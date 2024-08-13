Тур: 1. Стадион: Брантон Парк.
0'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 1
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
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1.56 Победа «Сток Сити»
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22
Jon
Mellish
18
Jack
Ellis
16
Вела
Джошуа
17
Нил
Гаррисон
10
Уайк
Чарли
41
Jaden
Dixon
16
Уилмот
Бен
14
Эннис
Ниалл
11
Кумас
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Jon MellishЗащитник
- Защитник
-
18 Jack EllisЗащитник
-
16 Вела ДжошуаПолузащитник
-
17 Нил ГаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уайк ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Уильямс БенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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27 Jake Allan
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Главный тренер: Paul Simpson
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Jaden DixonЗащитник
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Эннис НиаллНападающий
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11 Кумас ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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17 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
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23 Гибсон БенЗащитник
- Полузащитник
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28 Лорент ДжошПолузащитник
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37 Тезгель ЭмреНападающий
- Нападающий
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35 Лоу НатанНападающий
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Главный тренер: Шумахер Стивен
Результаты последних матчей
Карлайл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Стокпорт - Карлайл 1:2 Гейтсхед - Карлайл 2:0 Рочдейл - Карлайл 2:1
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Уоркингтон - Карлайл 0:0 Кендал - Карлайл 0:3 Пенрит - Карлайл 0:8 Дерби - Карлайл 2:0 Карлайл - Уиком 1:3 Карлайл - Блэкпул 0:1 Челтенем - Карлайл 0:1 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Чарльтон - Карлайл 3:2 Карлайл - Рединг 1:3
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 2:0 Кардифф Сити - Сток Сити 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.