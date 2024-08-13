Тур: 1. Стадион: Дипдэйл. Зрители: 7231
2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаФур-Хьельде Лео
31' Желтая карточкаБрэйди Роберт
1:0
37' ГолЛедсон Райан
2:0
70' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
90'+6
Ход матча
25'
31'
37'
1:0
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Хьюз
Эндрю
44
Поттс
Брэд
18
Ледсон
Райан
21
Мур
Саймон
41
Джонсон
Зак
17
Ба
Абдулла
11
Ригг
Крис
39
Эква
Пьер
22
Аушиш
Адиль
14
Мандл
Ромейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
-
44 Поттс БрэдПолузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр ПатрикЗащитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
33 Бест КианПолузащитник
-
20 Гринвуд СэмПолузащитник
-
25 Холмс ДуэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Майк Марш
- Основной состав
-
21 Мур СаймонВратарь
-
41 Джонсон ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба АбдуллаПолузащитник
-
11 Ригг КрисПолузащитник
-
39 Эква ПьерПолузащитник
-
22 Аушиш АдильПолузащитник
-
14 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 О'Найен ЛюкЗащитник
-
32 Хьюм ТрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Tom Watson
-
44 Ben Crompton
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
История личных встреч
Престон Норт Энд
Сандерленд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ледсон Райан
|1
|1
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|1
|Поттс Брэд
|0
|0
Сандерленд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэйди Роберт
|1
|0
Сандерленд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фур-Хьельде Лео
|1
|0
Результаты матчей
Престон Норт Энд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандерленд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Престон Норт Энд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандерленд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Престон Норт Энд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1
Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0 Ковентри - Престон Норт Энд 0:3
Сандерленд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - Марсель 2:2 Брэдфорд Сити - Сандерленд 2:1 Блэкпул - Сандерленд 0:1
Эльденсе - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Гейтсхед - Сандерленд 2:1 Саут-Шилдс - Сандерленд 0:5 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - КПР 0:0 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Норвич - Сандерленд 1:0
Результаты матчей
Престон Норт Энд
Сандерленд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Престон Норт Энд
Сандерленд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1