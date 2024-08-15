☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Alejandro Ruiz
Атлетик Б
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
27' Гол
Сансет Ойян
45' Желтая карточка
Chrisantus Uche
55' Желтая карточка
Прадос Беньят
1:1
64' Гол
Chrisantus Uche
70' Желтая карточка
Гомес Унаи
73' Желтая карточка
Горосабел Андони
86' Желтая карточка
Эррера Андер
90'+6

Ход матча

27'
Сансет Ойян
(Гурусета Горка)
1:0
40'
 
Аленья Карлес
Арамбарри Мауро
45'
 
Chrisantus Uche
46'
 
Гонсалес Петер
Перес Карлес
55'
Прадос Беньят
 
57'
Эррера Андер
Прадос Беньят
 
57'
Гомес Унаи
Весга Микель
 
64'
1:1
Chrisantus Uche
(Милья Луис)
70'
Гомес Унаи
 
72'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
73'
Горосабел Андони
 
79'
 
Сантьяго Хесус
Сола Алекс
81'
Вивиан Даниэль
Паредес Айтор
 
81'
Лекуе Иньиго
Горосабел Андони
 
86'
Эррера Андер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 442 Количество передач 194
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Атлетик Б 86.8% (99)
X 9.6% (11)
Хетафе 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Алекс
Падилья
2
Горосабел
Андони
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
27
Аберден
Набиль
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
6
Chrisantus
Uche
Атлетик Б
4-2-3-1
Хетафе
4-5-1

История личных встреч

Атлетик Б
Хетафе

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

32 матча

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
53.1%
12.5%
11 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
68.8%
18.7%
4 победы 22 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
3:1
П
4:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:0
П
0:0
П
2:2
П
3:0
П
2:2
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Среднее время на гол

60
96

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 1 1
Гурусета Горка 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chrisantus Uche 1 1
Милья Луис 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 0
Горосабел Андони 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisantus Uche 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0
Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0
Хетафе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1
Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Хетафе

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бетис
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бетис
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бетис
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бетис Бартра Марк 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Жирона Мисехой Габриэль 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Бетис Фекир Набиль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Атлетик Б Прадос Беньят 1
Атлетик Б Гомес Унаи 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Хетафе
    • 90'
      Контроль мяча: Атлетик Б: 67%, Хетафе: 33%.
    • 90'
      Дьене Даконам из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 89'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 88'
      Chrisantus Uche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 88'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Сансет Ойян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Атлетик Б 86.8% (99)
    X 9.6% (11)
    Хетафе 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Атлетик Б
    86.8% (99)
    Ничья
    9.6% (11)
    Хетафе
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    36.8% (42)
    2:0 Атлетик Б
    22.8% (26)
    1:0 Атлетик Б
    19.3% (22)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Атлетик Б
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Хетафе
    1.8% (2)
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