Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Claudio Giraldez сейчас получил желтую

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

52' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Конечни Томас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сельта отменен из-за положения "вне игры".

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

43' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Алавес

41' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Сельта

39' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Кике Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Алавес

37' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Родригес Дамиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Удар от ворот произведет Сельта

33' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Сельта

27' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

26' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Муса Диарра наказан за толчок Дувикас Анастасиос

24' Удар от ворот произведет Алавес

23' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

22' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Сельта

20' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

19' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бланко Антонио из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Ромеро Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сельта

11' Висенте Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Сельта

9' Матч возобновлен

9' Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение

9' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Аспас Яго из команды Сельта получает жёлтую вместо красной.

7' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сельта

7' Бланко Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Аспас Яго оказался удален с поля

6' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Алавес

4' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля