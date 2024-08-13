Тур: 1. Стадион: Джон Смит. Зрители: 5111
3:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолХидли Джахим
14' Желтая карточкаЭнгол Ли
2:0
38' ГолМаршалл Каллум
3:0
43' ГолУорд Даниэль
52' Желтая карточкаKayden Harrack
75' Вторая желтая карточкаKayden Harrack
90'+4
Ход матча
1'
1:0
14'
38'
2:0
43'
3:0
52'
75'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
28
Иорпенда
Том
16
Кейн
Херби
18
Касуми
Дэвид
15
Хидли
Джахим
25
Уорд
Даниэль
24
Сонго’о
Янн
22
Миллен
Росс
18
Ben
Tollitt
4
Том
Уайт
11
Слю
Джордан
10
Энгол
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Иорпенда ТомПолузащитник
-
16 Кейн ХербиПолузащитник
-
18 Касуми ДэвидПолузащитник
-
15 Хидли ДжахимПолузащитник
- Нападающий
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эванс ЭнтониПолузащитник
-
10 Корома ДжошНападающий
-
11 Хили РисНападающий
-
22 Харрат КианНападающий
-
Главный тренер: Дафф Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Сонго’о ЯннЗащитник
- Защитник
-
22 Миллен РоссЗащитник
- Защитник
-
18 Ben TollittПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Том УайтПолузащитник
-
11 Слю ДжорданПолузащитник
-
10 Энгол ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СтюартВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Джонс КаллумПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Адамс Дерек
История личных встреч
Хаддерсфилд Таун
Моркам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маршалл Каллум
|1
|1
|Уорд Даниэль
|1
|1
|Хидли Джахим
|1
|1
|Сёренсен Лассе
|0
|0
Моркам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Моркам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kayden Harrack
|1
|1
|Энгол Ли
|1
|0
Результаты матчей
Хаддерсфилд Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хаддерсфилд Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1
Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Гайзли - Хаддерсфилд Таун 0:7 Эмли - Хаддерсфилд Таун 0:5 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:4 Кардифф Сити - Хаддерсфилд Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1
Моркам
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Уолсолл - Моркам 1:0 Бёртон - Моркам 2:2 Моркам - Блэкберн 1:1 Уоркингтон - Моркам 1:1
Берскоу - Моркам 1:2 Лонгридж Таун - Моркам 0:1 Кендал - Моркам 2:1 Суиндон Таун - Моркам 3:3 Моркам - Форест Грин 1:2 Стокпорт - Моркам 2:0 Моркам - Крю Александра 0:1 Моркам - Донкастер 0:3 Моркам - Барроу 2:1 Аккрингтон - Моркам 1:2 Моркам - Джиллингем 2:3 Солфорд Сити - Моркам 3:1 Ньюпорт - Моркам 5:3 Моркам - Рексхэм 1:3 Моркам - Кроули Таун 1:0 Крю Александра - Моркам 2:3
Результаты матчей
Хаддерсфилд Таун
Моркам
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хаддерсфилд Таун
Моркам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1