Тур: 6. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Зрители: 3421 Главный судья: Andrei Moroita
0'
39' Желтая карточкаОмонди Эрик
45' Желтая карточкаФлореску Эдуард
55' Желтая карточкаМихай Кристиан
Ход матча
39'
45'
55'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
80
Фюлёп
Лоран
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
21 Chapi Romano
-
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Запасные игроки
-
25 Цука РавиЗащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
98 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Ботошани
УТА Арад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.2
|Adams Friday
|1
|0.2
|Шерони Алин
|1
|0.2
|Майлат Себастьян
|1
|0.2
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|1
|0.17
|Бенга Александру
|1
|0.17
|Эзекиль Имох
|1
|0.17
|Кымпану Георге
|1
|0.17
|Педру Жоау II
|1 (1)
|0.17
|Фабри Андрей
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Marian Chica-Rosa
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Бодиштяну Штефан
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|3
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Михай Кристиан
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
Результаты матчей
Ботошани
УТА Арад
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ботошани
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3