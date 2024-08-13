Тур: 1. Стадион: Пирелли. Зрители: 1522
0'
12' Красная карточкаСуини Райан
0:0
13' Не забитый пенальтиФлетчер Эшли
48' Желтая карточкаЧауке Кгагело
0:1
69' ГолФинниган Райан
0:2
76' ГолПеннингтон Мэттью
0:3
81' ГолПеннингтон Мэттью
0:4
90' ГолЭванс Ли
90'+5
Ход матча
12'
13'
0:0
48'
69'
0:1
76'
81'
90'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 13
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
14
Nick
Akoto
17
Jack
Armer
34
Уитфилд
Бен
25
Аптер
Роберт
10
Кэри
Сонни
26
Эшворт
Зак
18
Бисли
Джейк
11
Флетчер
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Nick AkotoЗащитник
-
17 Jack ArmerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Уитфилд БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Истед ГарриВратарь
-
11 Бодин БиллиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Finn Delap
-
-
Главный тренер: Mark Robinson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Аптер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэри СонниПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эшворт ЗакПолузащитник
-
18 Бисли ДжейкНападающий
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кейси ОливерЗащитник
- Полузащитник
-
7 Эванс ЛиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Критчли Нил
История личных встреч
Бёртон
Блэкпул
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Среднее время на гол
50
225
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
60
150
Бомбардиры внутри турнира
Бёртон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Блэкпул
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннингтон Мэттью
|2
|2
|Эванс Ли II
|1
|1
|Финниган Райан
|1
|1
|Аптер Роберт
|0
|0
|Эшворт Зак
|0
|0
Карточки
Бёртон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суини Райан
|0
|1
|Чауке Кгагело
|1
|0
Блэкпул
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бёртон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бёртон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блэкпул
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бёртон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бёртон - Линкольн Сити 2:3 Бёртон - Моркам 2:2 Белпер Таун - Бёртон 3:0 Бёртон - Порт Вейл 2:0
Флит Таун - Бёртон 3:0 Бёртон - Рединг 3:2 Бёртон - Челтенем 1:2 Стивенэйдж - Бёртон 1:2 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Бёртон - Барнсли 1:3 Уиган - Бёртон 1:1 Бёртон - Порт Вейл 0:1 Эксетер Сити - Бёртон 1:0 Портсмут - Бёртон 2:1 Бёртон - Питерборо Юнайтед 1:3 Челтенем - Бёртон 0:0 Бёртон - Карлайл 0:1 Бёртон - Нортгемптон 0:2 Лейтон Ориент - Бёртон 1:2 Бристоль Роверс - Бёртон 1:2
Блэкпул
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Крю Александра - Блэкпул 0:2 Транмир - Блэкпул 3:1 Блэкпул - Аккрингтон 1:3
Блэкпул - Сандерленд 0:1 Вест Бромвич - Блэкпул 1:2 Кадис - Блэкпул 0:0 Филд - Блэкпул 3:1 АФК Блэкпул - Блэкпул 1:0 Рединг - Блэкпул 3:2 Блэкпул - Барнсли 3:2 Карлайл - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Блэкпул - Уиком 0:0 Дерби - Блэкпул 1:0 Уиган - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Блэкпул 0:1 Блэкпул - Портсмут 0:0 Шрусбери Таун - Блэкпул 0:2
Результаты матчей
Бёртон
Блэкпул
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бёртон
Блэкпул
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1