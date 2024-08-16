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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Alejandro Quintero Gonzalez
Сельта
0:0
Первый тайм: 3'
Алавес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Сельта 82.7% (91)
X 13.6% (15)
Алавес 3.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Алавес
3.40
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3.35
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вильяр
Иван
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
24
Домингес
Карлос
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
28
Родригес
Дамиан
3
Мингеса
Оскар
10
Аспас
Яго
9
Дувикас
Анастасиос
17
Бамба
Джонатан
1
Сивера
Антонио
7
Висенте
Карлос
5
Абкар
Абделькабир
14
Теналья
Науэль
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
20
Ромеро
Лука
18
Гуриди
Хон
10
Конечни
Томас
17
Кике
Гарсия
Сельта
3-4-3
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Алавес

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.75
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
100

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1
Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2
Алавес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1
Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Алавес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Алавес
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Алавес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сельта
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бетис Бартра Марк 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Жирона Мисехой Габриэль 1
Хетафе Chrisantus Uche 1
Бетис Фекир Набиль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Бетис Перро Ромен 1
Атлетик Б Прадос Беньят 1
Весь список
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Алавес начинает с центра поля
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    Судья начинает матч
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Прогнозы 110
Сельта 82.7% (91)
X 13.6% (15)
Алавес 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Алавес
3.40
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3.35
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4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сельта 0:0 Алавес

Исход игры
Сельта
82.1% (92)
Ничья
14.3% (16)
Алавес
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Сельта
39.3% (44)
1:0 Сельта
25% (28)
1:1 Ничья
11.6% (13)
2:0 Сельта
9.8% (11)
3:1 Сельта
4.5% (5)
1:2 Алавес
3.6% (4)
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