Тур: 3. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
39' Желтая карточкаRadion Lisnyak
0:1
41' ГолVilivald Volodymyr
1:1
45' ГолНазаренко Александр
74' Желтая карточкаVialle
90'+5
Ход матча
39'
41'
45'
74'
34
Vialle
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
90 Caua Paixao
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|1
|0.5
|Чоботенко Сергей
|1
|0.5
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.33
|Vilivald Volodymyr
|1
|0.33
|Oleksandr Pyatov
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Vialle
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2
Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Ингулец
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1
Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1 Ингулец - Кремень 5:1
Результаты матчей
Полесье
Ингулец
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Полесье
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Juan Alvina
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|1