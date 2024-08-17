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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Слован Братислава
1:1
Второй тайм: 59'
Кошице
0'
8' Желтая карточка
Горосито Николас
0:1
15' Пенальти
Медвед Жан
39' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
1:1
52' Гол
Стрелец Давид

Ход матча

8'
 
Горосито Николас
15'
0:1
Медвед Жан
25'
 
Jakub Jakubko
Горосито Николас
39'
 
Ниархос Иоаннис
46'
Стрелец Давид
Мак Роберт
 
46'
Толич Марко
Саввидис Кириакос
 
52'
Стрелец Давид
1:1
56'
 
Peter Varga
Ниархос Иоаннис
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Кошице
3.20
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8.30
7.80
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Все Коэффициенты
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
12
Байрич
Кенан
2
Вут
Симен
27
Войтко
Матуш
88
Саввидис
Кириакос
37
Сёке
Юлиус
7
Вайсс
Владимир
11
Барсегян
Тигран
21
Мак
Роберт
18
Марчелли
Нино
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
88
Горосито
Николас
19
Фабиш
Лукаш
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
6
Бокрош
Силард
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
Слован Братислава
4-2-1-3
Кошице
3-2-3-2

История личных встреч

Слован Братислава
Кошице

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
30.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

34 матча

55.9%
26.5%
17.6%
19 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
1:0
КС
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
КС
3:1
КС
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
CL
0:1
CL
2:1
CL
4:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
3:0
С
2:0
CL
1:2
К
1:1
К
0:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
1:1
CL
2:1
К
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

1.84
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.58

Среднее время на гол

122
155

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

1.35
0.82

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

66
109

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 2 0.67
Барсегян Тигран 2 (2) 0.67
Мак Роберт 1 0.33
Марчелли Нино 1 0.33
Толич Марко 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 (2) 1.25
Ниархос Иоаннис 1 0.25
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Галлович Давид 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мак Роберт 1 0
Толич Марко 1 0
Войтко Матуш 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 2 0
Горосито Николас 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Галлович Давид 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Zyen Jones 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1
Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Кошице

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
ДАК
 2:0 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Кошице
 1:1 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тренчин
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Железярне Подбрезова
 3:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 0:3 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Михаловце
 0:2 4 0 2 2 1 - 5 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Кошице
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Слован Братислава
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ДАК
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Скалица
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Слован Братислава
 1:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тренчин
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Михаловце
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Кошице
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Скалица
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 3:0 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Железярне Подбрезова Галчик Роланд 2
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
ДАК Япи Ромарик 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Ниархос Иоаннис получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Горосито Николас уходит с поля. Филип Якубко выходит вместо него
  • 15'
    Г О О О О Л - Медвед Жан из команды Кошице забивает с точки!
  • 8'
    Горосито Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Слован Братислава.
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Ничья
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