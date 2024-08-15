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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 54084 Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
1:1
Конец матча
Жирона
0'
1:0
6' Гол
Бартра Марк
1:1
72' Гол
Мисехой Габриэль
83' Желтая карточка
Перро Ромен
87' Желтая карточка
Руибаль Айтор
90'+7

Ход матча

6'
Бартра Марк
(Фекир Набиль)
1:0
59'
Родри Родриго
Форнальс Пабло
 
59'
Эз Абде
Хуанми Мигель
 
66'
 
Солис Джон
Ромеу Ориоль
66'
 
Альмена Икер
Порту Кристиан
70'
Авила Эсекьель
Руибаль Айтор
 
71'
 
Мисехой Габриэль
Эррера Янхель
72'
1:1
Мисехой Габриэль
(Альмена Икер)
77'
Кардозо Джонни
Карвалью Вилльям
 
77'
Алтимира Серхи
Рока Марк
 
81'
 
Стуани Кристиан
Хиль Бриан
81'
 
Крейчи Ладислав
Руис Абель
83'
Перро Ромен
 
87'
Руибаль Айтор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 370 Количество передач 579
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Бетис 57.5% (65)
X 30.1% (34)
Жирона 12.4% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
14
Карвалью
Вилльям
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
24
Руибаль
Айтор
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янхель
14
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
9
Руис
Абель
24
Порту
Кристиан
Бетис
4-2-3-1
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Жирона

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.29

Среднее время на гол

126
70

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
60

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 1
Фекир Набиль 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисехой Габриэль 1 1
Альмена Икер 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руибаль Айтор 1 0
Перро Ромен 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4
Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Бетис
Жирона

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бетис Бартра Марк 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Жирона Мисехой Габриэль 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Бетис Фекир Набиль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Бетис Перро Ромен 1
Атлетик Б Прадос Беньят 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бетис: 39%, Жирона: 61%.
  • 97'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 96'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 94'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 94'
    Льоренте Диего из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Бетис 57.5% (65)
    X 30.1% (34)
    Жирона 12.4% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:1 Жирона

    Исход игры
    Бетис
    57.5% (65)
    Ничья
    30.1% (34)
    Жирона
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.34% (56)
    Меньше
    47.66% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    78.5% (84)
    Нет
    21.5% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Бетис
    12.4% (14)
    1:2 Жирона
    8% (9)
    2:0 Бетис
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
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