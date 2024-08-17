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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Торпедо Москва
2:1
Первый тайм: 44'
Нефтехимик
0'
27' Желтая карточка
Иваньков Александр
0:1
30' Гол
Шоркин Максим
1:1
31' Гол
Корян Аршак
2:1
35' Гол
Манелов Ираклий
39' Желтая карточка
Ситдиков Марат

Ход матча

27'
Иваньков Александр
 
30'
0:1
Шоркин Максим
31'
Корян Аршак
1:1
35'
Манелов Ираклий
2:1
39'
 
Ситдиков Марат
Прогнозы 114
Торпедо Москва 79.8% (91)
X 17.5% (20)
Нефтехимик 2.6% (3)
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Торпедо Москва
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Торпедо Москва
Нефтехимик

История личных встреч

Торпедо Москва
Нефтехимик

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
0:0
МПЛ
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.75

Среднее время на гол

49
120

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.33
Червяков Руслан 2 0.33
Нетфуллин Равиль 1 0.17
Корян Аршак 1 0.17
Галкин Владислав 1 0.17
Манелов Ираклий 1 0.17
Шитов Виталий 1 0.17
Чурич Марио 1 0.17
Шамкин Даниил 0 0
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шоркин Максим 2 0.33
Джамилов Султан 2 0.33
Алиев Саид 2 0.33
Петров Максим Вячеславович 1 0.17
Шильцов Константин 1 0.17

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Алиев Саид 1 0
Першин Матвей 1 0
Родин Даниил 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Нефтехимик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1
Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3

