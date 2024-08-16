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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 24843 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Лас-Пальмас
2:2
Второй тайм: 75'
Севилья
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Суарес Алехандро
34' Желтая карточка
Хуанлу Санчес
1:1
42' Гол в свои ворота
Ньянзу Танги
1:2
61' Гол
Хуанлу Санчес
2:2
71' Гол
Рамирес Сандро

Ход матча

25'
0:1
Суарес Алехандро
34'
 
Хуанлу Санчес
42'
Ньянзу Танги
1:1
61'
1:2
Хуанлу Санчес
(Берналь Исаак Ромеро)
68'
Рамирес Сандро
Мата Хайме
 
69'
Фустер Мануэль
Луаодис Энзо
 
69'
Маккенна Скотт
Муньос Алекс
 
71'
Рамирес Сандро
(Муньос Хави)
2:2
74'
 
Навас Хесус
Лукебакио Доди

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 198 Количество передач 210
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Лас-Пальмас 4.3% (5)
X 23.3% (27)
Севилья 72.4% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Севилья
3.25
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3.80
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3.38
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Парк
Марвин
4
Суарес
Алехандро
3
Мармол
Мика
23
Муньос
Алекс
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
17
Мата
Хайме
5
Муньос
Хави
10
Молейро
Альберто
16
Макбарни
Оливер
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
24
Ньянзу
Танги
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
5
Окампос
Лукас
26
Хуанлу
Санчес
18
Агум
Люсьен
20
Соу
Джибрил
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Севилья
4-5-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.2

Среднее время на гол

120
450

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанлу Санчес 1 1
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Севилья
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лас-Пальмас
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Алавес Кике Гарсия 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Алавес Конечни Томас 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 116
    Лас-Пальмас 4.3% (5)
    X 23.3% (27)
    Севилья 72.4% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Севилья
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:2 Севилья

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    4.3% (5)
    Ничья
    23.3% (27)
    Севилья
    72.4% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    40.5% (47)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    0:1 Севилья
    20.7% (24)
    0:2 Севилья
    5.2% (6)
    2:1 Лас-Пальмас
    2.6% (3)
    2:3 Севилья
    1.7% (2)
    1:3 Севилья
    1.7% (2)
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