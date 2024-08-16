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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 22477 Главный судья: Alejandro Quintero Gonzalez
Сельта
2:1
Конец матча
Алавес
0'
9' Желтая карточка
Аспас Яго
0:1
17' Гол
Кике Гарсия
43' Undefined phrase: football_event_
Аспас Яго
45' Желтая карточка
Конечни Томас
61' Желтая карточка
Claudio Giraldez
1:1
66' Гол
Сведберг Виллиот
2:1
84' Гол
Аспас Яго
87' Желтая карточка
Родригес Дамиан
90' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
90'+8

Ход матча

9'
Аспас Яго
 
17'
0:1
Кике Гарсия
(Бланко Антонио)
43'
Аспас Яго
 
45'
 
Конечни Томас
46'
Родригес Хави
Манкильо Хави
 
46'
Жаилсон Маркес
Старфельт Карл
 
46'
Сведберг Виллиот
Бамба Джонатан
 
58'
 
Новоа Уго
Ромеро Лука
61'
Claudio Giraldez
 
65'
Илайш Мориба
Пейнадо Франсиско
 
66'
Сведберг Виллиот
(Альварес Уго)
1:1
68'
 
Риоха Луис
Конечни Томас
68'
 
Стоичков Хуан
Гуриди Хон
78'
Иглесиас Борха
Дувикас Анастасиос
 
80'
 
Бенавидес Карлос
Гевара Андер
80'
 
Вильялибре Асьер
Кике Гарсия
84'
Аспас Яго
(Сведберг Виллиот)
2:1
87'
Родригес Дамиан
 
90'
 
Абкар Абделькабир

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 537 Количество передач 299
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Сельта 82.3% (93)
X 14.2% (16)
Алавес 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вильяр
Иван
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
24
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
28
Родригес
Дамиан
8
Пейнадо
Франсиско
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
9
Дувикас
Анастасиос
1
Сивера
Антонио
7
Висенте
Карлос
5
Абкар
Абделькабир
14
Теналья
Науэль
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
20
Ромеро
Лука
18
Гуриди
Хон
10
Конечни
Томас
17
Кике
Гарсия
Сельта
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Алавес

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
6:0
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:1
П
1:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:0
П
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.9
1.2

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.75
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
100

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сведберг Виллиот 1 1
Аспас Яго 1 1
Альварес Уго 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 1 1
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 1 0
Родригес Дамиан 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конечни Томас 1 0
Абкар Абделькабир 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сельта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1
Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2
Алавес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1
Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0

Результаты матчей

Сельта
Алавес

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сельта
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Севилья
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лас-Пальмас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Алавес Кике Гарсия 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Алавес Конечни Томас 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Сельта совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сельта: 64%, Алавес: 36%.
  • 98'
    Иглесиас Борха из команды Сельта в офсайде
  • 97'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 97'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 93'
      Аспас Яго из команды Сельта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 93'
      Илайш Мориба из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Риоха Луис наказан за толчок Родригес Хави
    • 91'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Альварес Уго
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Сельта контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Сельта 82.3% (93)
    X 14.2% (16)
    Алавес 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 2:1 Алавес

    Исход игры
    Сельта
    82.3% (93)
    Ничья
    14.2% (16)
    Алавес
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    38.9% (44)
    1:0 Сельта
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    2:0 Сельта
    9.7% (11)
    3:1 Сельта
    4.4% (5)
    1:2 Алавес
    3.5% (4)
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