Тур: 1. Стадион: Сиксфилдс. Зрители: 2012
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолУдох Даниэль
25' Желтая карточкаAlex Hartridge
0:2
45' Гол в свои воротаМбете-Тату Люк
78' Вторая желтая карточкаAlex Hartridge
90' Желтая карточкаПиннок Митчел
90'+7
Ход матча
9'
0:1
25'
45'
0:2
78'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
13
Цанев
Никола
26
Jack
Baldwin
8
Фокс
Бен
24
Фосу
Тарик
22
Бишоп
Натан
17
Лоу
Джозеф
10
Лихи
Люк
24
Коне
Ричард
11
Удох
Даниэль
- Основной состав
-
13 Цанев НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Jack BaldwinЗащитник
- Защитник
-
8 Фокс БенПолузащитник
-
24 Фосу ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Бёрдж ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Коики АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Добсон НеоНападающий
-
Главный тренер: Брэди Джон
- Основной состав
-
22 Бишоп НатанВратарь
-
17 Лоу ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лихи ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Коне РичардНападающий
-
11 Удох ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Declan Skura
-
Главный тренер: Блумфилд Мэтт
История личных встреч
Нортгемптон
Уиком
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
1.78
Среднее время на гол
65
50
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.18
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
76
58
Бомбардиры внутри турнира
Нортгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Уиком
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удох Даниэль
|1
|1
|Коне Ричард
|0
|0
Карточки
Нортгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиннок Митчел
|1
|0
Уиком
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alex Hartridge
|1
|1
Результаты матчей
Нортгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уиком
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Нортгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уиком
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нортгемптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бристоль Роверс - Нортгемптон 1:0 Челтенем - Нортгемптон 2:0 Кингз Линн Таун - Нортгемптон 2:2 Брэкли - Нортгемптон 1:2
Нортгемптон - Норвич 0:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Нортгемптон - Эксетер Сити 1:2 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Нортгемптон - Порт Вейл 2:0 Рединг - Нортгемптон 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Уиком - Нортгемптон 2:0 Нортгемптон - Блэкпул 0:1 Кембридж Юнайтед - Нортгемптон 1:1 Питерборо Юнайтед - Нортгемптон 5:1 Нортгемптон - Чарльтон 1:1 Бёртон - Нортгемптон 0:2 Оксфорд Юнайтед - Нортгемптон 2:2 Нортгемптон - Бристоль Роверс 3:1
Уиком
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рексхэм - Уиком 3:2 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Уиком - Уотфорд 3:2 Уиком - Колчестер 2:2
Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Эйлсбери Юнайтед - Уиком 3:3 Уиком - Чарльтон 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Карлайл - Уиком 1:3 Порт Вейл - Уиком 1:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Уиком - Дерби 0:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Блэкпул - Уиком 0:0 Уиком - Портсмут 1:3 Уиком - Нортгемптон 2:0 Уиком - Уиган 1:0 Рединг - Уиком 1:2 Уиком - Барнсли 2:4 Уиком - Челтенем 2:0
Результаты матчей
Нортгемптон
Уиком
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нортгемптон
Уиком
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1