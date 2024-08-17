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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Железярне Подбрезова
7:1
Конец матча
Скалица
0'
1:0
27' Гол
Галчик Роланд
40' Желтая карточка
Vincent Chyla
2:0
45' Гол
Alasana Yirajang
45' Желтая карточка
Filip Mielke
3:0
45' Гол
Галчик Роланд
4:0
52' Гол
Sanusi Ridwan
4:1
62' Пенальти
Власко Ян
62' Желтая карточка
Стефаник Самуэль
5:1
73' Гол
Daniel Smekal
74' Желтая карточка
Martin Masik
86' Желтая карточка
Peter Juritka
89' Желтая карточка
Michael Ranko
6:1
90' Гол
Peter Juritka
7:1
90' Гол
Peter Juritka
90'+7
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
3
Filip
Mielke
27
Sanusi
Ridwan
26
Стефаник
Самуэль
13
Vincent
Chyla
14
Matej
Gresak
7
Галчик
Роланд
19
Martin
Talakov
10
Alasana
Yirajang
39
Юнас
Мартин
9
Моронг
Адам
4
Градецки
Матей
5
Michael
Ranko
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
33
Копас
Адам
7
Яо
Янн
Майкл
19
Martin
Masik
8
Davi
Alves
11
Marek
Fabry
Железярне Подбрезова
3-4-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Скалица

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
1:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:3
ВЛ
3:1
ВЛ
3:4
ВЛ
1:0
ВЛ
3:1
С
2:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
78

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 2 0.5
Peter Juritka 2 0.5
Sanusi Ridwan 1 0.25
Alasana Yirajang 1 0.25
Daniel Smekal 1 0.25
Оравец Матей 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ranko 1 0.33
Власко Ян 1 (1) 0.33
Martin Cernek 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Michael Ranko 1 0
Marek Fabry 1 0
Adam Krcik 1 0
Martin Cernek 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Железярне Подбрезова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0
Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Скалица
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2
Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
7
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
4.
Тренчин
 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
5.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 2 - 8 2
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Тренчин
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
2.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тренчин
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Слован Братислава Стрелец Давид 2
Железярне Подбрезова Галчик Роланд 2
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
ДАК Япи Ромарик 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Демл Ондржей сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Peter Juritka бьет в цель!
  • 93'
    Славик Адриан сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Peter Juritka бьет в цель!
  • 89'
    Michal Ranko получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Peter Juritka получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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