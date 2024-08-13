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Тур: 1. Стадион: .
Стокпорт
0:1
Первый тайм: 10'
Блэкберн
0'
0:1
8' Гол

Ход матча

8'
0:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Стокпорт
Ничья
Блэкберн
9.20
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5.40
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Хинчлифф
Бен
II
29
Jid
Okeke
5
Sam
Hughes
46
Nathaniel
Mapengu
3
Турей
Ибу
24
Оньянго
Тайлер
54
Freddie
Redshaw
27
Бейли
Один
10
Февриер
Джейден
56
Ли
Уильямс
31
Che
Gardner
1
Перс
Эйнсли
2
Бриттан
Каллум
17
Картер
Хейден
15
Батт
Дэнни
3
Пикеринг
Харри
6
Тронстад
Сондре
21
Бакли
Джон
14
Вайманн
Андреас
8
Шмодикс
Сэмми
7
Сигурдссон
Арнор
23
Охаси
Юки
Стокпорт
4-2-3-1
Блэкберн
4-2-3-1

История личных встреч

Стокпорт
Блэкберн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Результаты последних матчей

Стокпорт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Стокпорт - Карлайл 1:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Дерби - Стокпорт 1:0 Олдхэм Атлетик - Стокпорт 1:0 Честер - Стокпорт 2:3 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Стокпорт - Моркам 2:0 Колчестер - Стокпорт 1:2 Саттон - Стокпорт 1:3 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Форест Грин - Стокпорт 0:3 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Кроули Таун - Стокпорт 1:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1
Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Блэкберн - Плимут 1:1 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 8'
    ГОООООЛ Блэкберн забивает
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Edgeley Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стокпорт
Ничья
Блэкберн
9.20
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5.40
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5.20
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стокпорт 0:1 Блэкберн онлайн

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