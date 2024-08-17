Тур: 3. Стадион: Меркур-Арена.
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолRonivaldo II
32' Желтая карточкаЦипот Тио
0:2
40' ГолДобрас Кристиан
54' Желтая карточкаChristian Lichtenberger
1:2
60' ГолЦипот Тио
72' Желтая карточкаPaul Mensah
2:2
73' ГолФилипович Петар
88' Желтая карточкаAtsushi Zaizen
90'+4
Ход матча
10'
32'
40'
0:2
60'
1:2
72'
73'
2:2
88'
11
Ципот
Тио
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Lukas TurschЗащитник
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Гразер
Блау-Вайсс Линц
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вучич Ромео
|1
|0.33
|Филипович Петар
|1
|0.33
|Michael Lang2
|1
|0.33
|Ципот Тио
|1
|0.33
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Сатин Мурат
|0
|0
|Christian Lichtenberger
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Добрас Кристиан
|1
|0.33
|Ronivaldo II
|1
|0.33
|Носс Конор
|1
|0.33
|Simon Seidl
|1
|0.33
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Milos Jovicic
|1
|0
|Michael Lang2
|1
|0
|Ципот Тио
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Paul Mensah
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Alexander Briedl
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Гразер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2
Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3 Гразер - Санкт-Пёльтен 3:1 Лиферинг - Гразер 2:0 Гразер - Леобен 1:1 Рид - Гразер 0:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5
Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0
Результаты матчей
Гразер
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гразер
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|3
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|2
|Блау-Вайсс Линц
|Добрас Кристиан
|1 (1)
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2
|Сваровски Тироль
|Тафернер Маттойс
|2
|Гразер
|Christian Lichtenberger
|2