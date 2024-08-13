☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5718
Кардифф Сити
2:0
Конец матча
Бристоль Роверс
0'
32' Желтая карточка
Макгиннес Марк
1:0
68' Гол
Макгиннес Марк
77' Желтая карточка
Micah Anthony
2:0
90' Гол
Колвилл Рубин
90'+5

Ход матча

32'
Макгиннес Марк
 
60'
Эванс Кирон
Конт Рахим
 
60'
Майкл Райндорф
Канга Вилфрид
 
60'
Таннер Олли
Робертсон Алекс
 
61'
 
Шоу Кофи
Омокере Промис
61'
 
Билонго Брайнт
Мола Клинтон
62'
 
Micah Anthony
Синклер Скотт
68'
Макгиннес Марк
(Таннер Олли)
1:0
77'
 
Конте Камиль
Линдсэй Джейми
77'
 
Сотириу Руэль
Маккормик Люк
77'
Уолкотт Малакай
Макгиннес Марк
 
77'
 
Micah Anthony
90'
Колвилл Рубин
(Эванс Кирон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
21
Олнвик
Джейк
44
Ronan
Kpakio
23
Баган
Джоэл
5
Макгиннес
Марк
49
Джайлз
Луи
35
Риномхота
Эндрю
18
Робертсон
Алекс
36
Конт
Рахим
24
Кинг
Эли
27
Колвилл
Рубин
15
Канга
Вилфрид
1
Гриффитс
Джошуа
25
Майкл
Форбс
6
Мола
Клинтон
17
Тейлор
Коннор
2
Сениор
Джоэл
II
14
Гарретт
Джейк
29
Линдсэй
Джейми
23
Маккормик
Люк
11
Томас
Люк
7
Синклер
Скотт
9
Омокере
Промис
Кардифф Сити
4-2-3-1
Бристоль Роверс
3-4-1-2

История личных встреч

Кардифф Сити
Бристоль Роверс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
1:0
КЛ
1:0
КC
3:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгиннес Марк 1 1
Колвилл Рубин 1 1
Таннер Олли 0 0
Эванс Кирон 0 0
Бристоль Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгиннес Марк 1 0
Бристоль Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Micah Anthony 1 0

Результаты матчей

Кардифф Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бристоль Роверс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кардифф Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бристоль Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кардифф Сити
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Герта - Кардифф Сити 1:1
Мамелоди Сандаунс - Кардифф Сити 1:1 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Кардифф Сити - Пенибонт 7:1 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Кардифф Сити - Киддерминстер Харриерс 0:1 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0
Бристоль Роверс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бристоль Роверс - Нортгемптон 1:0 Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Бристоль Роверс - Портимоненсе 2:0
Бристоль Роверс - Бромли 1:2 Йовил Таун - Бристоль Роверс 0:3 Бат - Бристоль Роверс 0:1 Мелкшем - Бристоль Роверс 2:4 Уиган - Бристоль Роверс 2:0 Бристоль Роверс - Питерборо Юнайтед 0:2 Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед 1:0 Челтенем - Бристоль Роверс 1:3 Бристоль Роверс - Рединг 0:2 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Порт Вейл - Бристоль Роверс 2:0 Линкольн Сити - Бристоль Роверс 5:0 Флит Таун - Бристоль Роверс 0:0 Бристоль Роверс - Дерби 0:3 Лейтон Ориент - Бристоль Роверс 0:1

Результаты матчей

Кардифф Сити
Бристоль Роверс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кардифф Сити
Бристоль Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Макгиннес Марк получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Кардифф Сити 2:0 Бристоль Роверс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный