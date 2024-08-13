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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4131
Болтон
1:1
Итог после пенальти
5
4
Мансфилд Таун

Ход матча

28'
 
Calum MacDonald2
39'
Джонстон Джордж
 
41'
Макти Джон
 
46'
 
Ошиладжа Адедеджи
Маклафлин Стивен
46'
 
Бауэри Джордан
Флинт Эден
46'
Тоал Эойн
Сантос Рикардо
 
62'
Чарльз Дион
Макти Джон
 
63'
Коллинз Аарон
Арфилд Скотт
 
63'
Томасон Джордж
Морли Аарон
 
63'
 
Грегори Ли
Эванс Уилл
63'
 
Кейллор-Данн Дэвис
Ben Quinn
67'
 
Ошиладжа Адедеджи
68'
Томасон Джордж
1:0
74'
Когли Джош
Форино-Джозеф Крис
 
78'
 
Боатенг Хайрэм
79'
 
Хьюитт Эллиот
Уильямс Джордж II
83'
1:1
Кейллор-Данн Дэвис
(Боатенг Хайрэм)
90'
 
Кейллор-Данн Дэвис
121'
Адебоеджо Виктор
2:1
121'
2:2
Бауэри Джордан
121'
Томасон Джордж
2:2
121'
2:3
Грегори Ли
121'
Коллинз Аарон
3:3
121'
3:4
Хьюитт Эллиот
121'
Уильямс Рэнделл
3:4
121'
3:4
Боатенг Хайрэм
121'
Чарльз Дион
4:4
121'
4:4
Льюис Аарон
122'
Матете Джей
5:4
122'
5:5
Calum MacDonald2
122'
Когли Джош
6:5
122'
6:5
Сван Уил
Пен
5:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
20
Саутвуд
Люк
21
Форино-Джозеф
Крис
5
Сантос
Рикардо
6
Джонстон
Джордж
14
Осей-Туту
Джорди
27
Уильямс
Рэнделл
16
Морли
Аарон
28
Матете
Джей
37
Арфилд
Скотт
45
Макти
Джон
9
Адебоеджо
Виктор
1
Пим
Кристи
2
Уильямс
Джордж
II
14
Флинт
Эден
3
Маклафлин
Стивен
12
Calum
MacDonald2
8
Льюис
Аарон
44
Боатенг
Хайрэм
26
Сван
Уил
20
Николс
Том
15
Ben
Quinn
11
Эванс
Уилл
III
Болтон
3-4-2-1
Мансфилд Таун
4-2-3-1

История личных встреч

Болтон
Мансфилд Таун

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛ
2:3
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасон Джордж 1 1
Мансфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейллор-Данн Дэвис 1 1
Боатенг Хайрэм 0 0

Карточки

Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макти Джон 1 0
Джонстон Джордж 1 0
Мансфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Хайрэм 1 0
Ошиладжа Адедеджи 1 0
Кейллор-Данн Дэвис 1 0
Calum MacDonald2 1 0

Результаты матчей

Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1
Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Болтон - Портсмут 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Болтон - Рединг 5:2 Стивенэйдж - Болтон 0:0 Дерби - Болтон 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 5:0 Эксетер Сити - Болтон 2:2
Мансфилд Таун
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барнсли - Мансфилд Таун 1:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 0:3 Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Альфретон - Мансфилд Таун 1:1
Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0 Челси (до 21 года) - Мансфилд Таун 1:2 Хакналл - Мансфилд Таун 0:6 Ретфорд - Мансфилд Таун 0:7 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Джиллингем 2:1 Мансфилд Таун - Аккрингтон 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Мансфилд Таун 1:4 Мансфилд Таун - Форест Грин 1:0 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4 Рексхэм - Мансфилд Таун 2:0 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Мансфилд Таун 1:5 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Мансфилд Таун - Суиндон Таун 3:2 Мансфилд Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:2

Результаты матчей

Болтон
Мансфилд Таун

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Болтон
Мансфилд Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сван Уил не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Когли Джош реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Кэлум Макдональд реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Джей Матете реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Льюис Аарон не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Чарльз Дион реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Боатенг Хайрэм не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Макти Джон получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Джонстон Джордж получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кэлум Макдональд получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toughsheet Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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