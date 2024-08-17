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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5500 Главный судья: Ionut Coza
ФКСБ
0:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
0:1
27' Гол
Бордеяну Михай
36' Красная карточка
Олару Дариус
40' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
45' Желтая карточка
Дава Джойским
51' Желтая карточка
Атанаскоски Давид
82' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
86' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90' Желтая карточка
William Baeten
90' Желтая карточка
Фернандес Хесус
90' Желтая карточка
Шут Адриан
90' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90' Желтая карточка
Альхассан Баба
90'+9
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
3
Панцыру
Ионуц
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
19
Попа
Даньел
88
Фернандес
Хесус
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
33
Атанаскоски
Давид
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
11
Георге
Валентин
80
Andrei
Gheorghita
22
Камбери
Флориан
ФКСБ
Политехника Яссы

История личных встреч

ФКСБ
Политехника Яссы

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
Л1
1:0
ДА
2:1
ДА
0:2
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
2:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (2) 0.6
Штефэнеску Мариус 1 0.2
Муси Александру Мариан 1 0.2
Ликсандру Михай 1 0.2
Шут Адриан 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.5
Alin Roman II 1 0.17
Самайоа Николас 1 0.17
Тодороски Тодор 0 0
Andrei Gheorghita 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Шут Адриан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Олару Дариус 0 1
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Самайоа Николас 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Andrei Gheorghita 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
ФКСБ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0

Результаты матчей

ФКСБ
Политехника Яссы

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Политехника Яссы
 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
15.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Политехника Яссы Бордеяну Михай 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5500 болельщиков
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Политехника Яссы вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: ФКСБ: 67%, Политехника Яссы: 33%.
  • 99'
    Тайлсон возвращается на поле.
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тайлсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 99'
    Тайлсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 98'
    Рефери не любит споров - именно за это Альхассан Баба сейчас получил желтую
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Адриан Шут получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Адриан Шут из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Тайлсон пострадал.
  • 97'
    Гуэ Самюэль из команды Политехника Яссы перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 97'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
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