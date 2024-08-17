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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Михаловце
0:2
Второй тайм: 57'
ДАК
0'
20' Желтая карточка
Димун Милан
22' Желтая карточка
Труса Матей
28' Желтая карточка
Тарадуда Денис
0:1
32' Пенальти
Димун Милан
33' Желтая карточка
Япи Ромарик
0:2
53' Гол
Труса Матей

Ход матча

20'
 
Димун Милан
22'
 
Труса Матей
28'
Тарадуда Денис
 
32'
0:1
Димун Милан
33'
 
Япи Ромарик
46'
Ван Кессел Гино
Пачинда Эрик
 
53'
0:2
Труса Матей
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
ДАК
4.50
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5.00
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1.80
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Все Коэффициенты
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
3
Тарадуда
Денис
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
11
Пачинда
Эрик
7
Issa
Adekunle
29
Enzo
Arevalo
41
Попович
Александар
91
Япи
Ромарик
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
8
Димун
Милан
6
Байо
Махмуду
27
Виталис
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
7
Бернат
Ян
Михаловце
4-2-3-1
ДАК
4-1-2-3

История личных встреч

Михаловце
ДАК

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед

23 матча

17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
4:1
С
2:1
С
2:4
С
5:0
С
5:0
С
1:1
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
0:3

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.42
0.55

Среднее время на гол

63
165

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.55
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

1.96
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

46
86

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарадуда Денис 1 0.25
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмаши Ладислав 1 0.25
Труса Матей 1 0.25
Димун Милан 1 (1) 0.25
Герц Кристиан 1 0.25
Виталис Милан 1 0.25
Реджич Дамир 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Franck Bahi 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Хиско Муньос 1 0
Мендес Алехандро 1 0
Димун Милан 1 0
Байо Махмуду 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1
Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2

Результаты матчей

Михаловце
ДАК

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Михаловце
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1:1 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
ДАК
 2:0 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Кошице
 1:1 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тренчин
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Железярне Подбрезова
 3:0 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 0:3 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Михаловце
 0:2 4 0 2 2 1 - 5 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Кошице
 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Слован Братислава
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ДАК
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Скалица
 0:3 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2:0 3 1 1 1 4 - 3 4
2.
Слован Братислава
 1:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тренчин
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Михаловце
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Кошице
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Скалица
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 3:0 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Железярне Подбрезова Галчик Роланд 2
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
ДАК Япи Ромарик 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Г О О О О Л - Труса Матей бьет в цель!
  • 46'
    Пачинда Эрик уходит с поля. Ван Кессел Гино выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Г О О О О Л - Димун Милан из команды ДАК забивает с точки!
  • 28'
    Тарадуда Денис получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Труса Матей получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Михаловце
Ничья
ДАК
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