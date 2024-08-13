Тур: 1. Стадион: Хейс Лейн. Зрители: 3677
0'
1:0
19' ГолАмантчи Леви
1:1
24' ГолКелли Джош
58' Желтая карточкаРивз Джейк
1:2
61' ГолПиготт Джо
62' Желтая карточкаИпполит Майлз
83' Желтая карточкаДжонсон Райан
89' Желтая карточкаМэйкок Каллум
90'+5
Ход матча
19'
1:0
24'
1:1
58'
61'
1:2
62'
76'
83'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
12
Sam
Long
16
Грант
Камари
8
Ли
Льюис
20
Артурс
Джад
19
Амантчи
Леви
31
Льюис
Джо
10
Келли
Джош
39
Пиготт
Джо
- Основной состав
-
12 Sam LongВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Грант КамариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Ли ЛьюисПолузащитник
-
20 Артурс ДжадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амантчи ЛевиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Азиайя ДэвидВратарь
-
15 Форан ТейлорЗащитник
-
14 Чарльз ЭшлиПолузащитник
-
6 Вудс СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 George Penn
-
Главный тренер: Вудман Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Льюис ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Келли ДжошНападающий
-
39 Пиготт ДжоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Уорд ЛьюисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Смит АлистерПолузащитник
-
16 Болл ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Джонни
История личных встреч
Бромли
Уимблдон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Бромли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амантчи Леви
|1
|1
|Besart Topalloj
|0
|0
Уимблдон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиготт Джо
|1
|1
|Келли Джош
|1
|1
|Ипполит Майлз
|0
|0
|Тилли Джеймс
|0
|0
Карточки
Бромли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Уимблдон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ривз Джейк
|1
|0
|Ипполит Майлз
|1
|0
|Джонсон Райан III
|1
|0
|Мэйкок Каллум
|1
|0
Результаты матчей
Бромли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уимблдон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Бромли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бромли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харрогейт - Бромли 0:2 Олдершот Таун - Бромли 1:0 Брейнтри - Бромли 0:1 Брайтон (до 21 года) - Бромли 1:2
Бристоль Роверс - Бромли 1:2 Тонбридж Эйнджелс - Бромли 2:3 Хорнчёрч - Бромли 1:5 Миллуолл - Бромли 0:0 Бромли - Солихалл 2:2 Бромли - Олтринхэм 3:1 Гейтсхед - Бромли 2:1 Оксфорд Сити - Бромли 1:3 Бромли - Солихалл 3:0 Барнет - Бромли 1:1 Бромли - Солихалл 1:2 Бромли - Уокинг 1:1 Доркинг Уондерерс - Бромли 0:2 Бромли - Йорк Сити 0:2 Уэлдстон - Бромли 0:1 Бромли - Киддерминстер Харриерс 0:0
Уимблдон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0
Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Уимблдон - Джиллингем 2:0 Ноттс Каунти - Уимблдон 0:2 Уимблдон - Гримсби 0:0 Уимблдон - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Донкастер - Уимблдон 1:0
Результаты матчей
Бромли
Уимблдон
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бромли
Уимблдон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1