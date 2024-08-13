Тур: 1. Стадион: Прайд Парк. Зрители: 8538
2:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолДобра Армандо
1:1
38' ГолТомпсон Лиам
2:1
68' ГолДжексон Кэйден
86' Желтая карточкаДэйли-Кэмпбелл Вонте
90'+7
Ход матча
29'
0:1
38'
1:1
68'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
31
Викерс
Джош
24
Ньямб
Райан
16
Томпсон
Лиам
39
Браун
Даджон
23
Бут
Райан
30
Тантон
Деван
19
Гордон
Льюис
28
Бэнкс
Олли
15
Хобсон
Бейли
18
James
Berry
27
Кигли
Джо
- Основной состав
-
31 Викерс ДжошВратарь
-
24 Ньямб РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Томпсон ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Браун ДаджонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лутра РоанВратарь
- Защитник
-
20 Элдер КаллумЗащитник
- Полузащитник
-
23 Уорд ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уорн Пол
- Основной состав
-
23 Бут РайанВратарь
-
30 Тантон ДеванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гордон ЛьюисЗащитник
-
28 Бэнкс ОллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хобсон БейлиПолузащитник
-
18 James BerryПолузащитник
-
27 Кигли ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Джонс МайкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Tim Akinola
-
-
Главный тренер: Пол Кук
История личных встреч
Дерби
Честерфилд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Дерби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Кэйден
|1
|1
|Томпсон Лиам
|1
|1
|Браун Даджон
|0
|0
Честерфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Добра Армандо
|1
|1
|Кигли Джо
|0
|0
Карточки
Дерби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Честерфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1
|0
Результаты матчей
Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Честерфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Честерфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дерби
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Барнсли - Дерби 4:3 Шрусбери Таун - Дерби 2:1
Дерби - Честерфилд 0:4 Дерби - Стокпорт 1:0 Академику Визеу - Дерби 3:1 Мэтлок Таун - Дерби 0:3 Дерби - Карлайл 2:0 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Уиком - Дерби 0:0 Портсмут - Дерби 2:2 Дерби - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Дерби - Болтон 1:0 Дерби - Рединг 2:1 Бристоль Роверс - Дерби 0:3 Дерби - Порт Вейл 3:0 Дерби - Чарльтон 1:2
Честерфилд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Честерфилд - Суиндон Таун 1:1 Сканторп - Честерфилд 0:3 Лонг Итон - Честерфилд 1:0 Дерби - Честерфилд 0:4
Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Альфретон - Честерфилд 1:2 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Мэтлок Таун - Честерфилд 0:0 Честерфилд - Мэйденхэд Юнайтед 3:2 Гейтсхед - Честерфилд 2:1 Уэлдстон - Честерфилд 1:0 Честерфилд - Киддерминстер Харриерс 1:3 Йорк Сити - Честерфилд 2:1 Честерфилд - Борэм Вуд 3:0 Галифакс - Честерфилд 4:2 Олдхэм Атлетик - Честерфилд 2:2 Честерфилд - Оксфорд Сити 2:0 Честерфилд - Филд 4:1 Доркинг Уондерерс - Честерфилд 4:1 Барнет - Честерфилд 0:2
Результаты матчей
Дерби
Честерфилд
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дерби
Честерфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1