Тур: 4. Стадион: Жемплин.
0'
20' Желтая карточкаДимун Милан
22' Желтая карточкаТруса Матей
28' Желтая карточкаТарадуда Денис
0:1
32' ПенальтиДимун Милан
33' Желтая карточкаЯпи Ромарик
0:2
53' ГолТруса Матей
65' Желтая карточкаБайо Махмуду
0:3
90' ГолРеджич Дамир
90'+6
Ход матча
20'
22'
28'
32'
0:1
33'
53'
0:2
65'
90'
0:3
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
11
Пачинда
Эрик
29
Enzo
Arevalo
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 David Petrik
-
-
23 Ivan Tyurin
-
21 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Немет АттилаВратарь
- Защитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
47 Filip Raska
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Михаловце
ДАК
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 14 побед
23 матча
17.4%
13%
69.6%
4 победы 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.42
0.55
Среднее время на гол
63
165
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.55
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
1.96
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
46
86
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарадуда Денис
|1
|0.25
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|2
|0.5
|Алмаши Ладислав
|1
|0.25
|Реджич Дамир
|1
|0.25
|Димун Милан
|1 (1)
|0.25
|Герц Кристиан
|1
|0.25
|Виталис Милан
|1
|0.25
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Franck Bahi
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Байо Махмуду
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Михаловце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1
Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2
Результаты матчей
Михаловце
ДАК
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Михаловце
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|3.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 8
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|2
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|2
|Кошице
|Жигмунд Марек
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2