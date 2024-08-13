Тур: 1. Стадион: Бродфилд. Зрители: 2396
4:2
Конец матча
0'
1:0
34' ГолАдейомо Аде
2:0
56' ГолРоулс Джек
2:1
60' ГолОфобор Намди
2:1
65' Не забитый пенальтиРайт Уилл
2:2
66' ГолСмит Харри
70' Желтая карточкаХалил Рафик
78' Желтая карточкаРоулс Джек
86' Желтая карточкаФлинт Джош
3:2
88' ГолРоулс Джек
4:2
89' ГолХалил Рафик
90' Желтая карточкаСмит Харри
90'+7
Ход матча
34'
1:0
56'
2:0
60'
2:1
65'
2:1
66'
2:2
70'
78'
86'
88'
3:2
89'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
20
Мукена
Джой
28
Флинт
Джош
27
Халил
Рафик
11
Роулс
Джек
22
Адейомо
Аде
17
Кинг
Джефф
16
Кейн
Джек
23
Дринан
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мукена ДжойЗащитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Халил РафикПолузащитник
-
11 Роулс ДжекПолузащитник
-
22 Адейомо АдеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бич ЭддиВратарь
- Защитник
-
33 Мэлоун СкоттЗащитник
-
10 Дарси РонанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Линдси Скотт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кинг ДжеффЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кейн ДжекПолузащитник
-
23 Дринан АаронНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Холл ГрантЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Смит ХарриНападающий
-
37 Redman Evans
-
-
-
35 Jaxon Brown
-
Главный тренер: Mark Kennedy
История личных встреч
Кроули Таун
Суиндон Таун
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.57
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Кроули Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роулс Джек
|2
|2
|Халил Рафик
|1
|1
|Адейомо Аде
|1
|1
|Куйтирна Джуниор
|0
|0
Суиндон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит Харри
|1
|1
|Офобор Намди
|1
|1
|Кинг Джефф
|0
|0
|Глатцел Пол
|0
|0
Карточки
Кроули Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роулс Джек
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Халил Рафик
|1
|0
Суиндон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Харри
|1
|0
Результаты матчей
Кроули Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Суиндон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Кроули Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Суиндон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кроули Таун
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Эббсфлит - Кроули Таун 1:1 Олдершот Таун - Кроули Таун 1:2 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6
Уэлдстон - Кроули Таун 1:0 Ист-Гринстед - Кроули Таун 0:2 Льюис - Кроули Таун 0:2 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Саттон - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4 Ньюпорт - Кроули Таун 0:4 Кроули Таун - Донкастер 0:2 Транмир - Кроули Таун 1:3 Кроули Таун - Стокпорт 1:1
Суиндон Таун
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Честерфилд - Суиндон Таун 1:1 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Истли - Суиндон Таун 1:0 Хайворт - Суиндон Таун 2:4
Мелкшем - Суиндон Таун 1:3 Ханегрфорд Таун - Суиндон Таун 0:2 Суиндон Супермарин - Суиндон Таун 1:4 Суиндон Таун - Моркам 3:3 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Саттон - Суиндон Таун 3:1 Суиндон Таун - Ноттс Каунти 2:1 Суиндон Таун - Донкастер 1:2 Суиндон Таун - Аккрингтон 1:2 Мансфилд Таун - Суиндон Таун 3:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Суиндон Таун - Транмир 3:1 Стокпорт - Суиндон Таун 0:0
Результаты матчей
Кроули Таун
Суиндон Таун
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кроули Таун
Суиндон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1