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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Заря
1:2
Конец матча
Александрия
0'
0:1
23' Гол
Juan Alvina
30' Желтая карточка
Christopher Nwaeze
0:2
32' Гол
Ковалец Кирилл
1:2
50' Гол
Джордан
84' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
90' Желтая карточка
Яцык Александр
90'+5
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
25
Christopher
Nwaeze
55
Джордан
47
Вантух
Роман
70
Кирюханцев
Игорь
5
Яцык
Александр
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
39
Герреро
Эдуардо
7
Антюх
Денис
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
30
Копына
Юрий
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
33
Juan
Alvina
9
Филиппов
Александр
11
Шулянский
Артём
Заря
Александрия

История личных встреч

Заря
Александрия

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.4%
56.3%
9.3%
11 побед 18 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.56
0.94

Среднее время на гол

160
96

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.06
0.84

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

84
106

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 1 0.33
Джордан 1 0.33
Герреро Эдуардо 1 0.33
Jakov Basic 1 0.33
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковалец Кирилл 2 1
Juan Alvina 2 1
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Филиппов Александр 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 1 0
Смирный Евгений 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2
Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3
Александрия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Заря
Александрия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Заря
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Juan Alvina 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 1
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
    • 30'
      Christopher Nwaeze получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Филиппов Александр сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Хуан Альвина бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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