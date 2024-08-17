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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 3421 Главный судья: Andrei Moroita
Ботошани
1:0
Конец матча
УТА Арад
0'
39' Желтая карточка
Омонди Эрик
45' Желтая карточка
Флореску Эдуард
54' Желтая карточка
Михай Кристиан
77' Желтая карточка
Marian Chica-Rosa
1:0
79' Гол
Садику Рияд
90' Желтая карточка
Цука Рави
90' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
90' Желтая карточка
Кукич Лука
90'+11
1
Кукич
Лука
5
Матрикарди
Патрисио
4
Мирон
Джордже
32
Шерони
Алин
2
Саломон
Алехандро
8
Флореску
Эдуард
83
Aldair
Ferreira
30
Цигэнашу
Александр
80
Фюлёп
Лоран
9
Enzo
Lopez
77
Бодиштяну
Штефан
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
15
Конте
Ибраима
4
Бенга
Александру
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
8
Педру
Жоау
II
24
Омонди
Эрик
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
Ботошани
УТА Арад

История личных встреч

Ботошани
УТА Арад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.2
Adams Friday 1 0.2
Шерони Алин 1 0.2
Садику Рияд 1 0.2
Майлат Себастьян 1 0.2
Капроф Хуан 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 1 0.17
Бенга Александру 1 0.17
Эзекиль Имох 1 0.17
Кымпану Георге 1 0.17
Педру Жоау II 1 (1) 0.17
Фабри Андрей 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Шерони Алин 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Adams Friday 0 1
Пап Эдуард 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 3 0
Михай Кристиан 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Цука Рави 1 0
Педру Жоау II 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Триф Разван 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
УТА Арад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1

Результаты матчей

Ботошани
УТА Арад

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ботошани
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Политехника Яссы
 1:0 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
ФКСБ
 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
15.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Политехника Яссы
 1:0 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
13.
ФКСБ
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Политехника Яссы Бордеяну Михай 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Ботошани: 49%, УТА Арад: 51%.
  • 100'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 99'
    Судье надоело, что Кукич Лука тянет время и он наказал его горчичником
  • 99'
    Бенга Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 95'
      Контроль мяча: Ботошани: 49%, УТА Арад: 51%.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Цука Рави наказан за толчок Aldair Ferreira
    • 94'
      Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Бодиштяну Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 1:0 УТА Арад онлайн

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