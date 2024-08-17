Максим Петров пока не получает жёлтую карточку, хотя фолит на левом фланге своей половины поля против Глеба Шевченко.

Равиль Нетфуллин теперь нарушает правила в середине поля, валя на газон Константина Шильцова. Срыв атаки.

Пробивал Султан Джамилов из левой части штрафной площадки "Торпедо", мяч срикошетил, и его забрал Егор Бабурин.

Марио Чурич осуществлял подачу с левого фланга, а мяч отскочил от Александра Кахидзе на угловой.

Был угловой у "Торпедо" на левом фланге, подачи пошли слева и справа, после чего Владислав Галкин сфолил против Максима Петрова.

Егор Бабурин вынес мяч от своих ворот, заработали торпедовцы аут на правом фланге. Глеб Шевченко вбросил его, мяч обрели гости...

41' Момент у "Нефтехимика"! Кажется, это первый момент, не завершившийся голом. Саид Алиев открылся справа, вошёл в штрафную площадь "Торпедо" и пробил во внешнюю часть сетки.

41' Владислав Галкин с правого фланга попытался доставить мяч к центру штрафной площади "Нефтехимика", но перерезал эту передачу Марат Ситдиков.

39' Марат Ситдиков обзавёлся жёлтой карточкой, задержав за руку Владислава Галкина в центральной трети поля на левом по отношению к "Нефтехимику" фланге.

38' Ираклий Манелов задумывал на левом фланге оставить позади себя Александра Кахидзе, однако тот вышел локальным победителем из сложившегося эпизода.

37' Получили "автозаводцы" заряд положительной энергии. "Нефтехимику" пока не удаётся провести какую-либо атаку при счёте в пользу "Торпедо".

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ИРАКЛИЙ МАНЕЛОВ!

Только началась 35-я минута, как мяч оказался в сетке ворот гостей! Решили торпедовцы не останавливаться на одном забитом голе и быстро отправили в чужие ворота ещё один. Владислав Галкин на правом полуфланге отдал пас Глебу Шевченко, который прострелил. Александр Чупаёв слегка продлил мяч дальше, Александр Кахидзе не сумел его вынести, а Ираклий Манелов вбил мяч в ближний угол. И вот уже московское "Торпедо" ведёт в счёте, хотя совсем недавно промежуточно проигрывало.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АРШАК КОРЯН!

Повтор гола "Нефтехимика" показывали, когда забило ответный гол "Торпедо"! Равиль Нетфуллин отдал передачу по правому флангу Глебу Шевченко, тот сделал доставку в штрафную. Возможно, слегка коснулся мяча головой Александр Чупаёв, после чего положивший корпус Аршак Корян результативно пробил в левы нижний угол.