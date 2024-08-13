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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3507
Линкольн Сити
1:2
Конец матча
Харрогейт
0'
0:1
49' Гол
Фоларин Самуэль
56' Желтая карточка
Саттон Леви
57' Желтая карточка
Jack Moylan
0:2
61' Гол
Дэйли Джеймс
1:2
85' Пенальти
Jovon Makama
90'+9

Ход матча

46'
Бэйлисс Том
Эрхахон Итан
 
46'
Джексон Адам
О'Коннор Поди
 
49'
0:1
Фоларин Самуэль
(Elliis Taylor)
56'
 
Саттон Леви
57'
Jack Moylan
 
61'
0:2
Дэйли Джеймс
65'
Даффи Дилан
Джеффрис Дом
 
66'
Ben House
Маккирнан Джон
 
79'
Jovon Makama
Монтсма Льюис
 
79'
 
Малдун Джек
Фоларин Самуэль
85'
Jovon Makama
1:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
31
Джикок
Закари
4
Монтсма
Льюис
15
О'Коннор
Поди
22
Thomas
Haymer
6
Эрхахон
Итан
28
Jack
Moylan
10
Маккирнан
Джон
16
Джеффрис
Дом
20
Jay
Benn
29
Стрит
Роберт
34
Дрейпер
Фредди
31
Джеймс
Белшоу
14
Toby
Sims
15
О'Коннор
Энтони
3
Фулдс
Мэттью
2
Zico
Asare
10
Дэли
Мэтт
6
Баррелл
Уоррен
17
Саттон
Леви
12
Фоларин
Самуэль
11
Дэйли
Джеймс
21
Elliis
Taylor
Линкольн Сити
3-1-4-2
Харрогейт
3-4-2-1

История личных встреч

Линкольн Сити
Харрогейт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:4
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
25

Бомбардиры внутри турнира

Линкольн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jovon Makama 1 (1) 1
Харрогейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэйли Джеймс 1 1
Фоларин Самуэль 1 1
Elliis Taylor 0 0

Карточки

Линкольн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Moylan 1 0
Харрогейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саттон Леви 1 0

Результаты матчей

Линкольн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Харрогейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Линкольн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Линкольн Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бёртон - Линкольн Сити 2:3 Линкольн Сити - Арсенал (до 23 лет) 2:1 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4 Олдхэм Атлетик - Линкольн Сити 0:0
Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Портсмут 0:2 Челтенем - Линкольн Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Уиган 1:2 Рединг - Линкольн Сити 1:1 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Линкольн Сити - Бристоль Роверс 5:0 Линкольн Сити - Кембридж Юнайтед 6:0 Барнсли - Линкольн Сити 1:5 Линкольн Сити - Стивенэйдж 0:0 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 3:0 Порт Вейл - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Эксетер Сити 1:0 Чарльтон - Линкольн Сити 1:1
Харрогейт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Харрогейт - Бромли 0:2 Дарлингтон - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4
Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Харрогейт - Лидс 0:3 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Харрогейт - Саттон 2:2 Харрогейт - Гримсби 1:0 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Кроули Таун 1:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Ньюпорт 1:4

Результаты матчей

Линкольн Сити
Харрогейт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Линкольн Сити
Харрогейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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