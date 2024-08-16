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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 24843 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Лас-Пальмас
2:2
Конец матча
Севилья
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Суарес Алехандро
34' Желтая карточка
Хуанлу Санчес
1:1
42' Гол в свои ворота
Ньянзу Танги
1:2
61' Гол
Хуанлу Санчес
2:2
71' Гол
Рамирес Сандро
80' Желтая карточка
Педроса Адриа
81' Желтая карточка
Росада Виктор
90' Желтая карточка
Мармол Мика
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Суарес Алехандро
34'
 
Хуанлу Санчес
42'
Ньянзу Танги
1:1
61'
1:2
Хуанлу Санчес
(Берналь Исаак Ромеро)
68'
Рамирес Сандро
Мата Хайме
 
69'
Фустер Мануэль
Луаодис Энзо
 
69'
Маккенна Скотт
Муньос Алекс
 
71'
Рамирес Сандро
(Муньос Хави)
2:2
74'
 
Навас Хесус
Лукебакио Доди
76'
Росада Виктор
Парк Марвин
 
80'
 
Педроса Адриа
81'
Росада Виктор
 
83'
 
Фернандес Жерар
Берналь Исаак Ромеро
83'
 
Салас Кике
Хуанлу Санчес
87'
Aboubacar Bassinga
Молейро Альберто
 
87'
Кардона Марк
Макбарни Оливер
 
90'
Мармол Мика
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 3
  • 428 Количество передач 479
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Лас-Пальмас 4.3% (5)
X 23.3% (27)
Севилья 72.4% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Парк
Марвин
4
Суарес
Алехандро
3
Мармол
Мика
23
Муньос
Алекс
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
17
Мата
Хайме
5
Муньос
Хави
10
Молейро
Альберто
16
Макбарни
Оливер
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
24
Ньянзу
Танги
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
5
Окампос
Лукас
26
Хуанлу
Санчес
18
Агум
Люсьен
20
Соу
Джибрил
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Севилья
4-5-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Севилья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
П
1:2
П
1:0
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.2

Среднее время на гол

120
450

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 1 1
Муньос Хави 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанлу Санчес 1 1
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 1 0
Росада Виктор 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Севилья

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Алавес Кике Гарсия 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Алавес Конечни Томас 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Лас-Пальмас 4.3% (5)
    X 23.3% (27)
    Севилья 72.4% (84)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:2 Севилья

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    4.3% (5)
    Ничья
    23.3% (27)
    Севилья
    72.4% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    40.5% (47)
    1:1 Ничья
    21.6% (25)
    0:1 Севилья
    20.7% (24)
    0:2 Севилья
    5.2% (6)
    2:1 Лас-Пальмас
    2.6% (3)
    2:3 Севилья
    1.7% (2)
    1:3 Севилья
    1.7% (2)
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