Тур: 3. Стадион: Украина.
1:3
Конец матча
0'
1:0
1' ГолОчеретько Олег
1:1
23' ГолПихалёнок Александр
1:2
58' ГолВанат Владислав
79' Желтая карточкаОчеретько Олег
1:3
90' ПенальтиЯрмоленко Андрей
90'+5
Ход матча
1'
1:0
23'
58'
1:2
79'
90'
1:3
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнПолузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Карпаты
Динамо Киев
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед
27 матчей
7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.57
0.46
Среднее время на гол
157
195
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.26
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
71
78
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|1
|0.33
|Полегенько Павел
|1
|0.33
|Очеретько Олег
|1
|0.33
|Artur Shakh
|1
|0.33
|Клименко Владислав
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шапаренко Николай
|1
|0.5
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|Пихалёнок Александр
|1
|0.5
|Ванат Владислав
|1
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|1 (1)
|0.5
|Кабаев Владислав
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3
Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Карпаты - Скала 1911 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1
Результаты матчей
Карпаты
Динамо Киев
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Juan Alvina
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|1