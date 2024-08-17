Ох, нехорошо это выглядит. Тайлсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тайлсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Адриан Шут не смог попасть в створ ударом издали

93' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Тайлсон возвращается на поле.

93' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Тайлсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Тайлсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' William Baeten получил желтую карточку от судьи

90' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Бордеяну Михай получил желтую карточку от судьи

84' Попеску Октавиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' William Baeten нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

84' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

82' Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Рефери не любит споров - именно за это Тэнасе Флорин сейчас получил желтую

82' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

81' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Фернандес Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Попеску Октавиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

78' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Штефан Тырновану держит все под контролем

77' Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

77' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Удар от ворот произведет ФКСБ

75' Alin Roman решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет ФКСБ

73' Камбери Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Соарес Гильерме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет ФКСБ

70' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Фернандес Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Тайлсон

60' Тактическая замена. Andrei Gheorghita уходит с поля и его заменяет David Popa

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Alin Roman бьет со штрафного в створ, но Штефан Тырновану держит все под контролем

56' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

53' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

53' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Атанаскоски Давид получил желтую карточку от судьи

50' Панцыру Ионуц не смог попасть в створ ударом издали

49' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

46' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид