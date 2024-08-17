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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Гразер
2:2
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
0:1
10' Гол
Ronivaldo II
32' Желтая карточка
Ципот Тио
0:2
40' Гол
Добрас Кристиан
54' Желтая карточка
Christian Lichtenberger
1:2
60' Гол
Ципот Тио
72' Желтая карточка
Paul Mensah
2:2
73' Гол
Филипович Петар
88' Желтая карточка
Atsushi Zaizen
90'+4
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
21
Michael
Lang2
7
Сатин
Мурат
24
Dennis
Dressel
27
Росенбергер
Бенжамен
11
Ципот
Тио
9
Мадернер
Даниэль
28
Фризер
Доминик
12
Луксе
Андреас
28
Оливейра
Андерсон
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
6
Lucas
Dantas
30
Добрас
Кристиан
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
Гразер
3-4-3
Блау-Вайсс Линц
4-3-3

История личных встреч

Гразер
Блау-Вайсс Линц

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛ
0:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вучич Ромео 1 0.33
Филипович Петар 1 0.33
Michael Lang2 1 0.33
Ципот Тио 1 0.33
Мадернер Даниэль 0 0
Сатин Мурат 0 0
Christian Lichtenberger 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Добрас Кристиан 1 0.33
Ronivaldo II 1 0.33
Носс Конор 1 0.33
Simon Seidl 1 0.33
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Milos Jovicic 1 0
Michael Lang2 1 0
Ципот Тио 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Paul Mensah 1 0
Морманн Мартин 1 0
Alexander Briedl 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Гразер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2
Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5
Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0

Результаты матчей

Гразер
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гразер
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
9.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 3
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Блау-Вайсс Линц Добрас Кристиан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Гразер Christian Lichtenberger 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Г О О О О Л - Добрас Кристиан бьет в цель!
    • 32'
      Ципот Тио получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Anderson сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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