МОМЕНТ! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Чавес навесил в центр штрафной на Майсторовича, который пробил под перекладину, но Ломаев сумел справиться с угрозой!

Ещё один угловой на правом фланге заработали москвичи. Бителло прострелил в центр к линии вратарской, Тюкавин мяч подработал и пробил через себя, но гости эту попытку смогли заблокировать.

И ещё один корнер на правом фланге заработали "динамовцы". На этот раз последовал короткий розыгрыш, после которого Бителло не понял задумку партнёра, и снаряд укатился за лицевую.

Хороший отрезок мы только что увидели в исполнении футболистов "Динамо". Хозяева добавили в активности, что сразу же привело к опасным моментам у ворот Ломаева.

Рассказов из глубины отдал пас вперёд по правому флангу на Ежова, который находился в очевидном положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал линейный арбитр.

Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Карраскаль пытался отдать пас на партнёра, но попал мячом в грудь Орозко. Футболист "Крыльев" самостоятельно на ноги пока подняться не может.

Пользуются паузой главные тренеры команды и пытаются что-то довести до своих подопечных. Игорь Осинькин подозвал к себе Шитова, дабы объяснить форварду, как нужно действовать при построении атак.

16' Классную комбинацию разыграли москвичи на чужой половине поля, после чего Даса с правого фланга прострелил в центр вратарской, а Бителло невероятным образом не попал по мячу головой!

15' В предыдущем туре "динамовцы" провели достойную встречу в Санкт-Петербурге, однако всё равно минимально уступили "Зениту". Что самое обидное для москвичей, так это незабитый пенальти Нгамалё в концовке встречи.

14' МОМЕНТ! Лунёв ошибся при выходе из своей штрафной, после чего мяч пришёл к Шитову, который с правого фланга пробил по пустым воротам, но эту попытку заблокировал Бальбуэна!

13' Карраскаль успел избавиться от мяча в центральной части поля, а Витюгов немного к эпизоду не успел и наступил "динамовцу" на ногу. Кукуян снова решил обойтись без предупреждения.

12' В очень неспешном темпе пока протекает наша встреча. Самарцы компактно играют в обороне, не позволяя "динамовцам" легко подбираться к штрафной Ломаева.

11' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Крыльев". Последовал интересный розыгрыш, после которого Витюгов получил мяч в центре штрафной, но удара по воротам так и не последовало.

10' ОПАСНО! Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли самарцы, Рассказов от правого угла вратарской пытался пробить по воротам, но эту попытку успел заблокировать Бальбуэна!