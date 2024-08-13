☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2396
Кроули Таун
4:2
Конец матча
Суиндон Таун
0'
1:0
34' Гол
Адейомо Аде
2:0
56' Гол
Роулс Джек
2:1
60' Гол
Офобор Намди
2:1
65' Не забитый пенальти
Райт Уилл
2:2
66' Гол
Смит Харри
70' Желтая карточка
Халил Рафик
78' Желтая карточка
Роулс Джек
86' Желтая карточка
Флинт Джош
3:2
88' Гол
Роулс Джек
4:2
89' Гол
Халил Рафик
90' Желтая карточка
Смит Харри
90'+7
1
Уоллакотт
Джо
24
Малларки
Тоби
20
Мукена
Джой
28
Флинт
Джош
12
Камара
Панутче
19
Келли
Джереми
4
Брэгг
Кэмерон
6
Max
Anderson
27
Халил
Рафик
11
Роулс
Джек
22
Адейомо
Аде
1
Байкрофт
Джек
2
Собовале
Туммисе
5
Райт
Уилл
20
Фреклтон
Мигель
17
Кинг
Джефф
14
Rosaire
Longelo
6
Офобор
Намди
7
Коттерилл
Джоэл
16
Кейн
Джек
23
Дринан
Аарон
9
Глатцел
Пол
Кроули Таун
3-4-2-1
Суиндон Таун
5-3-2

История личных встреч

Кроули Таун
Суиндон Таун

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ВЛ
3:1
ВЛ
6:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:4
ВЛ
0:1
ВЛ
2:2
ВЛ
1:1
ВЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ВЛ
3:0
ВЛ
0:3
К
2:2
К
1:1

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.57
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Кроули Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роулс Джек 2 2
Халил Рафик 1 1
Адейомо Аде 1 1
Куйтирна Джуниор 0 0
Суиндон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Харри 1 1
Офобор Намди 1 1
Кинг Джефф 0 0
Глатцел Пол 0 0

Карточки

Кроули Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роулс Джек 1 0
Флинт Джош 1 0
Халил Рафик 1 0
Суиндон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Харри 1 0

Результаты матчей

Кроули Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Суиндон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кроули Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Суиндон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кроули Таун
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Эббсфлит - Кроули Таун 1:1 Олдершот Таун - Кроули Таун 1:2 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6
Уэлдстон - Кроули Таун 1:0 Ист-Гринстед - Кроули Таун 0:2 Льюис - Кроули Таун 0:2 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Саттон - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4 Ньюпорт - Кроули Таун 0:4 Кроули Таун - Донкастер 0:2 Транмир - Кроули Таун 1:3 Кроули Таун - Стокпорт 1:1
Суиндон Таун
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Честерфилд - Суиндон Таун 1:1 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Истли - Суиндон Таун 1:0 Хайворт - Суиндон Таун 2:4
Мелкшем - Суиндон Таун 1:3 Ханегрфорд Таун - Суиндон Таун 0:2 Суиндон Супермарин - Суиндон Таун 1:4 Суиндон Таун - Моркам 3:3 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Саттон - Суиндон Таун 3:1 Суиндон Таун - Ноттс Каунти 2:1 Суиндон Таун - Донкастер 1:2 Суиндон Таун - Аккрингтон 1:2 Мансфилд Таун - Суиндон Таун 3:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Суиндон Таун - Транмир 3:1 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0

Результаты матчей

Кроули Таун
Суиндон Таун

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кроули Таун
Суиндон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Смит Харри получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Роулс Джек уходит с поля. Мэлоун Скотт выходит вместо него
  • 89'
    Джуниор Куитирма сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Халил Рафик бьет в цель!
  • 88'
    Халил Рафик сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Роулс Джек бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Камара Панутче уходит с поля. Antony Papadopoulos выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Роулс Джек сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Адейомо Аде бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broadfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Кроули Таун 4:2 Суиндон Таун онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный