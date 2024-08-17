Тур: 6. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Ionut Coza
0:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
27' ГолБордеяну Михай
33' Желтая карточкаОлару Дариус
36' Красная карточкаОлару Дариус
40' Желтая карточкаAndrei Gheorghita
45' Желтая карточкаДава Джойским
Ход матча
27'
33'
36'
45'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
70 Попа ДэвидНападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
-
-
-
99 Tailson
-
Главный тренер: Тони
История личных встреч
ФКСБ
Политехника Яссы
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.6
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.2
|Муси Александру Мариан
|1
|0.2
|Ликсандру Михай
|1
|0.2
|Шут Адриан
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.5
|Alin Roman II
|1
|0.17
|Самайоа Николас
|1
|0.17
|Тодороски Тодор
|0
|0
|Andrei Gheorghita
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Anthony da Silva III
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Самайоа Николас
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0
Результаты матчей
ФКСБ
Политехника Яссы
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3