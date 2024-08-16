Тур: 1. Стадион: Гран Канария. Зрители: 24843 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
2:2
Конец матча
0'
0:1
25' Гол в свои воротаСуарес Алехандро
34' Желтая карточкаХуанлу Санчес
1:1
42' Гол в свои воротаНьянзу Танги
1:2
61' ГолХуанлу Санчес
2:2
71' ГолРамирес Сандро
80' Желтая карточкаПедроса Адриа
81' Желтая карточкаРосада Виктор
90' Желтая карточкаМармол Мика
90'+8
Ход матча
25'
0:1
34'
42'
1:1
61'
71'
2:2
80'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 3
-
428 Количество передач 479
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
12
Луаодис
Энзо
17
Мата
Хайме
13
Нюланд
Эрьян
24
Ньянзу
Танги
18
Агум
Люсьен
20
Соу
Джибрил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ivan Gil
-
-
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Rablo Rivera
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Севилья
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.2
Среднее время на гол
120
450
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|1
|1
|Муньос Хави
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанлу Санчес
|1
|1
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1
Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0
Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Севилья
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|1
|Алавес
|Кике Гарсия
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
|Атлетик Б
|Горосабел Андони
|1
|Бетис
|Руибаль Айтор
|1
|Алавес
|Конечни Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:2 Севилья
Исход игры
Лас-Пальмас
4.3% (5)
Ничья
23.3% (27)
Севилья
72.4% (84)
Тотал 2.5
Больше
50% (55)
Меньше
50% (55)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.5% (47)
1:1 Ничья
21.6% (25)
0:1 Севилья
20.7% (24)
0:2 Севилья
5.2% (6)
2:1 Лас-Пальмас
2.6% (3)
2:3 Севилья
1.7% (2)
1:3 Севилья
1.7% (2)
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