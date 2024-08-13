Тур: 1. Стадион: Тафшит Коммьюнити Стадиум. Зрители: 4131
1:1
Итог после пенальти
5
4
0'
28' Желтая карточкаCalum MacDonald2
39' Желтая карточкаДжонстон Джордж
41' Желтая карточкаМакти Джон
67' Желтая карточкаОшиладжа Адедеджи
1:0
68' ГолТомасон Джордж
78' Желтая карточкаБоатенг Хайрэм
1:1
83' ГолКейллор-Данн Дэвис
90' Желтая карточкаКейллор-Данн Дэвис
5 4
2:1
2:2
2:2
2:3
3:3
3:4
3:4
3:4
4:4
4:4
5:4
5:5
6:5
6:5
Ход матча
28'
39'
41'
63'
68'
1:0
78'
83'
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
122'
5:4
122'
5:5
122'
6:5
122'
6:5
Пен
5:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
20
Саутвуд
Люк
16
Морли
Аарон
28
Матете
Джей
37
Арфилд
Скотт
45
Макти
Джон
14
Флинт
Эден
26
Сван
Уил
20
Николс
Том
15
Ben
Quinn
- Основной состав
-
20 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Морли АаронПолузащитник
-
28 Матете ДжейПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
45 Макти ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Когли ДжошЗащитник
-
18 Тоал ЭойнЗащитник
-
23 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эватт Ин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Флинт ЭденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сван УилПолузащитник
-
20 Николс ТомПолузащитник
-
15 Ben QuinnПолузащитник
-
11 Эванс УиллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Баккус КенауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Грегори ЛиНападающий
-
-
Главный тренер: Клаф Найджел
История личных встреч
Болтон
Мансфилд Таун
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Болтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасон Джордж
|1
|1
Мансфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейллор-Данн Дэвис
|1
|1
|Боатенг Хайрэм
|0
|0
Карточки
Болтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макти Джон
|1
|0
|Джонстон Джордж
|1
|0
Мансфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Хайрэм
|1
|0
|Ошиладжа Адедеджи
|1
|0
|Кейллор-Данн Дэвис
|1
|0
|Calum MacDonald2
|1
|0
Результаты матчей
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1
Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Болтон - Портсмут 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Болтон - Рединг 5:2 Стивенэйдж - Болтон 0:0 Дерби - Болтон 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 5:0 Эксетер Сити - Болтон 2:2
Мансфилд Таун
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 0:3 Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Альфретон - Мансфилд Таун 1:1
Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0 Челси (до 21 года) - Мансфилд Таун 1:2 Хакналл - Мансфилд Таун 0:6 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:7 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Джиллингем 2:1 Мансфилд Таун - Аккрингтон 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Мансфилд Таун 1:4 Мансфилд Таун - Форест Грин 1:0 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Мансфилд Таун 1:5 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Мансфилд Таун - Суиндон Таун 3:2 Мансфилд Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:2
Результаты матчей
Болтон
Мансфилд Таун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Болтон
Мансфилд Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1