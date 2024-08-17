Тур: 6.
2:1
Первый тайм: 44'
0'
27' Желтая карточкаИваньков Александр
0:1
30' ГолШоркин Максим
1:1
31' ГолКорян Аршак
2:1
35' ГолМанелов Ираклий
39' Желтая карточкаСитдиков Марат
Ход матча
30'
0:1
31'
1:1
35'
2:1
39'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиев СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
История личных встреч
Торпедо Москва
Нефтехимик
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.75
Среднее время на гол
49
120
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.33
|Червяков Руслан
|2
|0.33
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.17
|Корян Аршак
|1
|0.17
|Галкин Владислав
|1
|0.17
|Манелов Ираклий
|1
|0.17
|Шитов Виталий
|1
|0.17
|Чурич Марио
|1
|0.17
|Шамкин Даниил
|0
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шоркин Максим
|2
|0.33
|Джамилов Султан
|2
|0.33
|Алиев Саид
|2
|0.33
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0.17
|Шильцов Константин
|1
|0.17
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корян Аршак
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоркин Максим
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Першин Матвей
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Нефтехимик
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Нефтехимик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1
Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3
Результаты матчей
Торпедо Москва
Нефтехимик
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|2:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Нефтехимик
|Шоркин Максим
|2
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик
Исход игры
Торпедо Москва
79.8% (91)
Ничья
17.5% (20)
Нефтехимик
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
1:0 Торпедо Москва
36.8% (42)
2:1 Торпедо Москва
27.2% (31)
1:1 Ничья
17.5% (20)
2:0 Торпедо Москва
7.9% (9)
3:1 Торпедо Москва
3.5% (4)
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