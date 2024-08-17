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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 22'
Крылья Советов
0'
Прогнозы 131
Динамо Москва 90.8% (119)
X 6.1% (8)
Крылья Советов 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Крылья Советов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лунёв
Андрей
2
Даса
Элазар
3
Бальбуэна
Фабиан
5
Майсторович
Милан
93
Лаксальт
Диего
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
8
Карраскаль
Хорхе
10
Бителло
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
3
Галдамес
Томас
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
11
Ежов
Роман
19
Олейников
Иван
32
Орозко
Франко
73
Шитов
Владислав
Динамо Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
53.3%
16.7%
9 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Среднее время на гол

61
79

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.53
0.67

Среднее время на гол

58
135

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
100

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладышев Ярослав 2 0.4
Нгамалё Николя 2 0.4
Тюкавин Константин 1 0.2
Гагнидзе Лука 1 0.2
Лепский Иван 1 0.2
Майсторович Милан 1 0.2
Бителло 0 0
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 2 0.4
Костанца Фернандо 1 0.2
Рассказов Николай 0 0
Галдамес Томас 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даса Элазар 2 0
Фомин Даниил 0 1
Лунёв Андрей 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 1
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Витюгов Максим 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
2
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Крылья Советов
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Крылья Советов

Точный счет

3:1
2 раза 100%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Пользуются паузой главные тренеры команды и пытаются что-то довести до своих подопечных. Игорь Осинькин подозвал к себе Шитова, дабы объяснить форварду, как нужно действовать при построении атак. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Карраскаль пытался отдать пас на партнёра, но попал мячом в грудь Орозко. Футболист "Крыльев" самостоятельно на ноги пока подняться не может. 
  • Офсайд
    21'
    Рассказов из глубины отдал пас вперёд по правому флангу на Ежова, который находился в очевидном положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр. 
  • 20'
    Хороший отрезок мы только что увидели в исполнении футболистов "Динамо". Хозяева добавили в активности, что сразу же привело к опасным моментам у ворот Ломаева. 
  • Угловой
    19'
    И ещё один корнер на правом фланге заработали "динамовцы". На этот раз последовал короткий розыгрыш, после которого Бителло не понял задумку партнёра, и снаряд укатился за лицевую. 
  • Угловой
    18'
    Ещё один угловой на правом фланге заработали москвичи. Бителло прострелил в центр к линии вратарской, Тюкавин мяч подработал и пробил через себя, но гости эту попытку смогли заблокировать. 
  • Опасный момент
    17'
    МОМЕНТ! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Чавес навесил в центр штрафной на Майсторовича, который пробил под перекладину, но Ломаев сумел справиться с угрозой!
  • 16'
    Классную комбинацию разыграли москвичи на чужой половине поля, после чего Даса с правого фланга прострелил в центр вратарской, а Бителло невероятным образом не попал по мячу головой!
  • 15'
    В предыдущем туре "динамовцы" провели достойную встречу в Санкт-Петербурге, однако всё равно минимально уступили "Зениту". Что самое обидное для москвичей, так это незабитый пенальти Нгамалё в концовке встречи. 
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Лунёв ошибся при выходе из своей штрафной, после чего мяч пришёл к Шитову, который с правого фланга пробил по пустым воротам, но эту попытку заблокировал Бальбуэна!
  • Фол, нарушение
    13'
    Карраскаль успел избавиться от мяча в центральной части поля, а Витюгов немного к эпизоду не успел и наступил "динамовцу" на ногу. Кукуян снова решил обойтись без предупреждения. 
  • 12'
    В очень неспешном темпе пока протекает наша встреча. Самарцы компактно играют в обороне, не позволяя "динамовцам" легко подбираться к штрафной Ломаева. 
  • Угловой
    11'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Крыльев". Последовал интересный розыгрыш, после которого Витюгов получил мяч в центре штрафной, но удара по воротам так и не последовало. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли самарцы, Рассказов от правого угла вратарской пытался пробить по воротам, но эту попытку успел заблокировать Бальбуэна!
  • 9'
    Витюгов на правом фланге накрутил нескольких соперников, после чего ворвался в штрафную и попытался выйти на ударную позицию, однако Бителло уверенно его движение остановил. 
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    • 8'
      Напомню, что в середине недели оба коллектива провели свои матчи в Кубке России. Самарцы дома крупно уступили "Спартаку", а "динамовцы" на своём стадионе одержали волевую победу над махачкалинским "Динамо". 
    • 7'
      За счёт длинной передачи пытались выбраться в атаку футболисты "Динамо", вот только заброс Бальбуэны получился очень сильным, и игровой снаряд улетел за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Фомин перехватил мяч на своей половине поля и готовился рвануть вперёд, но его откровенно руками придержал Олейников. Пришлось арбитру провести беседу с игроком "Крыльев". 
    • Фол, нарушение
      5'
      Тюкавин оттянулся на свою половину поля и получил игровой снаряд, после чего его в спину толкнул Рассказов. Кукуян находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • 4'
      Активно "динамовцы" действуют в первые минуты! Тюкавин слева вошёл в штрафную гостей и прострелил к дальней штанге, Карраскаль был готов пробить в упор по воротам, но его в последний момент опередил Галдамес. 
    • 3'
      Сразу же с очень забавной паузы начинается наша встреча. Один из болельщиков спокойно вышел на поле и попытался пообщаться с игроками "Динамо". Служба безопасности быстро разобралась и мирно увела фаната с поля. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" вышли на эту встречу в белых футболках и синих трусах, самарцы играют в голубых футболках и тёмных трусах. Ворота Лунёва в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 5-го тура РПЛ, в котором московское "Динамо" на своём поле будет принимать самарские "Крылья Советов". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 131
    Динамо Москва 90.8% (119)
    X 6.1% (8)
    Крылья Советов 3.1% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    4.50
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Москва
    90.8% (119)
    Ничья
    6.1% (8)
    Крылья Советов
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (51)
    Нет
    52.78% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    34.4% (45)
    2:1 Динамо Москва
    22.1% (29)
    3:1 Динамо Москва
    13.7% (18)
    1:0 Динамо Москва
    5.3% (7)
    3:0 Динамо Москва
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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