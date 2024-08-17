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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Полесье
1:1
Конец матча
Ингулец
0'
39' Желтая карточка
Radion Lisnyak
0:1
41' Гол
Vilivald Volodymyr
1:1
45' Гол
Назаренко Александр
74' Желтая карточка
Vialle
90'+5
1
Кудрик
Олег
31
Майсурадзе
Георгий
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
30
Леднeв
Богдан
95
Мустафаев
Эмиль
11
Гуцуляк
Алексей
27
Бристрич
Адмир
7
Назаренко
Александр
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
45
Vilivald
Volodymyr
23
Шершень
Михаил
91
Мельничук
Максим
22
Белоцерковец
Владимир
19
Radion
Lisnyak
8
Oleksandr
Pyatov
11
Богунов
Ярослав
20
Roman
Volokhatyi
10
Козак
Александр
Полесье
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 1 0.5
Чоботенко Сергей 1 0.5
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белоцерковец Владимир 1 0.33
Vilivald Volodymyr 1 0.33
Oleksandr Pyatov 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Vialle 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Полесье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2
Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Ингулец
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1
Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1 Ингулец - Горняк-Спорт 1:1 Виктория Николаевка - Ингулец 0:1 Ингулец - Кремень 5:1

Результаты матчей

Полесье
Ингулец

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Полесье
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Juan Alvina 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Александр Назаренко бьет в цель!
  • 41'
    Г О О О О Л - Владимир Виливальд бьет в цель!
  • 39'
    Radion Lisnyak получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 1:1 Ингулец онлайн

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