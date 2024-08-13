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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7231
Престон Норт Энд
2:0
Конец матча
Сандерленд
0'
25' Желтая карточка
Фур-Хьельде Лео
31' Желтая карточка
Брэйди Роберт
1:0
37' Гол
Ледсон Райан
2:0
70' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
90'+6

Ход матча

25'
 
Фур-Хьельде Лео
31'
Брэйди Роберт
 
37'
Ледсон Райан
(Поттс Брэд)
1:0
57'
Гринвуд Сэм
Брэйди Роберт
 
69'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Кин Уильям
 
69'
Холмс Дуэйн
Уайтман Бен
 
69'
Осмаич Милутин
Якобсен Эмиль Рис
 
70'
 
Harrison Jones
Ригг Крис
70'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
2:0
74'
Хейден Кейн
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
81'
 
Беннетте Джевисон
Ба Абдулла
81'
 
Tom Watson
Аушиш Адиль
81'
 
Семеду Луиш
Русин Назарий

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Вудмен
Фредди
14
Стори
Джордан
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
4
Уайтман
Бен
44
Поттс
Брэд
18
Ледсон
Райан
10
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
11
Брэйди
Роберт
7
Кин
Уильям
9
Якобсен
Эмиль
Рис
21
Мур
Саймон
41
Джонсон
Зак
25
Триантис
Нектариос
33
Фур-Хьельде
Лео
45
Андерсон
Джозеф
17
Ба
Абдулла
11
Ригг
Крис
39
Эква
Пьер
22
Аушиш
Адиль
14
Мандл
Ромейн
15
Русин
Назарий
Престон Норт Энд
3-1-4-2
Сандерленд
4-5-1

История личных встреч

Престон Норт Энд
Сандерленд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
0:3
Ч
0:0
Ч
0:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ледсон Райан 1 1
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 1
Поттс Брэд 0 0
Сандерленд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0
Сандерленд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фур-Хьельде Лео 1 0

Результаты матчей

Престон Норт Энд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандерленд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Престон Норт Энд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сандерленд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Престон Норт Энд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1
Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0 Ковентри - Престон Норт Энд 0:3
Сандерленд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - Марсель 2:2 Брэдфорд Сити - Сандерленд 2:1 Блэкпул - Сандерленд 0:1
Эльденсе - Сандерленд 1:2 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Гейтсхед - Сандерленд 2:1 Саут-Шилдс - Сандерленд 0:5 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Вест Бромвич - Сандерленд 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Сандерленд - Бристоль Сити 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Сандерленд - КПР 0:0 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Норвич - Сандерленд 1:0

Результаты матчей

Престон Норт Энд
Сандерленд

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Престон Норт Энд
Сандерленд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Поттс Брэд сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Ледсон Райан бьет в цель!
  • 31'
    Брэйди Роберт получил желтую карточку от судьи
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