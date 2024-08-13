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Тур: 1. Стадион: .
Карлайл
0:0
Первый тайм: 9'
Сток Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлайл
Ничья
Сток Сити
5.60
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4.20
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1.72
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Все Коэффициенты
1
Льюис
Харри
6
Хейден
Аарон
4
Томас
Терелл
22
Jon
Mellish
2
Дэйвис
Арчи
18
Jack
Ellis
16
Вела
Джошуа
17
Нил
Гаррисон
26
Benjamin
Barclay
10
Уайк
Чарли
14
Аду-Аджеи
Даниэль
34
Филдинг
Фрэнк
41
Jaden
Dixon
16
Уилмот
Бен
43
Фредди
Андерсон
12
Джонсон
Даниэль
I
30
Сидибе
Сулейман
8
Бэйкер
Льюис
6
Бургер
Ваутер
42
Манхуф
Миллион
14
Эннис
Ниалл
11
Кумас
Льюис
Карлайл
5-3-2
Сток Сити
4-3-3

Результаты последних матчей

Карлайл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Стокпорт - Карлайл 1:2 Гейтсхед - Карлайл 2:0 Рочдейл - Карлайл 2:1
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Уоркингтон - Карлайл 0:0 Кендал - Карлайл 0:3 Пенрит - Карлайл 0:8 Дерби - Карлайл 2:0 Карлайл - Уиком 1:3 Карлайл - Блэкпул 0:1 Челтенем - Карлайл 0:1 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Чарльтон - Карлайл 3:2 Карлайл - Рединг 1:3
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 2:0 Кардифф Сити - Сток Сити 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brunton Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлайл
Ничья
Сток Сити
5.60
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4.20
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1.72
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