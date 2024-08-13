☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 1328
Солфорд Сити
0:2
Конец матча
Донкастер
0'
0:1
21' Гол
Шарп Билли
39' Желтая карточка
Честерс Дэниэл
59' Желтая карточка
Jack Senior
62' Желтая карточка
Честер Джеймс
70' Желтая карточка
Йебоа Эфраим
83' Желтая карточка
Негру Стефан
0:2
90' Гол
Молиньо Люк
90' Желтая карточка
Н'Маи Келли
90' Желтая карточка
Эдвардс Томас
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Шарп Билли
(Уэстбрук Зайн)
39'
Честерс Дэниэл
 
46'
Негру Стефан
Тилт Кёртис
 
59'
 
Jack Senior
61'
 
Бэйли Оуэн
Уэстбрук Зайн
62'
Честер Джеймс
 
66'
Н'Маи Келли
Вудбёрн Бенджамин
 
66'
Макэлени Конор
Гарбатт Люк
 
66'
Кайрел Малкольм
Луамба Джуниор
 
70'
 
Йебоа Эфраим
70'
 
Бродбент Джордж
Patrick Kelly
71'
 
Молиньо Люк
Сбарра Джон
71'
 
Jordan Gibson2
Йебоа Эфраим
75'
Стоктон Коул
Честерс Дэниэл
 
77'
 
Айронсайд Джо
Шарп Билли
83'
Негру Стефан
 
90'
0:2
Молиньо Люк
(Jordan Gibson2)
90'
Н'Маи Келли
 
90'
Эдвардс Томас
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
13
Matthew
Young
2
Эдвардс
Томас
16
Тилт
Кёртис
17
Честер
Джеймс
29
Гарбатт
Люк
21
Джез
Дэвис
8
Лунд
Мэтью
20
Честерс
Дэниэл
14
Вудбёрн
Бенджамин
22
Луамба
Джуниор
36
Дакерс
Маркус
19
Шерман-Лоу
Тедди
16
Никсон
Том
5
Олову
Джозеф
25
Макграт
Джей
23
Jack
Senior
24
Уэстбрук
Зайн
22
Patrick
Kelly
15
Клифтон
Гарри
18
Йебоа
Эфраим
10
Сбарра
Джон
14
Шарп
Билли
Солфорд Сити
4-2-3-1
Донкастер
4-2-3-1

История личных встреч

Солфорд Сити
Донкастер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ВЛ
2:2
ВЛ
0:3
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Солфорд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Донкастер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарп Билли 1 1
Молиньо Люк 1 1
Уэстбрук Зайн 0 0
Jordan Gibson2 0 0

Карточки

Солфорд Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Честер Джеймс 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Честерс Дэниэл 1 0
Н'Маи Келли 1 0
Негру Стефан 1 0
Донкастер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Senior 1 0
Йебоа Эфраим 1 0

Результаты матчей

Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Донкастер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Солфорд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Донкастер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Солфорд Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Солфорд Сити - Порт Вейл 0:2 Рочдейл - Солфорд Сити 5:2 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Норвич-1874 - Солфорд Сити 1:4 Уоррингтон Таун - Солфорд Сити 1:3 Олтринхэм - Солфорд Сити 1:1 Юнайтед оф Манчестер - Солфорд Сити 2:2 Бамбер-Бридж - Солфорд Сити 1:2 ЮК Дублин - Солфорд Сити 2:2 Крузейдерс - Солфорд Сити 1:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Ньюпорт - Солфорд Сити 0:1 Солфорд Сити - Брэдфорд Сити 1:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Солфорд Сити - Саттон 1:2 Ноттс Каунти - Солфорд Сити 1:2 Солфорд Сити - Моркам 3:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2
Донкастер
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Донкастер - Аккрингтон 4:1 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Донкастер - Халл Сити 4:0
Спеннимур - Донкастер 0:2 Дарлингтон - Донкастер 0:1 Стамфорд - Донкастер 0:4 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Джиллингем - Донкастер 2:2 Колчестер - Донкастер 1:4 Донкастер - Барроу 4:2 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Донкастер - Уолсолл 2:1 Моркам - Донкастер 0:3 Донкастер - Рексхэм 1:0 Кроули Таун - Донкастер 0:2 Донкастер - Форест Грин 2:0 Суиндон Таун - Донкастер 1:2 Донкастер - Крю Александра 2:0

Результаты матчей

Солфорд Сити
Донкастер

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Солфорд Сити
Донкастер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Честерс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Уэстбрук Зайн сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Шарп Билли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peninsula Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Солфорд Сити 0:2 Донкастер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный