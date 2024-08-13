Тур: 1. Стадион: Либерти. Зрители: 6019
3:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаПедерсен Кристиан
1:0
24' ГолПерейра Рональд
50' Желтая карточкаАбдулай Азим
51' Красная карточкаEuan Williams
2:0
70' ГолКаллен Лиэм
2:1
87' ГолХоукинс Оливер
3:1
90' ГолАбдулай Азим
90'+7
Ход матча
24'
1:0
46'
50'
51'
67'
70'
2:0
87'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
80 Владение мячом, % 20
26
Нотон
Кайл
47
Абдулай
Азим
31
Купер
Оливер
31
Alex
Giles
22
Оджи
Шадрак
29
Joseph
Gbode
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Абдулай АзимПолузащитник
-
31 Купер ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 Кей ДжошЗащитник
- Защитник
-
14 Таймон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
-
43 Daniel Watts
-
-
-
10 Ji-Seong Um
-
Главный тренер: Уильямс Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Alex GilesЗащитник
- Защитник
-
22 Оджи ШадракЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Joseph GbodeНападающий
- Запасные игроки
-
25 Тёрнер ДжейкВратарь
- Полузащитник
-
11 Роу АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Bonner
История личных встреч
Суонси
Джиллингем
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каллен Лиэм
|1
|1
|Перейра Рональд
|1
|1
|Абдулай Азим
|1
|1
|Кей Джош
|0
|0
|Купер Оливер
|0
|0
|Ji-Seong Um
|0
|0
Джиллингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоукинс Оливер
|1
|1
|Маккензи Робби
|0
|0
Карточки
Суонси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Абдулай Азим
|1
|0
Джиллингем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Euan Williams
|0
|1
Результаты матчей
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Суонси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Суонси 1:0 Суонси - Риу Аве 3:0 Суонси - Вардар 1:1 Суонси - Кёльн 1:2
Суонси - Миллуолл 0:1 Норвич - Суонси 2:2 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Суонси - Ротерхэм 1:0 Суонси - Сток Сити 3:0 Мидлсбро - Суонси 2:0 Суонси - КПР 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Суонси 1:0 Уотфорд - Суонси 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1 Сандерленд - Суонси 1:2 Суонси - Ипсвич 1:2 Суонси - Лидс 0:4 Халл Сити - Суонси 0:1
Джиллингем
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Уокинг - Джиллингем 1:1 Саутенд - Джиллингем 1:3 Шеппи Юнайтед - Джиллингем 1:1
Дартфорд - Джиллингем 0:4 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Джиллингем - Донкастер 2:2 Мансфилд Таун - Джиллингем 2:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Брэдфорд Сити - Джиллингем 1:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Джиллингем - Крю Александра 0:0 Моркам - Джиллингем 2:3 Джиллингем - Гримсби 1:1 Уимблдон - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Транмир 1:1 Барроу - Джиллингем 2:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:2 Джиллингем - Рексхэм 1:0
Результаты матчей
Суонси
Джиллингем
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Суонси
Джиллингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1