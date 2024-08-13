☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5111
Хаддерсфилд Таун
3:0
Конец матча
Моркам
0'
1:0
1' Гол
Хидли Джахим
14' Желтая карточка
Энгол Ли
2:0
38' Гол
Маршалл Каллум
3:0
43' Гол
Уорд Даниэль
52' Желтая карточка
Kayden Harrack
75' Вторая желтая карточка
Kayden Harrack
90'+4

Ход матча

1'
Хидли Джахим
1:0
14'
 
Энгол Ли
38'
Маршалл Каллум
(Сёренсен Лассе)
2:0
43'
Уорд Даниэль
(Маршалл Каллум)
3:0
46'
Тёртон Оливер
Хелик Михал
 
52'
 
Kayden Harrack
59'
 
Эдвардс Гвион
Энгол Ли
59'
 
Harvey Macadam
Ben Tollitt
59'
 
Джонс Каллум
Сонго’о Янн
61'
Уильес Бен
Иорпенда Том
 
61'
Хогг Джонатан
Сёренсен Лассе
 
71'
Харрат Киан
Маршалл Каллум
 
71'
Корома Джош
Уорд Даниэль
 
73'
 
Тутонда Дэвид
Стотт Джейми
75'
 
Kayden Harrack
79'
 
Хендри Люк
Том Уайт

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
12
Максвелл
Кристофер
4
Пирсон
Мэттью
5
Хелик
Михал
17
Броди
Спенсер
2
Сёренсен
Лассе
28
Иорпенда
Том
16
Кейн
Херби
18
Касуми
Дэвид
15
Хидли
Джахим
7
Маршалл
Каллум
25
Уорд
Даниэль
1
Баргойн
Гарри
5
Тейлор
Макс
24
Сонго’о
Янн
6
Стотт
Джейми
22
Миллен
Росс
3
Льюис
Адам
18
Ben
Tollitt
12
Kayden
Harrack
4
Том
Уайт
11
Слю
Джордан
10
Энгол
Ли
Хаддерсфилд Таун
3-5-2
Моркам
5-4-1

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Моркам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маршалл Каллум 1 1
Уорд Даниэль 1 1
Хидли Джахим 1 1
Сёренсен Лассе 0 0
Моркам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моркам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kayden Harrack 1 1
Энгол Ли 1 0

Результаты матчей

Хаддерсфилд Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хаддерсфилд Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1
Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Гайзли - Хаддерсфилд Таун 0:7 Эмли - Хаддерсфилд Таун 0:5 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1
Моркам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уолсолл - Моркам 1:0 Бёртон - Моркам 2:2 Моркам - Блэкберн 1:1 Уоркингтон - Моркам 1:1
Берскоу - Моркам 1:2 Лонгридж Таун - Моркам 0:1 Кендал - Моркам 2:1 Суиндон Таун - Моркам 3:3 Моркам - Форест Грин 1:2 Стокпорт - Моркам 2:0 Моркам - Крю Александра 0:1 Моркам - Донкастер 0:3 Моркам - Барроу 2:1 Аккрингтон - Моркам 1:2 Моркам - Джиллингем 2:3 Солфорд Сити - Моркам 3:1 Ньюпорт - Моркам 5:3 Моркам - Рексхэм 1:3 Моркам - Кроули Таун 1:0 Крю Александра - Моркам 2:3

Результаты матчей

Хаддерсфилд Таун
Моркам

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хаддерсфилд Таун
Моркам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Маршалл Каллум сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Уорд Даниэль бьет в цель!
    • 38'
      Лассе Сёренсен сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Маршалл Каллум бьет в цель!
    • 14'
      Энгол Ли получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Хидли Джахим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хаддерсфилд Таун 3:0 Моркам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный