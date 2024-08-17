Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Матч возобновлен

50' Педру Жоау II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Флореску Эдуард совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Aldair Ferreira создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Энцо Лопес

46' Саломон Алехандро наказан за толчок George Cimpanu

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

45' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Конте Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Омонди Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Удар от ворот произведет Ботошани

36' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Саломон Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Ботошани

32' Омонди Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

32' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

32' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Конте Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Саломон Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

25' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

24' Удар от ворот произведет Ботошани

23' Матч возобновлен

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Конте Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Ботошани

14' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

10' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

4' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Ботошани начинает с центра поля