Тур: 1. Стадион: LNER Stadium. Зрители: 3507
1:2
Конец матча
0'
0:1
49' ГолФоларин Самуэль
56' Желтая карточкаСаттон Леви
57' Желтая карточкаJack Moylan
0:2
61' ГолДэйли Джеймс
1:2
85' ПенальтиJovon Makama
90'+9
Ход матча
49'
0:1
56'
57'
61'
0:2
85'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
28
Jack
Moylan
16
Джеффрис
Дом
20
Jay
Benn
29
Стрит
Роберт
14
Toby
Sims
10
Дэли
Мэтт
17
Саттон
Леви
11
Дэйли
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Jack MoylanПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Джеффрис ДомПолузащитник
-
20 Jay BennПолузащитник
-
29 Стрит РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Даффи ДиланПолузащитник
-
-
18 Ben House
-
23 Руган Шон
-
27 Jovon Makama
-
36 Zane Okoro
-
Главный тренер: Скубала Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Toby SimsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дэли МэттЗащитник
- Полузащитник
-
17 Саттон ЛевиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дэйли ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Оксли МаркВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Малдун ДжекНападающий
-
24 Марч ДжошНападающий
-
23 James Moorby
-
32 Jack Bray
-
33 Oli Robinson
-
Главный тренер: Уивер Симон
История личных встреч
Линкольн Сити
Харрогейт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
25
Бомбардиры внутри турнира
Линкольн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jovon Makama
|1 (1)
|1
Харрогейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэйли Джеймс
|1
|1
|Фоларин Самуэль
|1
|1
|Elliis Taylor
|0
|0
Карточки
Линкольн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Moylan
|1
|0
Харрогейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саттон Леви
|1
|0
Результаты матчей
Линкольн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Харрогейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Линкольн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Харрогейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Линкольн Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бёртон - Линкольн Сити 2:3 Линкольн Сити - Арсенал (до 23 лет) 2:1 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4 Олдхэм Атлетик - Линкольн Сити 0:0
Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Портсмут 0:2 Челтенем - Линкольн Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Уиган 1:2 Рединг - Линкольн Сити 1:1 Карлайл - Линкольн Сити 1:3 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Линкольн Сити - Бристоль Роверс 5:0 Линкольн Сити - Кембридж Юнайтед 6:0 Барнсли - Линкольн Сити 1:5 Линкольн Сити - Стивенэйдж 0:0 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 3:0 Порт Вейл - Линкольн Сити 0:2 Линкольн Сити - Эксетер Сити 1:0 Чарльтон - Линкольн Сити 1:1
Харрогейт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Харрогейт - Бромли 0:2 Дарлингтон - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4
Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Харрогейт - Лидс 0:3 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Харрогейт - Саттон 2:2 Харрогейт - Гримсби 1:0 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Рексхэм - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Кроули Таун 1:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Ньюпорт 1:4
Результаты матчей
Линкольн Сити
Харрогейт
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Линкольн Сити
Харрогейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1