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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
1' Желтая карточка
Jannik Robatsch
12' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
24' Желтая карточка
Вютрих Грегори
0:0
63' Не забитый пенальти
Christopher Cvetko
0:1
71' Пенальти
Китеишвили Отар
82' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
87' Желтая карточка
Бирет Мика
0:2
90' Гол
Бирет Мика
90'+12
1
Кналлер
Марко
19
Niklas
Szerencsi
8
Kosmas
Gezos
34
Jannik
Robatsch
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
10
Тошевски
Давид
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
15
Бовинг
Виллиам
10
Китеишвили
Отар
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:4
ТМК
3:1
Б
0:3
Б
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Лоренц 1 0.33
Бобциен Бен 1 0.33
Тошевски Давид 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 2 0.67
Лавале Димитри 1 0.33
Китеишвили Отар 1 (1) 0.33
Горенц-Станкович Йон 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верницниг Кристофер 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Штрауди Симон 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Вютрих Грегори 1 0
Лавале Димитри 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Аустрия Клагенфурт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2
Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Штурм Грац
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4
Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2 Вильдон - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Адмира 2:2 Вайц - Штурм Грац 1:6 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Хартберг 1:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
9.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Блау-Вайсс Линц Добрас Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Гразер Christian Lichtenberger 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Вютрих Грегори получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Верницниг Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Jannik Robatsch получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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