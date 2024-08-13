Тур: 1. Стадион: Эдгели Парк. Зрители: 5790
0'
0:1
8' ГолШмодикс Сэмми
0:2
22' ГолВайманн Андреас
0:3
25' ГолШмодикс Сэмми
0:4
31' ГолОхаси Юки
47' Желтая карточкаBruno Cina
1:4
67' Гол в свои воротаБакли Джон
1:5
72' ГолГейе Махтар
1:6
88' ГолJack Vale
90' Желтая карточкаБейли Один
90'+4
Ход матча
8'
22'
0:2
25'
0:3
31'
0:4
46'
47'
67'
1:4
72'
1:5
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 12
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
29
Jid
Okeke
27
Бейли
Один
56
Ли
Уильямс
31
Che
Gardner
15
Батт
Дэнни
21
Бакли
Джон
23
Охаси
Юки
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Jid OkekeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейли ОдинПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Ли УильямсПолузащитник
-
31 Che GardnerНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Барри ЛуиНападающий
-
25 Max Metcalfe
-
55 Rhys Watson
-
-
42 Saul Gardner
-
45 Jake Lewis
-
40 Bruno Cina
-
Главный тренер: Чаллинор Дэйв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Батт ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бакли ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Охаси ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хилтон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Трэвис ЛьюисПолузащитник
-
10 Долан ТайрисПолузащитник
- Нападающий
-
39 Leo Duru
-
29 Jack Vale
-
Главный тренер: Юстес Джон
История личных встреч
Стокпорт
Блэкберн
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Стокпорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|2
|2
|Охаси Юки
|1
|1
|Вайманн Андреас
|1
|1
|Гейе Махтар
|1
|1
|Jack Vale
|1
|1
|Бакли Джон
|0
|0
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|Пикеринг Харри
|0
|0
Карточки
Стокпорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейли Один
|1
|0
|Bruno Cina
|1
|0
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Стокпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Стокпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стокпорт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Стокпорт - Карлайл 1:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Дерби - Стокпорт 1:0 Олдхэм Атлетик - Стокпорт 1:0 Честер - Стокпорт 2:3 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Стокпорт - Моркам 2:0 Колчестер - Стокпорт 1:2 Саттон - Стокпорт 1:3 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Форест Грин - Стокпорт 0:3 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Кроули Таун - Стокпорт 1:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1
Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Блэкберн - Плимут 1:1 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1
Результаты матчей
Стокпорт
Блэкберн
Точный счет
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стокпорт
Блэкберн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1