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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13913
Портсмут
0:1
Конец матча
Миллуолл
0'
0:1
13' Гол
Эсс Ромен
45' Желтая карточка
Уайт Гэвин
81' Желтая карточка
Робертс Лиам
86' Желтая карточка
Ланг Каллум
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Эсс Ромен
(Ханимэн Джордж)
45'
Уайт Гэвин
 
64'
Доззелл Андре
Уильямс Джордан
 
64'
Ритчи Мэтт
Уайт Гэвин
 
64'
 
Брэдшоу Том
Лэнгстафф Маколей
65'
 
Сэвилл Джордж
Alfie Massey
65'
 
Леонард Райан
Брайан Джо
66'
Соренсен Элиас
Tom Lowery
 
74'
 
Уотмор Данкан
Эмаху Айдомо
76'
Ланг Каллум
Сейди Кристиан
 
76'
Лэйн Пэдди
Силвера Самуэл
 
81'
 
Робертс Лиам
83'
 
Хатчинсон Шон
Де Норре Каспер
86'
Ланг Каллум
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Норрис
Уилл
22
Суонсон
Захари
2
Уильямс
Джордан
4
Таулер
Райли
3
Огилви
Коннор
14
Ben
Stevenson
26
Tom
Lowery
11
Уайт
Гэвин
24
Терри
Девлин
20
Силвера
Самуэл
15
Сейди
Кристиан
13
Робертс
Лиам
2
Макнамара
Дэнни
45
Хардинг
Уэс
5
Купер
Джейк
15
Брайан
Джо
24
Де
Норре
Каспер
44
Alfie
Massey
25
Эсс
Ромен
39
Ханимэн
Джордж
22
Эмаху
Айдомо
17
Лэнгстафф
Маколей
Портсмут
4-2-3-1
Миллуолл
4-2-3-1

История личных встреч

Портсмут
Миллуолл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
2:1
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Портсмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллуолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсс Ромен 1 1
Ханимэн Джордж 0 0

Карточки

Портсмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Гэвин 1 0
Ланг Каллум 1 0
Миллуолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Лиам 1 0

Результаты матчей

Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Миллуолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Портсмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Миллуолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портсмут
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лидс - Портсмут 3:3 Чарльтон - Портсмут 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Портсмут 1:1 Богнор Риджис Таун - Портсмут 0:2
Хавант энд Уотерлувилл - Портсмут 0:3 Госпорт - Портсмут 1:3 Линкольн Сити - Портсмут 0:2 Портсмут - Уиган 1:2 Портсмут - Барнсли 3:2 Болтон - Портсмут 1:1 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Портсмут - Дерби 2:2 Уиком - Портсмут 1:3 Питерборо Юнайтед - Портсмут 0:1 Портсмут - Бёртон 2:1 Блэкпул - Портсмут 0:0 Портсмут - Оксфорд Юнайтед 2:1 Чарльтон - Портсмут 0:0 Портсмут - Рединг 4:1 Портсмут - Кембридж Юнайтед 3:1
Миллуолл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Миллуолл - Уотфорд 2:3 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Миллуолл - Колчестер 0:1 Мурсия - Миллуолл 1:2
Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Рединг - Миллуолл 1:2 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Миллуолл - Бромли 0:0 Суонси - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Плимут 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Миллуолл - Лестер 1:0 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Лидс - Миллуолл 2:0 Миллуолл - Бирмингем 1:0 Блэкберн - Миллуолл 1:1 Миллуолл - Уотфорд 1:0

Результаты матчей

Портсмут
Миллуолл

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Портсмут
Миллуолл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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