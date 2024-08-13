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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 1711
Барроу
3:2
Конец матча
Порт Вейл
0'
1:0
1' Гол
Гарнер Джерард
1:1
26' Гол
Ruari Paton
41' Желтая карточка
Кэмпбелл Дин
48' Желтая карточка
Плант Джеймс
49' Желтая карточка
Джексон Бен
1:2
66' Гол
Сэнг Томас
2:2
70' Гол
Аква Эмиль
3:2
76' Гол
Джексон Бен
90'+5

Ход матча

1'
Гарнер Джерард
(Васселл Тео)
1:0
26'
1:1
Ruari Paton
41'
Кэмпбелл Дин
 
46'
 
Толай Лоран
Бэйкер-Боайти Бенисио
48'
 
Плант Джеймс
49'
Джексон Бен
 
62'
 
Сэнг Томас
Ruari Paton
62'
Аква Эмиль
Гарнер Джерард
 
62'
Экклстон Нео
Фили Рори
 
66'
1:2
Сэнг Томас
(Толай Лоран)
70'
Аква Эмиль
(Готтс Робби)
2:2
71'
Ньюби Эллиот
Махоуни Коннор
 
71'
Телфорд Доминик
Готтс Робби
 
76'
Джексон Бен
(Кэмпбелл Дин)
3:2
77'
 
Andrew Buah
Дипепа Бэйли
84'
 
Кросдэйл Райан
Шоррокс Джейк
88'
Уоррэл Дэвид
Katia Kouyate
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Фармен
Пол
24
Фили
Рори
42
Васселл
Тео
6
Канаван
Найл
30
Джексон
Бен
4
Кэмпбелл
Дин
8
Спенс
Киан
23
Махоуни
Коннор
15
Готтс
Робби
17
Katia
Kouyate
10
Гарнер
Джерард
13
Эймос
Бен
30
Ломакс
Бен
22
Дебра
Джесси
24
Джон
Кайл
21
Плант
Джеймс
23
Шоррокс
Джейк
14
Ойо
Фунсо
16
Джейсон
Лоу
37
Бэйкер-Боайти
Бенисио
12
Дипепа
Бэйли
17
Ruari
Paton
Барроу
4-2-3-1
Порт Вейл
3-4-2-1

История личных встреч

Барроу
Порт Вейл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
0:2
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Барроу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Бен 1 1
Гарнер Джерард 1 1
Аква Эмиль 1 1
Васселл Тео 0 0
Кэмпбелл Дин 0 0
Готтс Робби 0 0
Порт Вейл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэнг Томас 1 1
Ruari Paton 1 1
Толай Лоран 0 0

Карточки

Барроу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Бен 1 0
Кэмпбелл Дин 1 0
Порт Вейл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плант Джеймс 1 0

Результаты матчей

Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порт Вейл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Порт Вейл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барроу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2
Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Моркам - Барроу 2:1 Барроу - Гримсби 3:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Уолсолл - Барроу 1:1 Барроу - Колчестер 2:0 Барроу - Джиллингем 2:0
Порт Вейл
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Солфорд Сити - Порт Вейл 0:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Порт Вейл - Лутон Таун (до 21 года) 3:1 Бёртон - Порт Вейл 2:0
Бат - Порт Вейл 1:0 Лик Таун - Порт Вейл 1:0 Кидсгроув Атлетик - Порт Вейл 0:1 Ньюкасл Таун - Порт Вейл 1:3 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:0 Болтон - Порт Вейл 2:0 Порт Вейл - Уиком 1:2 Порт Вейл - Эксетер Сити 2:4 Питерборо Юнайтед - Порт Вейл 3:0 Уиган - Порт Вейл 0:0 Нортгемптон - Порт Вейл 2:0 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Бёртон - Порт Вейл 0:1 Порт Вейл - Оксфорд Юнайтед 0:2 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Шрусбери Таун 1:2

Результаты матчей

Барроу
Порт Вейл

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барроу
Порт Вейл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Джексон Бен получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Плант Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Benicio Baker-Boaitey уходит с поля. Толай Лоран выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Кэмпбелл Дин получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Ruari Paton бьет в цель!
    • 1'
      Васселл Тео сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Гарнер Джерард бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SO Legal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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