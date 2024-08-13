Тур: 1. Стадион: Викарадж Роад. Зрители: 6885
5:0
Конец матча
0'
1:0
24' ГолПоллок Мэттью
2:0
45' ГолИнс Томас
3:0
64' ГолБаа Квадво
4:0
67' ГолИнс Томас
70' Желтая карточкаСьерральта Франсиско
5:0
74' ГолИнс Томас
90' Желтая карточкаУильямс Джордан
90'+3
Ход матча
24'
1:0
45'
2:0
46'
61'
62'
64'
3:0
67'
4:0
74'
5:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
45
Эндрюс
Райан
12
Сема
Кен
10
Луза
Имран
11
Вата
Рокко
34
Callum
Tripp
28
Кэрролл
Том
18
Лиф
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Эндрюс РайанЗащитник
-
12 Сема КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луза ИмранПолузащитник
-
11 Вата РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
19 Байо ВакунНападающий
- Нападающий
-
34 Баа КвадвоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Клеверли
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Callum TrippЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кэрролл ТомПолузащитник
-
18 Лиф ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Оффорд ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
11 Вирн СтивенПолузащитник
-
16 Нимейн АаронПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Уильямсон Майк
История личных встреч
Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инс Томас
|3
|3
|Поллок Мэттью
|1
|1
|Баа Квадво
|1
|1
|Ларуси Яссер
|0
|0
|Эндрюс Райан
|0
|0
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Джордан II
|1
|0
Результаты матчей
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миллуолл - Уотфорд 2:3 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3
Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Уотфорд - Лидс 2:2 Бирмингем - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Ковентри 1:2 Уотфорд - Суонси 1:1 Миллуолл - Уотфорд 1:0
Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Брэдфорд Сити 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1 Эйлсбери Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 2:1
Уэлдстон - Милтон-Кейнс Донс 1:3 Челмсфорд Сити - Милтон-Кейнс Донс 0:1 Милтон-Кейнс Донс - Барнет 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Саттон 4:4 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Милтон-Кейнс Донс - Мансфилд Таун 1:4 Форест Грин - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ноттс Каунти - Милтон-Кейнс Донс 3:3 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Милтон-Кейнс Донс - Крю Александра 3:1 Гримсби - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Солфорд Сити 3:1 Мансфилд Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Результаты матчей
Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс
Точный счет
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1