Тур: 1. Стадион: Эдгели Парк.
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
29
Jid
Okeke
27
Бейли
Один
56
Ли
Уильямс
31
Che
Gardner
15
Батт
Дэнни
21
Бакли
Джон
23
Охаси
Юки
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Jid OkekeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейли ОдинПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Ли УильямсПолузащитник
-
31 Che GardnerНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барри ЛуиНападающий
-
25 Max Metcalfe
-
55 Rhys Watson
-
-
Главный тренер: Чаллинор Дэйв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Батт ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Охаси ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хилтон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Трэвис ЛьюисПолузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
- Нападающий
-
39 Leo Duru
-
29 Jack Vale
-
Главный тренер: Юстес Джон
История личных встреч
Стокпорт
Блэкберн
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Результаты последних матчей
Стокпорт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Стокпорт - Карлайл 1:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Дерби - Стокпорт 1:0 Олдхэм Атлетик - Стокпорт 1:0 Честер - Стокпорт 2:3 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Стокпорт - Моркам 2:0 Колчестер - Стокпорт 1:2 Саттон - Стокпорт 1:3 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Форест Грин - Стокпорт 0:3 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Кроули Таун - Стокпорт 1:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1
Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Блэкберн - Плимут 1:1 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.