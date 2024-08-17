Тур: 4. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГоросито Николас
0:1
15' ПенальтиМедвед Жан
39' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
1:1
52' ГолСтрелец Давид
2:1
90' ГолБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаЖигмунд Марек
90' Желтая карточкаБайрич Кенан
90'+6
Ход матча
15'
0:1
39'
52'
1:1
90'
2:1
90'
90'
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
37
Сёке
Юлиус
21
Мак
Роберт
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
История личных встреч
Слован Братислава
Кошице
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
30.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
34 матча
55.9%
26.5%
17.6%
19 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
18 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
1.84
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.58
Среднее время на гол
122
155
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
1.35
0.82
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
66
109
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|3 (2)
|1
|Стрелец Давид
|2
|0.67
|Мак Роберт
|1
|0.33
|Марчелли Нино
|1
|0.33
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5 (2)
|1.25
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.25
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Галлович Давид
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мак Роберт
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|2
|0
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кошице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1
Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Кошице
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|3.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 8
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|2
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|2
|Кошице
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2