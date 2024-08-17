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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Карпаты
1:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
1:0
1' Гол
Очеретько Олег
1:1
23' Гол
Пихалёнок Александр
1:2
58' Гол
Ванат Владислав
79' Желтая карточка
Очеретько Олег
1:3
90' Пенальти
Ярмоленко Андрей
90'+5
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
11
Мирошниченко
Денис
7
Yevgen
Pidlepenets
8
Чачуа
Амбросий
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
40
Биловар
Кристиан
32
Михавко
Тарас
2
Вивчаренко
Константин
9
Волошин
Назар
76
Пихалёнок
Александр
18
Андриевский
Александр
17
Лонвейк
Джастин
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Карпаты
Динамо Киев

История личных встреч

Карпаты
Динамо Киев

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 16 побед

27 матчей

7.4%
18.5%
74.1%
2 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.1%
29.6%
59.3%
3 победы 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.57
0.46

Среднее время на гол

157
195

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.26
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

71
78

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 1 0.33
Полегенько Павел 1 0.33
Очеретько Олег 1 0.33
Artur Shakh 1 0.33
Клименко Владислав 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шапаренко Николай 1 0.5
Буяльский Виталий 1 0.5
Пихалёнок Александр 1 0.5
Ванат Владислав 1 0.5
Ярмоленко Андрей 1 (1) 0.5
Кабаев Владислав 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Очеретько Олег 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Брагару Максим 1 0

Результаты матчей

Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3
Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Карпаты - Скала 1911 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3
Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1

Результаты матчей

Карпаты
Динамо Киев

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Juan Alvina 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Пихалёнок Александр бьет в цель!
    • 1'
      Г О О О О Л - Очеретько Олег бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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