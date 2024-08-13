Тур: 1. Стадион: Брантон Парк. Зрители: 4441
Ход матча
48'
0:1
78'
79'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
22
Jon
Mellish
18
Jack
Ellis
16
Вела
Джошуа
17
Нил
Гаррисон
10
Уайк
Чарли
41
Jaden
Dixon
16
Уилмот
Бен
14
Эннис
Ниалл
11
Кумас
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Jon MellishЗащитник
- Защитник
-
18 Jack EllisЗащитник
-
16 Вела ДжошуаПолузащитник
-
17 Нил ГаррисонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уайк ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Уильямс БенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Jake Allan
-
-
Главный тренер: Paul Simpson
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Jaden DixonЗащитник
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Эннис НиаллНападающий
-
11 Кумас ЛьюисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
-
23 Гибсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лорент ДжошПолузащитник
-
37 Тезгель ЭмреНападающий
- Нападающий
-
35 Лоу НатанНападающий
-
Главный тренер: Шумахер Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Карлайл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тезгель Эмре
|1
|1
|Фредди Андерсон
|1
|1
|Бэйкер Льюис
|0
|0
|Гуч Линден
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Карлайл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Карлайл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карлайл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Стокпорт - Карлайл 1:2 Гейтсхед - Карлайл 2:0 Рочдейл - Карлайл 2:1
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Уоркингтон - Карлайл 0:0 Кендал - Карлайл 0:3 Пенрит - Карлайл 0:8 Дерби - Карлайл 2:0 Карлайл - Уиком 1:3 Карлайл - Блэкпул 0:1 Челтенем - Карлайл 0:1 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Чарльтон - Карлайл 3:2 Карлайл - Рединг 1:3
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 2:0 Кардифф Сити - Сток Сити 2:1
Результаты матчей
Карлайл
Сток Сити
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карлайл
Сток Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1