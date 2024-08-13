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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2182
Ротерхэм
2:1
Конец матча
Крю Александра
0'
1' Желтая карточка
Раджетт Шон
0:1
50' Гол
Холичек Матуш
54' Желтая карточка
Owen Lunt
1:1
55' Гол
Номб Сэм
2:1
86' Гол
Одоффин Хаким
90'+6

Ход матча

1'
Раджетт Шон
 
50'
0:1
Холичек Матуш
54'
 
Owen Lunt
55'
Номб Сэм
(Пауэлл Джо)
1:1
56'
 
Хеммингс Кейн
Ланкестер Джек
56'
 
Finn Roberts
Трейси Шайло
56'
 
Табинер Джоэл
Брекин Киан
65'
Одоффин Хаким
МакВилльямс Шон
 
68'
 
Сандерс Макс
Owen Lunt
79'
 
Деметриу Микки
Max Conway
81'
Осонг Детлеф
Тьехи Христ
 
86'
Одоффин Хаким
(Кларк-Харрис Джонсон)
2:1

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Доусон
Кэмерон
14
Макдональд
Алекс
5
Раджетт
Шон
30
Маккарт
Джейми
6
Джеймс
Рис
8
Номб
Сэм
27
Тьехи
Христ
4
Келли
Лайам
7
Пауэлл
Джо
9
Кларк-Харрис
Джонсон
17
МакВилльямс
Шон
12
Маршалл
Филип
18
Коннолли
Джеймс
3
Найт-Лебель
Джейми
4
Уильямс
Зак
2
Куни
Райан
19
Owen
Lunt
26
Брекин
Киан
17
Холичек
Матуш
25
Max
Conway
14
Ланкестер
Джек
10
Трейси
Шайло
Ротерхэм
4-4-2
Крю Александра
3-5-2

История личных встреч

Ротерхэм
Крю Александра

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
0:2
ТА
2:4
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
0:1
ВЛ
0:0
ВЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.8
2.25

Среднее время на гол

50
40

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.54
1.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

58
50

Бомбардиры внутри турнира

Ротерхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одоффин Хаким 1 1
Номб Сэм 1 1
Кларк-Харрис Джонсон 0 0
Пауэлл Джо 0 0
Крю Александра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холичек Матуш 1 1

Карточки

Ротерхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раджетт Шон 1 0
Крю Александра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Owen Lunt 1 0

Результаты матчей

Ротерхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ротерхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ротерхэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2
Альфретон - Ротерхэм 0:3 Сполдинг Юнайтед - Ротерхэм 1:1 Стамфорд - Ротерхэм 2:4 Паркгейт - Ротерхэм 0:7 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Суонси - Ротерхэм 1:0 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Плимут 0:1 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Норвич - Ротерхэм 5:0 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1
Крю Александра
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Барроу - Крю Александра 1:0 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Крю Александра - Мальорка 1:3
Крю Александра - Доллингстаун 1:3 Крю Александра - Баллимена Юнайтед 1:3 Стаффорд - Крю Александра 1:4 Ньюкасл Таун - Крю Александра 0:5 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3 Крю Александра - Гримсби 0:3 Моркам - Крю Александра 0:1 Аккрингтон - Крю Александра 0:0 Крю Александра - Форест Грин 0:3 Джиллингем - Крю Александра 0:0 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Милтон-Кейнс Донс - Крю Александра 3:1

Результаты матчей

Ротерхэм
Крю Александра

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ротерхэм
Крю Александра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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