Результаты матчей

Торпедо Москва
Нефтехимик

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Алания
 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Торпедо Москва
 2:1 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
13.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Нефтехимик Шоркин Максим 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Егор Бабурин вынес мяч от своих ворот, заработали торпедовцы аут на правом фланге. Глеб Шевченко вбросил его, мяч обрели гости...
  • Первый тайм начался
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Был угловой у "Торпедо" на левом фланге, подачи пошли слева и справа, после чего Владислав Галкин сфолил против Максима Петрова.
  • Угловой
    44'
    Марио Чурич осуществлял подачу с левого фланга, а мяч отскочил от Александра Кахидзе на угловой.
  • 43'
    Пробивал Султан Джамилов из левой части штрафной площадки "Торпедо", мяч срикошетил, и его забрал Егор Бабурин.
  • Фол, нарушение
    43'
    Равиль Нетфуллин теперь нарушает правила в середине поля, валя на газон Константина Шильцова. Срыв атаки.
  • Фол, нарушение
    42'
    Максим Петров пока не получает жёлтую карточку, хотя фолит на левом фланге своей половины поля против Глеба Шевченко.
  • Опасный момент
    41'
    Момент у "Нефтехимика"! Кажется, это первый момент, не завершившийся голом. Саид Алиев открылся справа, вошёл в штрафную площадь "Торпедо" и пробил во внешнюю часть сетки.
  • 41'
    Владислав Галкин с правого фланга попытался доставить мяч к центру штрафной площади "Нефтехимика", но перерезал эту передачу Марат Ситдиков.
  • Желтая карточка
    39'
    Марат Ситдиков обзавёлся жёлтой карточкой, задержав за руку Владислава Галкина в центральной трети поля на левом по отношению к "Нефтехимику" фланге.
  • 38'
    Ираклий Манелов задумывал на левом фланге оставить позади себя Александра Кахидзе, однако тот вышел локальным победителем из сложившегося эпизода.
  • 37'
    Получили "автозаводцы" заряд положительной энергии. "Нефтехимику" пока не удаётся провести какую-либо атаку при счёте в пользу "Торпедо".
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ИРАКЛИЙ МАНЕЛОВ!
    Только началась 35-я минута, как мяч оказался в сетке ворот гостей! Решили торпедовцы не останавливаться на одном забитом голе и быстро отправили в чужие ворота ещё один. Владислав Галкин на правом полуфланге отдал пас Глебу Шевченко, который прострелил. Александр Чупаёв слегка продлил мяч дальше, Александр Кахидзе не сумел его вынести, а Ираклий Манелов вбил мяч в ближний угол. И вот уже московское "Торпедо" ведёт в счёте, хотя совсем недавно промежуточно проигрывало.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АРШАК КОРЯН!
    Повтор гола "Нефтехимика" показывали, когда забило ответный гол "Торпедо"! Равиль Нетфуллин отдал передачу по правому флангу Глебу Шевченко, тот сделал доставку в штрафную. Возможно, слегка коснулся мяча головой Александр Чупаёв, после чего положивший корпус Аршак Корян результативно пробил в левы нижний угол.
  • 31'
    Естественно, в планы "Торпедо" не входит проигрывать домашний матч, подготовка к которому была приурочена к столетнему юбилею клуба. 
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    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАКСИМ ПЕТРОВ!
      Открывает счёт "Нефтехимик" прямым ударом со штрафного! Максим Петров здорово приложился со стандарта с левого полуфланга, а Егор Бабурин коснулся мяча правой рукой и лишь скорректировал его путь в сетку.
    • Желтая карточка
      28'
      Жёлтая карточка достаётся Александру Иванькову. Сфолил он против Константина Шильцова, намеревавшегося войти в левую часть штрафной площадки "Торпедо".
    • Фол, нарушение
      27'
      Даниил Сагуткин нарушил правила в центральной трети поля на фланге в отношении Александра Чупаёва.
    • 26'
      Марио Чурич отметился низовым дальним ударом по воротам "Нефтехимика", в результате которого мяч финишировал в руках Никиты Яновича.
    • 26'
      Подача состоялась с углового с правого фланга у хозяев, Сергей Бородин готовился нанести удар головой, но мяч перехватил игрок гостей.
    • Угловой
      25'
      Ираклий Манелов выполнил подачу с левого полуфланга, и Никита Янович смело сыграл на выходе, смахнул мяч. Угловой у "Торпедо" будет.
    • Травма, повреждение
      24'
      Александру Чупаёву не потребовалась медицинская помощь. Арбитр посоветовал ему покинуть поле, если всё-таки потребуется.
    • 24'
      Егор Бабурин под высоким прессингом соперника вынес мяч в левую от себя боковую сторону в аут.
    • 23'
      Александр Чупаёв пробивал через себя с нескольких метров по воротам "Нефтехимика", но не шибко там опасно было, поэтому мяч легко взял Никита Янович.
    • Фол, нарушение
      22'
      Сейчас новое нарушение правил. Недалеко от штрафной площади "Нефтехимика" Константин Шильцов уронил Марио Чурича.
    • Фол, нарушение
      21'
      Аршак Коряк нарушил правила в середине поля, где провёл верховую борьбу с Даниилом Родиным.
    • 20'
      "Нефтехимик" и "Торпедо" идут в верхней части таблицы и на данный ранний момент борются за попадание в Премьер-лигу.
    • 19'
      Длинный заброс в штрафную площадь "Торпедо" следует у "Нефтехимика" с левого фланга, и мяч спокойно забирает Егор Бабурин.
    • 17'
      Марио Чурич из глубины поля с левого фланга сделал подачу к чужой вратарской площади в перчатки Никиты Яновича.
    • 16'
      Александр Кахидзе из неудобного положения выбил мяч вперёд с правого фланга обороны гостей, и владение обрел Сергей Бородин.
    • 15'
      Саид Алиев нечто подобное исполнил в сторону других ворот. Также мимо створа вышло. Точности не хватает пока футболистам той и другой команды.
    • 14'
      Равиль Нетфуллин попробовать забить дальним ударом, но не сумел направить мяч в левую девятку ворот нижнекамского "Нефтехимика".
    • Фол, нарушение
      13'
      Саид Алиев слабовато примерно с левого края вратарской прострелил в руки Егора Бабурина, но всё равно раньше в центре поля Алиев сфолил на Александре Иванькове.
    • 12'
      Владислав Галкин возглавил атаку "Торпедо" по центру и подарил мяч сопернику, отдав неточную передачу к левому полуфлангу.
    • 11'
      Даниил Родин отметился дальним ударом с подбора по воротам "автозаводцев" - значительно выше перекладины просвистел мяч.
    • 11'
      Александр Кахидзе осуществил навес с правого фланга, и получилось крайне неудачно для гостей, ведь мяч перелетел через всех футболистов, находившихся перед воротами "Торпедо".
    • 10'
      Аршак Корян пробил по чужим воротам с левого полуфланга, но непосредственно до ворот мяч не добил, так как он был заблокирован Максимом Шоркиным.
    • Угловой
      8'
      Аршак Корян разыграл торпедовский угловой на правом фланге. Дошло дело до подачи Бояна Рогановича с игры в штрафную площадь "Нефтехимика", где Сергей Бородин, скидывая мяч партнёру, сфолил против Даниила Родина.
    • 6'
      Марио Чурич выполнил подачу с левого фланга, а Глеб Шевченко из области ближней штанги неопасно подкинул мяч над створом.
    • 5'
      Пока без опасных моментов обходятся команды, нужно им ещё раскочегариться, чтобы угрожать воротам друг друга.
    • 4'
      Пошёл заброс у нижнекамцев в правую часть чужой штрафной на Султана Джамилова, однако мяч перехватил Сергей Бородин.
    • 3'
      "Торпедо" - большой бренд, и наверняка у него ещё будут попытки не просто выйти в Премьер-лигу, но и закрепиться там, чего не получалось у "чёрно-белых" в сезонах 2014/2015 и 2022/2023 годов.
    • Офсайд
      2'
      Первый офсайд в матче забрал себе "Нефтехимик". Султан Джамилов оказался в этом положении в левой части штрафной площадки "Торпедо".
    • Фол, нарушение
      2'
      Торпедовцы сразу пошли в атаку и нанесли заблокированный удар. Потом Александр Чупаёв в центральной трети поля мелко сфолил против Даниила Родина
    • 1'
      "Торпедо" играет в белых футболках и гетрах, в чёрных трусах, а у "Нефтехимика" вся форма тёмная.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Матч всё-таки не начался ровно в 19:24, но старт игры будет скоро.
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Главный судья: Соколов Олег (Воронеж, 1).
      Первый помощник: Чекалин Александр (Воронеж, 1).
      Второй помощник: Жолобов Виталий (Волжский, 1).
      Резервный судья: Крайнов Дмитрий (Тверь, 1).
      Инспектор: Правило Василий (Краснодар).
      Делегат: Губарьков Андрей Олегович (Москва).

      Москва. Стадион БСА «Лужники».
    • Матч начнётся в необычное время 19:24 - таким способом "Торпедо", основанное в 1924 году, подчёркивает 100-летний юбилей клуба.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В шестом туре Мелбет-Первой лиги московское "Торпедо" сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 36.8% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Торпедо Москва 79.8% (91)
    X 17.5% (20)
    Нефтехимик 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Нефтехимик
    3.85
    5.40
    Реклама, fon.bet
    4.76
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик

    Исход игры
    Торпедо Москва
    79.8% (91)
    Ничья
    17.5% (20)
    Нефтехимик
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (56)
    Нет
    48.15% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    36.8% (42)
    2:1 Торпедо Москва
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    17.5% (20)
    2:0 Торпедо Москва
    7.9% (9)
    3:1 Торпедо Москва
    3.5% (4)
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