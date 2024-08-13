☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5790
Стокпорт
1:6
Конец матча
Блэкберн
0'
0:1
8' Гол
Шмодикс Сэмми
0:2
22' Гол
Вайманн Андреас
0:3
25' Гол
Шмодикс Сэмми
0:4
31' Гол
Охаси Юки
47' Желтая карточка
Bruno Cina
1:4
67' Гол в свои ворота
Бакли Джон
1:5
72' Гол
Гейе Махтар
1:6
88' Гол
Jack Vale
90' Желтая карточка
Бейли Один
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Шмодикс Сэмми
(Сигурдссон Арнор)
22'
0:2
Вайманн Андреас
25'
0:3
Шмодикс Сэмми
(Пикеринг Харри)
31'
0:4
Охаси Юки
(Бакли Джон)
39'
Кампс Каллум
Sam Hughes
 
46'
Rhys Watson
Freddie Redshaw
 
46'
Bruno Cina
Ли Уильямс
 
46'
 
Leo Duru
Картер Хейден
46'
 
Макфадзин Кайл
Бриттан Каллум
47'
Bruno Cina
 
63'
 
Jack Vale
Шмодикс Сэмми
63'
 
Трэвис Льюис
Тронстад Сондре
63'
 
Гейе Махтар
Вайманн Андреас
67'
Бакли Джон
1:4
72'
1:5
Гейе Махтар
(Бакли Джон)
82'
John Williams-Lawless
Февриер Джейден
 
82'
Jake Lewis
Nathaniel Mapengu
 
88'
1:6
Jack Vale
(Охаси Юки)
90'
Бейли Один
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 12
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
1
Хинчлифф
Бен
II
29
Jid
Okeke
5
Sam
Hughes
46
Nathaniel
Mapengu
3
Турей
Ибу
24
Оньянго
Тайлер
54
Freddie
Redshaw
27
Бейли
Один
10
Февриер
Джейден
56
Ли
Уильямс
31
Che
Gardner
1
Перс
Эйнсли
2
Бриттан
Каллум
17
Картер
Хейден
15
Батт
Дэнни
3
Пикеринг
Харри
6
Тронстад
Сондре
21
Бакли
Джон
14
Вайманн
Андреас
8
Шмодикс
Сэмми
7
Сигурдссон
Арнор
23
Охаси
Юки
Стокпорт
4-2-3-1
Блэкберн
4-2-3-1

История личных встреч

Стокпорт
Блэкберн

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Стокпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 2 2
Охаси Юки 1 1
Вайманн Андреас 1 1
Гейе Махтар 1 1
Jack Vale 1 1
Бакли Джон 0 0
Сигурдссон Арнор 0 0
Пикеринг Харри 0 0

Карточки

Стокпорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейли Один 1 0
Bruno Cina 1 0
Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Стокпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Стокпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стокпорт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Стокпорт - Карлайл 1:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Дерби - Стокпорт 1:0 Олдхэм Атлетик - Стокпорт 1:0 Честер - Стокпорт 2:3 Рексхэм - Стокпорт 2:1 Стокпорт - Аккрингтон 4:2 Ноттс Каунти - Стокпорт 2:5 Стокпорт - Моркам 2:0 Колчестер - Стокпорт 1:2 Саттон - Стокпорт 1:3 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Форест Грин - Стокпорт 0:3 Стокпорт - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Кроули Таун - Стокпорт 1:1 Солфорд Сити - Стокпорт 2:2 Стокпорт - Ньюпорт 1:0 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0
Блэкберн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Стокпорт - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 1:1 Моркам - Блэкберн 1:1
Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Блэкберн 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Лидс - Блэкберн 0:1 Бристоль Сити - Блэкберн 5:0 Блэкберн - Саутгемптон 0:0 Сандерленд - Блэкберн 1:5 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Блэкберн - Плимут 1:1 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1

Результаты матчей

Стокпорт
Блэкберн

Точный счет

1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стокпорт
Блэкберн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Ли Уильямс уходит с поля. Bruno Cina выходит вместо него
    • 46'
      Freddie Redshaw уходит с поля. Rhys Watson выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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