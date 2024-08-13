Тур: 1. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум. Зрители: 5718
2:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаМакгиннес Марк
1:0
68' ГолМакгиннес Марк
77' Желтая карточкаMicah Anthony
2:0
90' ГолКолвилл Рубин
90'+5
Ход матча
32'
68'
1:0
77'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
21
Олнвик
Джейк
44
Ronan
Kpakio
23
Баган
Джоэл
49
Джайлз
Луи
36
Конт
Рахим
24
Кинг
Эли
25
Майкл
Форбс
11
Томас
Люк
- Основной состав
-
21 Олнвик ДжейкВратарь
-
44 Ronan KpakioЗащитник
-
23 Баган ДжоэлЗащитник
- Защитник
-
49 Джайлз ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Конт РахимПолузащитник
-
24 Кинг ЭлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Тернер МэттВратарь
- Защитник
-
25 Эванс КиронЗащитник
-
32 Таннер ОллиПолузащитник
-
48 Dylan Lawlor
-
-
-
Главный тренер: Булут Эрол
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Майкл ФорбсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Холл МэтьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Шоу КофиЗащитник
-
22 Конте КамильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Тэйлор Мэтт
История личных встреч
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгиннес Марк
|1
|1
|Колвилл Рубин
|1
|1
|Таннер Олли
|0
|0
|Эванс Кирон
|0
|0
Бристоль Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгиннес Марк
|1
|0
Бристоль Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Micah Anthony
|1
|0
Результаты матчей
Кардифф Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бристоль Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кардифф Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бристоль Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кардифф Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Герта - Кардифф Сити 1:1
Мамелоди Сандаунс - Кардифф Сити 1:1 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Кардифф Сити - Пенибонт 7:1 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Кардифф Сити - Киддерминстер Харриерс 0:1 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0
Бристоль Роверс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бристоль Роверс - Нортгемптон 1:0 Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Бристоль Роверс - Портимоненсе 2:0
Бристоль Роверс - Бромли 1:2 Йовил Таун - Бристоль Роверс 0:3 Бат - Бристоль Роверс 0:1 Мелкшем - Бристоль Роверс 2:4 Уиган - Бристоль Роверс 2:0 Бристоль Роверс - Питерборо Юнайтед 0:2 Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед 1:0 Челтенем - Бристоль Роверс 1:3 Бристоль Роверс - Рединг 0:2 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Линкольн Сити - Бристоль Роверс 5:0 Флит Таун - Бристоль Роверс 0:0 Бристоль Роверс - Дерби 0:3 Лейтон Ориент - Бристоль Роверс 0:1
Результаты матчей
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1