☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2012
Нортгемптон
0:2
Конец матча
Уиком
0'
0:1
9' Гол
Удох Даниэль
25' Желтая карточка
Alex Hartridge
0:2
45' Гол в свои ворота
Мбете-Тату Люк
78' Вторая желтая карточка
Alex Hartridge
90' Желтая карточка
Пиннок Митчел
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Удох Даниэль
(Коне Ричард)
25'
 
Alex Hartridge
45'
0:2
Мбете-Тату Люк
46'
Гатри Джон
Мэглойр Тайлер
 
50'
Хондермарк Уильям
Фокс Бен
 
58'
 
Скоуэн Джош
Бакинсон Тайрик
62'
Хоскинс Сэм
Фосу Тарик
 
62'
Маккаррон Лиэм
Одимайо Акинвале Джозеф
 
62'
Дибли-Диас Мэтт
Мортон Каллум
 
70'
 
Макклири Гарет
Коне Ричард
78'
 
Alex Hartridge
85'
 
Маккарти Джейсон
Харви Даниэл
86'
 
Воукс Сэм
Удох Даниэль
86'
 
Гриммер Джек
Тафазолли Райан
90'
Пиннок Митчел
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
13
Цанев
Никола
22
Одимайо
Акинвале
Джозеф
2
Мэглойр
Тайлер
26
Jack
Baldwin
21
Мбете-Тату
Люк
8
Фокс
Бен
24
Фосу
Тарик
10
Пиннок
Митчел
18
Макгихан
Кэмерон
11
Уилсон
Джеймс
39
Мортон
Каллум
22
Бишоп
Натан
17
Лоу
Джозеф
6
Тафазолли
Райан
5
Alex
Hartridge
31
Паттенден
Джаспер
10
Лихи
Люк
16
Бакинсон
Тайрик
8
Батчер
Мэтт
3
Харви
Даниэл
24
Коне
Ричард
11
Удох
Даниэль
Нортгемптон
4-2-3-1
Уиком
3-5-2

История личных встреч

Нортгемптон
Уиком

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ТФЛЮ
0:1
КЛ
1:1
ТФЛЮ
0:3
ВЛ
1:0
ВЛ
2:3
ВЛ
2:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
0:0
ВЛ
3:1
ВЛ
2:2
ВЛ
1:1
ТФЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
1.78

Среднее время на гол

65
50

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.18
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

76
58

Бомбардиры внутри турнира

Нортгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уиком
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удох Даниэль 1 1
Коне Ричард 0 0

Карточки

Нортгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пиннок Митчел 1 0
Уиком
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Hartridge 1 1

Результаты матчей

Нортгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уиком
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Нортгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уиком
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нортгемптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бристоль Роверс - Нортгемптон 1:0 Челтенем - Нортгемптон 2:0 Кингз Линн Таун - Нортгемптон 2:2 Брэкли - Нортгемптон 1:2
Нортгемптон - Норвич 0:3 Барнсли - Нортгемптон 1:1 Нортгемптон - Эксетер Сити 1:2 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Нортгемптон - Порт Вейл 2:0 Рединг - Нортгемптон 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Уиком - Нортгемптон 2:0 Нортгемптон - Блэкпул 0:1 Кембридж Юнайтед - Нортгемптон 1:1 Питерборо Юнайтед - Нортгемптон 5:1 Нортгемптон - Чарльтон 1:1 Бёртон - Нортгемптон 0:2 Оксфорд Юнайтед - Нортгемптон 2:2 Нортгемптон - Бристоль Роверс 3:1
Уиком
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рексхэм - Уиком 3:2 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Уиком - Уотфорд 3:2 Уиком - Колчестер 2:2
Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Эйлсбери Юнайтед - Уиком 3:3 Уиком - Чарльтон 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Карлайл - Уиком 1:3 Порт Вейл - Уиком 1:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Уиком - Дерби 0:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Блэкпул - Уиком 0:0 Уиком - Портсмут 1:3 Уиком - Нортгемптон 2:0 Уиком - Уиган 1:0 Рединг - Уиком 1:2 Уиком - Барнсли 2:4 Уиком - Челтенем 2:0

Результаты матчей

Нортгемптон
Уиком

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нортгемптон
Уиком

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Мбете-Тату Люк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 25'
      Alex Hartridge получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Коне Ричард сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Удох Даниэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sixfields Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нортгемптон 0:2 Уиком онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный