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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6885
Уотфорд
5:0
Конец матча
Милтон-Кейнс Донс
0'
1:0
24' Гол
Поллок Мэттью
2:0
45' Гол
Инс Томас
3:0
64' Гол
Баа Квадво
4:0
67' Гол
Инс Томас
70' Желтая карточка
Сьерральта Франсиско
5:0
74' Гол
Инс Томас
90' Желтая карточка
Уильямс Джордан
90'+3

Ход матча

24'
Поллок Мэттью
(Инс Томас)
1:0
45'
Инс Томас
(Эндрюс Райан)
2:0
46'
 
Вирн Стивен
Лиф Томми
46'
 
Гилбей Алекс
Хендри Каллум
46'
 
Такер Джек
Притчард Джо
61'
Ларуси Яссер
Сема Кен
 
62'
Думбия Мамаду
Райович Милета
 
62'
Баа Квадво
Вата Рокко
 
64'
Баа Квадво
(Ларуси Яссер)
3:0
67'
Инс Томас
4:0
70'
Сьерральта Франсиско
 
70'
 
Нимейн Аарон
Шерринг Сэм
74'
Инс Томас
5:0
76'
Тиквич Антонио
Сьерральта Франсиско
 
76'
Leo Ramirez-Espain
Деле-Баширу Том
 
88'
 
Damerai Singh-Hurditt
Харрисон Эллис
90'
 
Уильямс Джордан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
23
Бонд
Джонатан
3
Сьерральта
Франсиско
6
Поллок
Мэттью
22
Моррис
Джеймс
45
Эндрюс
Райан
12
Сема
Кен
7
Инс
Томас
24
Деле-Баширу
Том
10
Луза
Имран
11
Вата
Рокко
9
Райович
Милета
12
Харнесс
Натан
34
Callum
Tripp
5
Шерринг
Сэм
3
Люингтон
Дин
2
Притчард
Джо
14
Томлинсон
Джо
6
Уильямс
Джордан
II
28
Кэрролл
Том
18
Лиф
Томми
22
Хендри
Каллум
9
Харрисон
Эллис
Уотфорд
3-4-2-1
Милтон-Кейнс Донс
3-4-2-1

История личных встреч

Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инс Томас 3 3
Поллок Мэттью 1 1
Баа Квадво 1 1
Ларуси Яссер 0 0
Эндрюс Райан 0 0
Милтон-Кейнс Донс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерральта Франсиско 1 0
Милтон-Кейнс Донс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джордан II 1 0

Результаты матчей

Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Миллуолл - Уотфорд 2:3 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3
Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Уотфорд - Лидс 2:2 Бирмингем - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Ковентри 1:2 Уотфорд - Суонси 1:1 Миллуолл - Уотфорд 1:0
Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Брэдфорд Сити 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1 Эйлсбери Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 2:1
Уэлдстон - Милтон-Кейнс Донс 1:3 Челмсфорд Сити - Милтон-Кейнс Донс 0:1 Милтон-Кейнс Донс - Барнет 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Саттон 4:4 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Милтон-Кейнс Донс - Мансфилд Таун 1:4 Форест Грин - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ноттс Каунти - Милтон-Кейнс Донс 3:3 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Милтон-Кейнс Донс - Крю Александра 3:1 Гримсби - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Солфорд Сити 3:1 Мансфилд Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:2

Результаты матчей

Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс

Точный счет

5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уотфорд
Милтон-Кейнс Донс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Эндрюс Райан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Инс Томас бьет в цель!
    • 24'
      Инс Томас сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Поллок Мэттью бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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