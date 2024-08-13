Тур: 1. Стадион: Фраттон Парк. Зрители: 13913
0'
0:1
13' ГолЭсс Ромен
45' Желтая карточкаУайт Гэвин
81' Желтая карточкаРобертс Лиам
86' Желтая карточкаЛанг Каллум
90'+6
Ход матча
13'
0:1
45'
64'
81'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
26
Tom
Lowery
11
Уайт
Гэвин
24
Терри
Девлин
13
Робертс
Лиам
45
Хардинг
Уэс
15
Брайан
Джо
44
Alfie
Massey
25
Эсс
Ромен
22
Эмаху
Айдомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Tom LoweryПолузащитник
-
11 Уайт ГэвинПолузащитник
-
24 Терри ДевлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Ланг КаллумПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Owen MoxonПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Лэйн ПэддиПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ритчи МэттНападающий
-
Главный тренер: Джон Мусиньо
- Основной состав
-
13 Робертс ЛиамВратарь
- Защитник
-
45 Хардинг УэсЗащитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
44 Alfie MasseyПолузащитник
-
25 Эсс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эмаху АйдомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харрис Нил
История личных встреч
Портсмут
Миллуолл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Портсмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Миллуолл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсс Ромен
|1
|1
|Ханимэн Джордж
|0
|0
Карточки
Портсмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Ланг Каллум
|1
|0
Миллуолл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Миллуолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Миллуолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портсмут
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лидс - Портсмут 3:3 Чарльтон - Портсмут 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1 Богнор Риджис Таун - Портсмут 0:2
Хавант энд Уотерлувилл - Портсмут 0:3 Госпорт - Портсмут 1:3 Линкольн Сити - Портсмут 0:2 Портсмут - Уиган 1:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Болтон - Портсмут 1:1 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Портсмут - Дерби 2:2 Уиком - Портсмут 1:3 Питерборо Юнайтед - Портсмут 0:1 Портсмут - Бёртон 2:1 Блэкпул - Портсмут 0:0 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 2:1 Чарльтон - Портсмут 0:0 Портсмут - Рединг 4:1 Портсмут - Кембридж Юнайтед 3:1
Миллуолл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миллуолл - Уотфорд 2:3 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Миллуолл - Колчестер 0:1 Мурсия - Миллуолл 1:2
Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Рединг - Миллуолл 1:2 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Миллуолл - Бромли 0:0 Суонси - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Плимут 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Миллуолл - Лестер 1:0 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Лидс - Миллуолл 2:0 Миллуолл - Бирмингем 1:0 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Миллуолл - Уотфорд 1:0
Результаты матчей
Портсмут
Миллуолл
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Портсмут
Миллуолл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1