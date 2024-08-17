Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Marian Chica-Rosa не смог попасть в створ ударом издали

92' Павлович Михаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

90' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

89' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Флореску Эдуард получил легкую травму, и его заменил Daniel Celea.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Фабри Андрей не смог попасть в створ ударом издали

83' Михай Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Шерони Алин не смог попасть в створ ударом издали

79' Г О О О О Л - Садику Рияд забивает с правой ноги!

79' Капроф Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Бенга Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хорошую попытку сделал Фабри Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Костаче Ионуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

72' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фабри Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

66' Aldair Ferreira создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Marian Chica-Rosa не смог попасть в створ ударом издали

65' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Саломон Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Капроф Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' ШТАНГА! Так было близко к голу - Шерони Алин нанес удар в каркас ворот!

63' Капроф Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Оооо... вот это был удар! Фабри Андрей должен был забить с этой позиции.

60' Хорошую попытку сделал Фабри Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Кукич Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Триф Разван не смог попасть в створ ударом издали

56' Омонди Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Оооо... вот это был удар! Эзекиль Имох должен был забить с этой позиции.

56' Хорошую попытку сделал Эзекиль Имох . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Михай Кристиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

54' Сегодняшная посещаемость составляет 3421 болельщиков

53' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

53' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

52' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Михай Кристиан

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

50' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ван Дурмен Бенжамен пробует нанести удар издали, но Luka Kukic держит все под контролем

48' Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля