Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Chrisantus Uche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Chrisantus Uche получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали

51' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

42' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

40' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Аберден Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Аберден Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновится спорным мячом

35' Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Алекс Падилья взял и забрал мяч на выходе

29' Йерай Альварес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с правой ноги!

24' Алекс Падилья взял и забрал мяч на выходе

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

22' Сола Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Аберден Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Безумный фол. Паредес Айтор грубо играет против соперника. Пострадал Chrisantus Uche

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Алекс Падилья взял и забрал мяч на выходе

12' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

12' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Алекс Падилья взял и забрал мяч на выходе

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

6' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола