Тур: 1. Стадион: Пенинсула Стэдиум. Зрители: 1328
0:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолШарп Билли
39' Желтая карточкаЧестерс Дэниэл
59' Желтая карточкаJack Senior
62' Желтая карточкаЧестер Джеймс
70' Желтая карточкаЙебоа Эфраим
83' Желтая карточкаНегру Стефан
0:2
90' ГолМолиньо Люк
90' Желтая карточкаН'Маи Келли
90' Желтая карточкаЭдвардс Томас
90'+7
Ход матча
21'
0:1
39'
59'
62'
70'
83'
90'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
12 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
16
Тилт
Кёртис
29
Гарбатт
Люк
21
Джез
Дэвис
16
Никсон
Том
25
Макграт
Джей
23
Jack
Senior
18
Йебоа
Эфраим
10
Сбарра
Джон
14
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тилт КёртисЗащитник
- Защитник
-
29 Гарбатт ЛюкЗащитник
-
21 Джез ДэвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Н'Маи КеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Никсон ТомЗащитник
- Защитник
-
25 Макграт ДжейЗащитник
-
23 Jack SeniorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йебоа ЭфраимПолузащитник
-
10 Сбарра ДжонПолузащитник
-
14 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бэйли ОуэнПолузащитник
-
21 Хёрст КайлПолузащитник
- Нападающий
-
32 Jake Oram
-
-
Главный тренер: Макканн Грант
История личных встреч
Солфорд Сити
Донкастер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Солфорд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Донкастер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарп Билли
|1
|1
|Молиньо Люк
|1
|1
|Уэстбрук Зайн
|0
|0
|Jordan Gibson2
|0
|0
Карточки
Солфорд Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Честер Джеймс
|1
|0
|Эдвардс Томас
|1
|0
|Честерс Дэниэл
|1
|0
|Н'Маи Келли
|1
|0
|Негру Стефан
|1
|0
Донкастер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Senior
|1
|0
|Йебоа Эфраим
|1
|0
Результаты матчей
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Донкастер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Донкастер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Солфорд Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Солфорд Сити - Порт Вейл 0:2 Рочдейл - Солфорд Сити 5:2 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Норвич-1874 - Солфорд Сити 1:4 Уоррингтон Таун - Солфорд Сити 1:3 Олтринхэм - Солфорд Сити 1:1 Юнайтед оф Манчестер - Солфорд Сити 2:2 Бамбер-Бридж - Солфорд Сити 1:2 ЮК Дублин - Солфорд Сити 2:2 Крузейдерс - Солфорд Сити 1:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Ньюпорт - Солфорд Сити 0:1 Солфорд Сити - Брэдфорд Сити 1:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Солфорд Сити - Саттон 1:2 Ноттс Каунти - Солфорд Сити 1:2 Солфорд Сити - Моркам 3:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2
Донкастер
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Донкастер - Аккрингтон 4:1 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Донкастер - Халл Сити 4:0
Спеннимур - Донкастер 0:2 Дарлингтон - Донкастер 0:1 Стамфорд - Донкастер 0:4 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Джиллингем - Донкастер 2:2 Колчестер - Донкастер 1:4 Донкастер - Барроу 4:2 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Донкастер - Уолсолл 2:1 Моркам - Донкастер 0:3 Донкастер - Рексхэм 1:0 Кроули Таун - Донкастер 0:2 Донкастер - Форест Грин 2:0 Суиндон Таун - Донкастер 1:2 Донкастер - Крю Александра 2:0
Результаты матчей
Солфорд Сити
Донкастер
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Солфорд Сити
Донкастер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1