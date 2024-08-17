Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет ФКСБ

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

37' Матч возобновлен

36' УДАЛЕНИЕ! - Олару Дариус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

36' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Олару Дариус из команды ФКСБ - была желтая, а стала красная.

35' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ФКСБ

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Олару Дариус получил желтую карточку от судьи

32' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

29' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Политехника Яссы будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

27' Нгезана Сиябонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет ФКСБ

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

22' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Георге Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Гуэ Самюэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Гуэ Самюэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля