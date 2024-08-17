Тур: 6. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Зрители: 3421 Главный судья: Andrei Moroita
0'
39' Желтая карточкаОмонди Эрик
45' Желтая карточкаФлореску Эдуард
54' Желтая карточкаМихай Кристиан
77' Желтая карточкаMarian Chica-Rosa
1:0
79' ГолСадику Рияд
90' Желтая карточкаЦука Рави
90' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
90' Желтая карточкаКукич Лука
90'+11
Ход матча
39'
45'
54'
79'
1:0
85'
90'
90'
90'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
80
Фюлёп
Лоран
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Полузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
21 Chapi Romano
-
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
-
10 Фабри АндрейНападающий
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Запасные игроки
-
25 Цука РавиЗащитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
98 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Ботошани
УТА Арад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.83
Среднее время на гол
56
108
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.2
|Adams Friday
|1
|0.2
|Шерони Алин
|1
|0.2
|Садику Рияд
|1
|0.2
|Майлат Себастьян
|1
|0.2
|Капроф Хуан
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|1
|0.17
|Бенга Александру
|1
|0.17
|Эзекиль Имох
|1
|0.17
|Кымпану Георге
|1
|0.17
|Педру Жоау II
|1 (1)
|0.17
|Фабри Андрей
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Шерони Алин
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Пап Эдуард
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|3
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Цука Рави
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1
Результаты матчей
Ботошани
УТА Арад
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ботошани
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3