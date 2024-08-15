☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 54084 Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
1:1
Второй тайм: 76'
Жирона
0'
1:0
6' Гол
Бартра Марк
1:1
72' Гол
Мисехой Габриэль

Ход матча

6'
Бартра Марк
(Фекир Набиль)
1:0
59'
Родри Родриго
Форнальс Пабло
 
59'
Эз Абде
Хуанми Мигель
 
66'
 
Солис Джон
Ромеу Ориоль
66'
 
Альмена Икер
Порту Кристиан
70'
Авила Эсекьель
Руибаль Айтор
 
70'
 
Мисехой Габриэль
Эррера Янхель
72'
1:1
Мисехой Габриэль
(Альмена Икер)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 185 Количество передач 270
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 113
Бетис 57.5% (65)
X 30.1% (34)
Жирона 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Жирона
3.45
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
8.97
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
24
Руибаль
Айтор
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янхель
14
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
9
Руис
Абель
24
Порту
Кристиан
Бетис
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Жирона

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.29

Среднее время на гол

126
70

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
60

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 1
Фекир Набиль 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4
Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бетис
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бетис
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бетис
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бетис Бартра Марк 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Жирона Мисехой Габриэль 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Бетис Фекир Набиль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Атлетик Б Прадос Беньят 1
Атлетик Б Гомес Унаи 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 75'
    Контроль мяча: Бетис: 35%, Жирона: 65%.
  • 75'
    Бетис контролирует мяч.
  • 75'
    Эпично было! Авила Эсекьель нанес удар ножницами, но попал в штангу!
  • 75'
    Мартинес Арнау из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 74'
    Бетис контролирует мяч.
  • 73'
    Мисехой Габриэль сделал ключевой пас для гола!
  • 72'
    Альмена Икер сделал результативную передачу.
  • 72'
    Г О О О О Л - Мисехой Габриэль забивает с правой ноги!
  • 72'
    Альмена Икер из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 72'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Родри Родриго из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 72'
    Жирона контролирует мяч.
  • 71'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 71'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.43. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.43 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Бетис 57.5% (65)
    X 30.1% (34)
    Жирона 12.4% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Жирона
    3.45
    Реклама, zenit.win
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    8.97
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 1:1 Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Жирона

    Исход игры
    Бетис
    57.5% (65)
    Ничья
    30.1% (34)
    Жирона
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    78.5% (84)
    Нет
    21.5% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Бетис
    12.4% (14)
    1:2 Жирона
    8% (9)
    2:0 Бетис
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Жирона
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный