☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3677
Бромли
1:2
Конец матча
Уимблдон
0'
1:0
19' Гол
Амантчи Леви
1:1
24' Гол
Келли Джош
58' Желтая карточка
Ривз Джейк
1:2
61' Гол
Пиготт Джо
62' Желтая карточка
Ипполит Майлз
83' Желтая карточка
Джонсон Райан
89' Желтая карточка
Мэйкок Каллум
90'+5

Ход матча

19'
Амантчи Леви
(Besart Topalloj)
1:0
24'
1:1
Келли Джош
(Ипполит Майлз)
58'
 
Ривз Джейк
61'
1:2
Пиготт Джо
(Тилли Джеймс)
62'
 
Ипполит Майлз
75'
 
Стивенс Мэтью
Келли Джош
75'
 
Бугиэль Омар
Пиготт Джо
76'
Чарльз Эшли
Ли Льюис
 
76'
Одатейо Идрис
Besart Topalloj
 
76'
Чик Майкл
Амантчи Леви
 
76'
Оломола Олуфела
Конгрив Кэмерон
 
83'
 
Джонсон Райан
86'
 
Нойфвилль Джош
Билер Хусеин
86'
 
Смит Алистер
Ипполит Майлз
89'
 
Мэйкок Каллум
90'
 
Фарлонг Джеймс
Тилли Джеймс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
12
Sam
Long
37
Nathan
Lavaly
5
Совунми
Омар
16
Грант
Камари
2
Рейнолдс
Каллум
22
Конгрив
Кэмерон
8
Ли
Льюис
20
Артурс
Джад
23
Besart
Topalloj
10
Динанга
Маркус
19
Амантчи
Леви
1
Гудман
Оуэн
2
Билер
Хусеин
33
Огундере
Исаак
31
Льюис
Джо
6
Джонсон
Райан
III
8
Мэйкок
Каллум
4
Ривз
Джейк
21
Ипполит
Майлз
7
Тилли
Джеймс
10
Келли
Джош
39
Пиготт
Джо
Бромли
4-4-2
Уимблдон
4-4-2

История личных встреч

Бромли
Уимблдон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:2
К
3:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Бромли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амантчи Леви 1 1
Besart Topalloj 0 0
Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиготт Джо 1 1
Келли Джош 1 1
Ипполит Майлз 0 0
Тилли Джеймс 0 0

Карточки

Бромли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уимблдон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривз Джейк 1 0
Ипполит Майлз 1 0
Джонсон Райан III 1 0
Мэйкок Каллум 1 0

Результаты матчей

Бромли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уимблдон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бромли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бромли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харрогейт - Бромли 0:2 Олдершот Таун - Бромли 1:0 Брейнтри - Бромли 0:1 Брайтон (до 21 года) - Бромли 1:2
Бристоль Роверс - Бромли 1:2 Тонбридж Эйнджелс - Бромли 2:3 Хорнчёрч - Бромли 1:5 Миллуолл - Бромли 0:0 Бромли - Солихалл 2:2 Бромли - Олтринхэм 3:1 Гейтсхед - Бромли 2:1 Оксфорд Сити - Бромли 1:3 Бромли - Солихалл 3:0 Барнет - Бромли 1:1 Бромли - Солихалл 1:2 Бромли - Уокинг 1:1 Доркинг Уондерерс - Бромли 0:2 Бромли - Йорк Сити 0:2 Уэлдстон - Бромли 0:1 Бромли - Киддерминстер Харриерс 0:0
Уимблдон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0
Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Уимблдон - Джиллингем 2:0 Ноттс Каунти - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Гримсби 0:0 Уимблдон - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Донкастер - Уимблдон 1:0

Результаты матчей

Бромли
Уимблдон

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бромли
Уимблдон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Ривз Джейк получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ипполит Майлз сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Келли Джош бьет в цель!
    • 19'
      Бесарт Топалой сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Амантчи Леви бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hayes Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бромли 1:2 Уимблдон онлайн

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