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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 8538
Дерби
2:1
Конец матча
Честерфилд
0'
0:1
29' Гол
Добра Армандо
1:1
38' Гол
Томпсон Лиам
2:1
68' Гол
Джексон Кэйден
86' Желтая карточка
Дэйли-Кэмпбелл Вонте
90'+7

Ход матча

29'
0:1
Добра Армандо
(Кигли Джо)
38'
Томпсон Лиам
(Браун Даджон)
1:1
46'
 
Дэйли-Кэмпбелл Вонте
Тантон Деван
60'
Джексон Кэйден
Бархузен Том
 
60'
Нельсон Кёртис
Кэшин Айрен
 
60'
Осборн Бен
Гаудмейн Кензо
 
60'
Мендес-Лейнг Натаниэл
Уилсон Кейн
 
65'
 
Kane Drummond
James Berry
68'
 
Граймс Джеми
Нейлор Том
68'
Джексон Кэйден
2:1
69'
Джеймс Коллинз
Браун Даджон
 
74'
 
Tim Akinola
Бэнкс Олли
74'
 
Джейкобс Майкл
Кигли Джо
86'
 
Дэйли-Кэмпбелл Вонте

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
31
Викерс
Джош
24
Ньямб
Райан
6
Кэшин
Айрен
5
Брэдли
Сонни
3
Форсайт
Крэйг
4
Озо
Дэвид
16
Томпсон
Лиам
2
Уилсон
Кейн
17
Гаудмейн
Кензо
7
Бархузен
Том
39
Браун
Даджон
23
Бут
Райан
30
Тантон
Деван
4
Нейлор
Том
22
Данкли
Шайенн
19
Гордон
Льюис
28
Бэнкс
Олли
8
Олдейкер
Даррен
17
Добра
Армандо
15
Хобсон
Бейли
18
James
Berry
27
Кигли
Джо
Дерби
4-2-3-1
Честерфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Дерби
Честерфилд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:4
ТМК
0:1
ТМК
1:2
К
2:0
ММ(
3:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Дерби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Кэйден 1 1
Томпсон Лиам 1 1
Браун Даджон 0 0
Честерфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Добра Армандо 1 1
Кигли Джо 0 0

Карточки

Дерби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Честерфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1 0

Результаты матчей

Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Честерфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Дерби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Честерфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дерби
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блэкберн - Дерби 4:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Барнсли - Дерби 4:3 Шрусбери Таун - Дерби 2:1
Дерби - Честерфилд 0:4 Дерби - Стокпорт 1:0 Академику Визеу - Дерби 3:1 Мэтлок Таун - Дерби 0:3 Дерби - Карлайл 2:0 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Уиком - Дерби 0:0 Портсмут - Дерби 2:2 Дерби - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Дерби - Болтон 1:0 Дерби - Рединг 2:1 Бристоль Роверс - Дерби 0:3 Дерби - Порт Вейл 3:0 Дерби - Чарльтон 1:2
Честерфилд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Честерфилд - Суиндон Таун 1:1 Сканторп - Честерфилд 0:3 Лонг Итон - Честерфилд 1:0 Дерби - Честерфилд 0:4
Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Альфретон - Честерфилд 1:2 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Мэтлок Таун - Честерфилд 0:0 Честерфилд - Мэйденхэд Юнайтед 3:2 Гейтсхед - Честерфилд 2:1 Уэлдстон - Честерфилд 1:0 Честерфилд - Киддерминстер Харриерс 1:3 Йорк Сити - Честерфилд 2:1 Честерфилд - Борэм Вуд 3:0 Галифакс - Честерфилд 4:2 Олдхэм Атлетик - Честерфилд 2:2 Честерфилд - Оксфорд Сити 2:0 Честерфилд - Филд 4:1 Доркинг Уондерерс - Честерфилд 4:1 Барнет - Честерфилд 0:2

Результаты матчей

Дерби
Честерфилд

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дерби
Честерфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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