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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 3421 Главный судья: Andrei Moroita
Ботошани
0:0
Второй тайм: 55'
УТА Арад
0'
39' Желтая карточка
Омонди Эрик
45' Желтая карточка
Флореску Эдуард
55' Желтая карточка
Михай Кристиан

Ход матча

39'
 
Омонди Эрик
45'
Флореску Эдуард
 
51'
 
Костаче Ионуц
Педру Жоау II
51'
 
Михай Кристиан
Кымпану Георге
55'
 
Михай Кристиан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
УТА Арад
2.90
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3.25
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3.61
Все Коэффициенты
1
Кукич
Лука
5
Матрикарди
Патрисио
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
2
Саломон
Алехандро
8
Флореску
Эдуард
83
Aldair
Ferreira
30
Цигэнашу
Александр
80
Фюлёп
Лоран
9
Enzo
Lopez
77
Бодиштяну
Штефан
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
8
Педру
Жоау
II
24
Омонди
Эрик
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
Ботошани
УТА Арад

История личных встреч

Ботошани
УТА Арад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.2
Adams Friday 1 0.2
Шерони Алин 1 0.2
Майлат Себастьян 1 0.2
Marian Chica-Rosa 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 1 0.17
Бенга Александру 1 0.17
Эзекиль Имох 1 0.17
Кымпану Георге 1 0.17
Педру Жоау II 1 (1) 0.17
Фабри Андрей 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Marian Chica-Rosa 2 0
Adams Friday 0 1
Пап Эдуард 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Daniel Celea 1 0
Бодиштяну Штефан 1 0
Павлович Михаэль 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 3 0
Костаче Ионуц 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Михай Кристиан 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1

Результаты матчей

Ботошани
УТА Арад

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ботошани
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
УТА Арад
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Ботошани
 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Ботошани
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
УТА Арад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Мирон Джордже выиграл воздушное противоборство у Эзекиль Имох.
    • 50'
      Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Контроль мяча: Ботошани: 52%, УТА Арад: 48%.
    • 50'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Ван Дурмен Бенжамен пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем
    • 48'
      Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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