Тур: 1. Стадион: Нью-Йорк. Зрители: 2182
2:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаРаджетт Шон
0:1
50' ГолХоличек Матуш
54' Желтая карточкаOwen Lunt
1:1
55' ГолНомб Сэм
2:1
86' ГолОдоффин Хаким
90'+6
Ход матча
1'
50'
0:1
54'
55'
1:1
86'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
8
Номб
Сэм
27
Тьехи
Христ
19
Owen
Lunt
26
Брекин
Киан
25
Max
Conway
10
Трейси
Шайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Номб СэмПолузащитник
-
27 Тьехи ХристПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Осонг ДетлефНападающий
-
23 Jack Holmes
-
Главный тренер: Эванс Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Owen LuntПолузащитник
-
26 Брекин КианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Max ConwayПолузащитник
- Нападающий
-
10 Трейси ШайлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Агиус КалумПолузащитник
- Нападающий
-
16 Lucas Sant
-
21 Finn Roberts
-
Главный тренер: Ли Белл
История личных встреч
Ротерхэм
Крю Александра
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.8
2.25
Среднее время на гол
50
40
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.54
1.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
58
50
Бомбардиры внутри турнира
Ротерхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одоффин Хаким
|1
|1
|Номб Сэм
|1
|1
|Кларк-Харрис Джонсон
|0
|0
|Пауэлл Джо
|0
|0
Крю Александра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холичек Матуш
|1
|1
Карточки
Ротерхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раджетт Шон
|1
|0
Крю Александра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Owen Lunt
|1
|0
Результаты матчей
Ротерхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ротерхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крю Александра
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ротерхэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2
Альфретон - Ротерхэм 0:3 Сполдинг Юнайтед - Ротерхэм 1:1 Стамфорд - Ротерхэм 2:4 Паркгейт - Ротерхэм 0:7 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Суонси - Ротерхэм 1:0 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Плимут 0:1 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Норвич - Ротерхэм 5:0 Ковентри - Ротерхэм 5:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1
Крю Александра
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Барроу - Крю Александра 1:0 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Крю Александра - Мальорка 1:3
Крю Александра - Доллингстаун 1:3 Крю Александра - Баллимена Юнайтед 1:3 Стаффорд - Крю Александра 1:4 Ньюкасл Таун - Крю Александра 0:5 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Крю Александра - Рексхэм 0:3 Крю Александра - Гримсби 0:3 Моркам - Крю Александра 0:1 Аккрингтон - Крю Александра 0:0 Крю Александра - Форест Грин 0:3 Джиллингем - Крю Александра 0:0 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Милтон-Кейнс Донс - Крю Александра 3:1
Результаты матчей
Ротерхэм
Крю Александра
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ротерхэм
Крю Александра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1