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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4441
Карлайл
0:2
Конец матча
Сток Сити
0'
0:1
48' Гол
Фредди Андерсон
0:2
79' Гол
Тезгель Эмре
90'+7

Ход матча

48'
0:1
Фредди Андерсон
(Бэйкер Льюис)
60'
Уильямс Бен
Дэйвис Арчи
 
61'
Luke Armstrong
Аду-Аджеи Даниэль
 
66'
 
Томпсон Джордан
Бургер Ваутер
66'
 
Гуч Линден
Манхуф Миллион
73'
Баттерворт Дэниел
Уайк Чарли
 
78'
 
Бока Эрик
Эннис Ниалл
78'
 
Тезгель Эмре
Сидибе Сулейман
78'
 
Лорент Джош
Кумас Льюис
79'
0:2
Тезгель Эмре
(Гуч Линден)
83'
Лэйвел Сэм
Benjamin Barclay
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
1
Льюис
Харри
6
Хейден
Аарон
4
Томас
Терелл
22
Jon
Mellish
2
Дэйвис
Арчи
18
Jack
Ellis
16
Вела
Джошуа
17
Нил
Гаррисон
26
Benjamin
Barclay
10
Уайк
Чарли
14
Аду-Аджеи
Даниэль
34
Филдинг
Фрэнк
41
Jaden
Dixon
16
Уилмот
Бен
43
Фредди
Андерсон
12
Джонсон
Даниэль
I
30
Сидибе
Сулейман
8
Бэйкер
Льюис
6
Бургер
Ваутер
42
Манхуф
Миллион
14
Эннис
Ниалл
11
Кумас
Льюис
Карлайл
5-3-2
Сток Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карлайл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тезгель Эмре 1 1
Фредди Андерсон 1 1
Бэйкер Льюис 0 0
Гуч Линден 0 0

Карточки

Результаты матчей

Карлайл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Карлайл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карлайл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Джиллингем - Карлайл 4:1 Стокпорт - Карлайл 1:2 Гейтсхед - Карлайл 2:0 Рочдейл - Карлайл 2:1
Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Уоркингтон - Карлайл 0:0 Кендал - Карлайл 0:3 Пенрит - Карлайл 0:8 Дерби - Карлайл 2:0 Карлайл - Уиком 1:3 Карлайл - Блэкпул 0:1 Челтенем - Карлайл 0:1 Нортгемптон - Карлайл 2:0 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Питерборо Юнайтед - Карлайл 1:3 Карлайл - Стивенэйдж 2:2 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Карлайл - Барнсли 2:3 Чарльтон - Карлайл 3:2 Карлайл - Рединг 1:3
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Ковентри 1:0 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0
Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 2:0 Кардифф Сити - Сток Сити 2:1

Результаты матчей

Карлайл
Сток Сити

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карлайл
Сток Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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