☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6019
Суонси
3:1
Конец матча
Джиллингем
0'
19' Желтая карточка
Педерсен Кристиан
1:0
24' Гол
Перейра Рональд
50' Желтая карточка
Абдулай Азим
51' Красная карточка
Euan Williams
2:0
70' Гол
Каллен Лиэм
2:1
87' Гол
Хоукинс Оливер
3:1
90' Гол
Абдулай Азим
90'+7

Ход матча

19'
Педерсен Кристиан
 
24'
Перейра Рональд
(Купер Оливер)
1:0
46'
 
Хоукинс Оливер
Кларк Макс
46'
 
Роу Аарон
Нолан Джек
50'
Абдулай Азим
 
51'
 
Euan Williams
60'
 
Лэпсли Джордж
Уильямс Джонатан
66'
 
Marcus Wyllie
Joseph Gbode
67'
Таймон Джош
Чу-А-Он Натан
 
67'
Каллен Лиэм
Випотник Жан
 
67'
Кей Джош
Нотон Кайл
 
70'
Каллен Лиэм
(Кей Джош)
2:0
72'
Ji-Seong Um
Перейра Рональд
 
73'
Франко Гонсало
Купер Оливер
 
78'
 
Вэйклинг Якоб
Кларк Джейден
87'
2:1
Хоукинс Оливер
(Маккензи Робби)
90'
Абдулай Азим
(Ji-Seong Um)
3:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 80 Владение мячом, % 20
22
Вижуру
Лоуренс
26
Нотон
Кайл
5
Кабанго
Бен
3
Педерсен
Кристиан
21
Чу-А-Он
Натан
4
Фултон
Джей
8
Гримес
Мэтт
47
Абдулай
Азим
31
Купер
Оливер
35
Перейра
Рональд
9
Випотник
Жан
1
Моррис
Гленн
31
Alex
Giles
5
Эмер
Макс
22
Оджи
Шадрак
3
Кларк
Макс
14
Маккензи
Робби
7
Нолан
Джек
21
Euan
Williams
10
Уильямс
Джонатан
17
Кларк
Джейден
29
Joseph
Gbode
Суонси
4-2-3-1
Джиллингем
4-1-4-1

История личных встреч

Суонси
Джиллингем

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллен Лиэм 1 1
Перейра Рональд 1 1
Абдулай Азим 1 1
Кей Джош 0 0
Купер Оливер 0 0
Ji-Seong Um 0 0
Джиллингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоукинс Оливер 1 1
Маккензи Робби 0 0

Карточки

Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Кристиан 1 0
Абдулай Азим 1 0
Джиллингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Euan Williams 0 1

Результаты матчей

Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Суонси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Суонси
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Суонси 1:0 Суонси - Риу Аве 3:0 Суонси - Вардар 1:1 Суонси - Кёльн 1:2
Суонси - Миллуолл 0:1 Норвич - Суонси 2:2 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Суонси - Ротерхэм 1:0 Суонси - Сток Сити 3:0 Мидлсбро - Суонси 2:0 Суонси - КПР 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Суонси 1:0 Уотфорд - Суонси 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1 Сандерленд - Суонси 1:2 Суонси - Ипсвич 1:2 Суонси - Лидс 0:4 Халл Сити - Суонси 0:1
Джиллингем
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Уокинг - Джиллингем 1:1 Саутенд - Джиллингем 1:3 Шеппи Юнайтед - Джиллингем 1:1
Дартфорд - Джиллингем 0:4 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Джиллингем - Донкастер 2:2 Мансфилд Таун - Джиллингем 2:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Брэдфорд Сити - Джиллингем 1:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Джиллингем - Крю Александра 0:0 Моркам - Джиллингем 2:3 Джиллингем - Гримсби 1:1 Уимблдон - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Транмир 1:1 Барроу - Джиллингем 2:0 Солфорд Сити - Джиллингем 0:2 Джиллингем - Рексхэм 1:0

Результаты матчей

Суонси
Джиллингем

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Суонси
Джиллингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      УДАЛЕНИЕ! - Euan Williams увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 50'
      Абдулай Азим получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Джек Нолан уходит с поля. Роу Аарон выходит вместо него
    • 46'
      Кларк Макс уходит с поля. Хоукинс Оливер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Оливер Купер сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Перейра Рональд бьет в цель!
    • 19'
      Педерсен Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swansea.com Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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