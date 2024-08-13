☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 1522
Бёртон
0:4
Конец матча
Блэкпул
0'
12' Красная карточка
Суини Райан
0:0
13' Не забитый пенальти
Флетчер Эшли
48' Желтая карточка
Чауке Кгагело
0:1
69' Гол
Финниган Райан
0:2
76' Гол
Пеннингтон Мэттью
0:3
81' Гол
Пеннингтон Мэттью
0:4
90' Гол
Эванс Ли
90'+5

Ход матча

12'
Суини Райан
 
13'
0:0
Флетчер Эшли
48'
Чауке Кгагело
 
63'
Барелл Румарн
Беннетт Мэйсон
 
63'
 
Финниган Райан
Эмблтон Эллиот
64'
 
Джозеф Кайл
Бисли Джейк
64'
 
Эванс Ли
Норберн Оливер
65'
 
Кейси Оливер
Бэгготт Элкан
68'
Лав Джек Купер
Уитфилд Бен
 
69'
0:1
Финниган Райан
(Эшворт Зак)
76'
0:2
Пеннингтон Мэттью
77'
Бодин Билли
Калинаускас Томас
 
81'
0:3
Пеннингтон Мэттью
(Аптер Роберт)
84'
 
Коулсон Хейден
Эшворт Зак
90'
0:4
Эванс Ли
(Аптер Роберт)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 13
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Крокомб
Макс
19
Уилльямс
Дилан
15
Ванкутен
Теренс
6
Суини
Райан
14
Nick
Akoto
17
Jack
Armer
4
Уотт
Эллиот
33
Чауке
Кгагело
7
Калинаускас
Томас
34
Уитфилд
Бен
32
Беннетт
Мэйсон
1
О'Доннелл
Ричард
5
Пеннингтон
Мэттью
12
Бэгготт
Элкан
3
Хасбенд
Джеймс
25
Аптер
Роберт
14
Эмблтон
Эллиот
10
Кэри
Сонни
6
Норберн
Оливер
26
Эшворт
Зак
18
Бисли
Джейк
11
Флетчер
Эшли
Бёртон
3-4-2-1
Блэкпул
3-5-2

История личных встреч

Бёртон
Блэкпул

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТА
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

60
150

Бомбардиры внутри турнира

Бёртон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блэкпул
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннингтон Мэттью 2 2
Эванс Ли II 1 1
Финниган Райан 1 1
Аптер Роберт 0 0
Эшворт Зак 0 0

Карточки

Бёртон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суини Райан 0 1
Чауке Кгагело 1 0
Блэкпул
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бёртон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бёртон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бёртон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бёртон - Линкольн Сити 2:3 Бёртон - Моркам 2:2 Белпер Таун - Бёртон 3:0 Бёртон - Порт Вейл 2:0
Флит Таун - Бёртон 3:0 Бёртон - Рединг 3:2 Бёртон - Челтенем 1:2 Стивенэйдж - Бёртон 1:2 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Бёртон - Барнсли 1:3 Уиган - Бёртон 1:1 Бёртон - Порт Вейл 0:1 Эксетер Сити - Бёртон 1:0 Портсмут - Бёртон 2:1 Бёртон - Питерборо Юнайтед 1:3 Челтенем - Бёртон 0:0 Бёртон - Карлайл 0:1 Бёртон - Нортгемптон 0:2 Лейтон Ориент - Бёртон 1:2 Бристоль Роверс - Бёртон 1:2
Блэкпул
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3
Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Блэкпул - Уиком 0:0 Дерби - Блэкпул 1:0 Уиган - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Портсмут 0:0 Шрусбери Таун - Блэкпул 0:2

Результаты матчей

Бёртон
Блэкпул

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бёртон
Блэкпул

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Чауке Кгагело получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Флетчер Эшли пробил пенальти, но не смог забить!
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Суини Райан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pirelli Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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