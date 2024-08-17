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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
ФКСБ
0:1
Первый тайм: 45+'
Политехника Яссы
0'
0:1
27' Гол
Бордеяну Михай
33' Желтая карточка
Олару Дариус
36' Красная карточка
Олару Дариус
40' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
45' Желтая карточка
Дава Джойским

Ход матча

27'
0:1
Бордеяну Михай
(Andrei Gheorghita)
33'
Олару Дариус
 
36'
Олару Дариус
 
40'
 
Andrei Gheorghita
45'
Дава Джойским
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Политехника Яссы
5.70
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6.80
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7.04
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
19
Попа
Даньел
88
Фернандес
Хесус
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
33
Атанаскоски
Давид
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
11
Георге
Валентин
80
Andrei
Gheorghita
22
Камбери
Флориан
ФКСБ
Политехника Яссы

История личных встреч

ФКСБ
Политехника Яссы

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
Л1
1:0
ДА
2:1
ДА
0:2
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
2:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.6
Штефэнеску Мариус 1 0.2
Муси Александру Мариан 1 0.2
Ликсандру Михай 1 0.2
Шут Адриан 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.5
Alin Roman II 1 0.17
Самайоа Николас 1 0.17
Тодороски Тодор 0 0
Andrei Gheorghita 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Эджума Малком 1 0
Дава Джойским 1 0
Шут Адриан 1 0
Антви Нана 1 0
Альхассан Баба 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 1 0
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Самайоа Николас 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0

Результаты матчей

ФКСБ
Политехника Яссы

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Политехника Яссы
 1:0 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
ФКСБ
 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
15.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
ФКСБ
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Политехника Яссы Бордеяну Михай 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
  • 44'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 43'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Попа Даньел нанес удар в каркас ворот!
  • 43'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 43'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Нгезана Сиябонга успешно блокирует удар.
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