Тур: 1. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 54084 Главный судья: Ортис Мигель
0'
1:0
6' ГолБартра Марк
1:1
72' ГолМисехой Габриэль
83' Желтая карточкаПерро Ромен
87' Желтая карточкаРуибаль Айтор
90'+7
Ход матча
6'
1:0
59'
72'
1:1
83'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
370 Количество передач 579
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сабали
Юссуф
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
17
Блинд
Дэйли
14
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Альмена ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Жирона
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.29
Среднее время на гол
126
70
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.21
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
60
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартра Марк
|1
|1
|Фекир Набиль
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мисехой Габриэль
|1
|1
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4
Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Бетис
Жирона
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бетис
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1
|Жирона
|Мисехой Габриэль
|1
|Хетафе
|Chrisantus Uche
|1
|Бетис
|Фекир Набиль
|0 (1)
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
|Атлетик Б
|Горосабел Андони
|1
|Бетис
|Руибаль Айтор
|1
|Бетис
|Перро Ромен
|1
|Атлетик Б
|Прадос Беньят
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Жирона
Исход игры
Бетис
57.5% (65)
Ничья
30.1% (34)
Жирона
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
52.34% (56)
Меньше
47.66% (51)
Обе команды забьют
Да
78.5% (84)
Нет
21.5% (23)
Популярный счёт
2:1 Бетис
33.6% (38)
1:1 Ничья
25.7% (29)
1:0 Бетис
12.4% (14)
1:2 Жирона
8% (9)
2:0 Бетис
6.2% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
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