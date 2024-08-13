☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4529
Кембридж Юнайтед
1:2
Конец матча
КПР
0'
9' Желтая карточка
Брофи Джеймс
0:1
13' Гол
Фрай Микаэль
0:2
36' Гол
Смит Пол
45' Желтая карточка
Андерсен Лукас
1:2
57' Гол
Дигби Пол
68' Желтая карточка
Кайкай Салли
81' Желтая карточка
Daniel Bennie
90'+5

Ход матча

9'
Брофи Джеймс
 
13'
0:1
Фрай Микаэль
(Alfie Lloyd)
36'
0:2
Смит Пол
(Данн Джимми)
45'
 
Андерсен Лукас
46'
 
Филд Сэм
Андерсен Лукас
46'
Кайкай Салли
Качунга Элиас
 
46'
Лэйвери Шейн
Brandon Njoku
 
57'
Дигби Пол
1:2
65'
 
Дайкс Линдон
Смит Пол
65'
 
Сантос Хеверттон
Варан Жонатан
66'
Смит Кори
Брофи Джеймс
 
66'
Окедина Джабрил
О`Риордан Конор
 
68'
Кайкай Салли
 
80'
 
Целар Жан
Фрай Микаэль
80'
 
Daniel Bennie
Alfie Lloyd
81'
 
Daniel Bennie
88'
Каунда Амару
Daniel Barton
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Стивенс
Джек
II
29
О`Риордан
Конор
5
Моррисон
Майкл
16
Росси
Зено
Ибсен
4
Дигби
Пол
2
Беннетт
Лиам
36
Daniel
Barton
7
Брофи
Джеймс
3
Эндрю
Дэнни
10
Качунга
Элиас
34
Brandon
Njoku
13
Уолш
Джо
II
3
Данн
Джимми
16
Моррисон
Лиам
6
Кларк-Солтер
Джейк
22
Паал
Кеннет
40
Варан
Жонатан
19
Диксон-Боннер
Элайджа
11
Смит
Пол
III
25
Андерсен
Лукас
28
Alfie
Lloyd
12
Фрай
Микаэль
Кембридж Юнайтед
3-1-4-2
КПР
4-2-3-1

История личных встреч

Кембридж Юнайтед
КПР

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Кембридж Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дигби Пол 1 1
КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 1 1
Смит Пол III 1 1
Данн Джимми 0 0
Alfie Lloyd 0 0

Карточки

Кембридж Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайкай Салли 1 0
Брофи Джеймс 1 0
КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Лукас 1 0
Daniel Bennie 1 0

Результаты матчей

Кембридж Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КПР
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кембридж Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КПР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кембридж Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стокпорт - Кембридж Юнайтед 2:0 Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Кембридж Юнайтед - Вест Бромвич 1:0 Эббсфлит - Кембридж Юнайтед 1:3
Брейнтри - Кембридж Юнайтед 0:3 Маритиму - Кембридж Юнайтед 2:0 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Порт Вейл - Кембридж Юнайтед 0:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Бристоль Роверс - Кембридж Юнайтед 1:0 Кембридж Юнайтед - Чарльтон 1:1 Блэкпул - Кембридж Юнайтед 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиган 3:1 Барнсли - Кембридж Юнайтед 0:2 Рединг - Кембридж Юнайтед 4:0 Линкольн Сити - Кембридж Юнайтед 6:0 Кембридж Юнайтед - Нортгемптон 1:1 Болтон - Кембридж Юнайтед 2:0 Стивенэйдж - Кембридж Юнайтед 1:0
КПР
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КПР - Вест Бромвич 1:3 КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2
ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1 Сандерленд - КПР 0:0 КПР - Мидлсбро 0:2 КПР - Вест Бромвич 2:2 Лестер - КПР 1:2 КПР - Ротерхэм 2:1 Бристоль Сити - КПР 0:1

Результаты матчей

Кембридж Юнайтед
КПР

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кембридж Юнайтед
КПР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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