилва Джей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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