Тур: 1. Стадион: СО Легал Стадиум. Зрители: 1711
0'
1:0
1' ГолГарнер Джерард
1:1
26' ГолRuari Paton
41' Желтая карточкаКэмпбелл Дин
48' Желтая карточкаПлант Джеймс
49' Желтая карточкаДжексон Бен
1:2
66' ГолСэнг Томас
2:2
70' ГолАква Эмиль
3:2
76' ГолДжексон Бен
90'+5
Ход матча
1'
1:0
26'
1:1
41'
48'
49'
66'
1:2
70'
2:2
76'
3:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
11 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
24
Фили
Рори
42
Васселл
Тео
30
Джексон
Бен
15
Готтс
Робби
13
Эймос
Бен
30
Ломакс
Бен
22
Дебра
Джесси
24
Джон
Кайл
21
Плант
Джеймс
14
Ойо
Фунсо
16
Джейсон
Лоу
12
Дипепа
Бэйли
17
Ruari
Paton
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фили РориЗащитник
-
42 Васселл ТеоЗащитник
- Защитник
-
30 Джексон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Готтс РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Стенвей УиллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ньюби ЭллиотПолузащитник
-
20 Аква ЭмильНападающий
-
16 Фоли СэмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Клеменс
- Основной состав
-
13 Эймос БенВратарь
-
30 Ломакс БенЗащитник
-
22 Дебра ДжессиЗащитник
-
24 Джон КайлЗащитник
-
21 Плант ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
14 Ойо ФунсоПолузащитник
-
16 Джейсон ЛоуПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Дипепа БэйлиПолузащитник
-
17 Ruari PatonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сэнг ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Толай ЛоранПолузащитник
-
28 Andrew Buah
-
-
-
Главный тренер: Мур Даррен
История личных встреч
Барроу
Порт Вейл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Барроу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Бен
|1
|1
|Гарнер Джерард
|1
|1
|Аква Эмиль
|1
|1
|Васселл Тео
|0
|0
|Кэмпбелл Дин
|0
|0
|Готтс Робби
|0
|0
Порт Вейл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэнг Томас
|1
|1
|Ruari Paton
|1
|1
|Толай Лоран
|0
|0
Карточки
Барроу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Бен
|1
|0
|Кэмпбелл Дин
|1
|0
Порт Вейл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плант Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порт Вейл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порт Вейл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барроу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2
Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Моркам - Барроу 2:1 Барроу - Гримсби 3:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Уолсолл - Барроу 1:1 Барроу - Колчестер 2:0 Барроу - Джиллингем 2:0
Порт Вейл
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Солфорд Сити - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Порт Вейл - Лутон Таун (до 21 года) 3:1 Бёртон - Порт Вейл 2:0
Бат - Порт Вейл 1:0 Лик Таун - Порт Вейл 1:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 1:3 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:0 Болтон - Порт Вейл 2:0 Порт Вейл - Уиком 1:2 Порт Вейл - Эксетер Сити 2:4 Питерборо Юнайтед - Порт Вейл 3:0 Уиган - Порт Вейл 0:0 Нортгемптон - Порт Вейл 2:0 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Бёртон - Порт Вейл 0:1 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:2 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Шрусбери Таун 1:2
Результаты матчей
Барроу
Порт Вейл
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барроу
Порт Вейл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1