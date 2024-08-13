Тур: 1. Стадион: Эбби. Зрители: 4529
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБрофи Джеймс
0:1
13' ГолФрай Микаэль
0:2
36' ГолСмит Пол
45' Желтая карточкаАндерсен Лукас
1:2
57' ГолДигби Пол
68' Желтая карточкаКайкай Салли
81' Желтая карточкаDaniel Bennie
90'+5
Ход матча
9'
13'
0:1
36'
0:2
45'
57'
1:2
65'
68'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
13
Уолш
Джо
II
22
Паал
Кеннет
11
Смит
Пол
III
28
Alfie
Lloyd
12
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кайкай СаллиПолузащитник
-
14 Смит КориПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Каунда АмаруПолузащитник
-
19 Лэйвери ШейнНападающий
-
39 Питер Холмес
-
Главный тренер: Монк Гарри
- Основной состав
-
13 Уолш ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Паал КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Alfie LloydПолузащитник
-
12 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Кук СтивЗащитник
- Полузащитник
-
8 Филд СэмПолузащитник
-
26 Колли РаянПолузащитник
-
18 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
29 Alfie Tuck
-
Главный тренер: Сифуэнтес Марти
История личных встреч
Кембридж Юнайтед
КПР
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Кембридж Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дигби Пол
|1
|1
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|1
|1
|Смит Пол III
|1
|1
|Данн Джимми
|0
|0
|Alfie Lloyd
|0
|0
Карточки
Кембридж Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайкай Салли
|1
|0
|Брофи Джеймс
|1
|0
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Daniel Bennie
|1
|0
Результаты матчей
Кембридж Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КПР
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кембридж Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КПР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кембридж Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Кембридж Юнайтед - Вест Бромвич 1:0 Эббсфлит - Кембридж Юнайтед 1:3
Брейнтри - Кембридж Юнайтед 0:3 Маритиму - Кембридж Юнайтед 2:0 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед 1:0 Кембридж Юнайтед - Чарльтон 1:1 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиган 3:1 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2 Рединг - Кембридж Юнайтед 4:0 Линкольн Сити - Кембридж Юнайтед 6:0 Кембридж Юнайтед - Нортгемптон 1:1 Болтон - Кембридж Юнайтед 2:0 Стивенэйдж - Кембридж Юнайтед 1:0
КПР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Вест Бромвич 1:3 КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2
ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1 Сандерленд - КПР 0:0 КПР - Мидлсбро 0:2 КПР - Вест Бромвич 2:2 Лестер - КПР 1:2 КПР - Ротерхэм 2:1 Бристоль Сити - КПР 0:1
Результаты матчей
Кембридж Юнайтед
КПР
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кембридж Юнайтед
КПР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1