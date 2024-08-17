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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Ростов
0:2
Первый тайм: 45+'
Оренбург
0'
0:1
18' Гол
Мансилья Брайан
23' Желтая карточка
Перес Матиас
32' Желтая карточка
Мансилья Брайан
0:1
33' Не забитый пенальти
Роналдо
0:2
34' Гол
Марин Джимми
45' Желтая карточка
Москвичёв Богдан

Ход матча

18'
0:1
Мансилья Брайан
23'
 
Перес Матиас
32'
 
Мансилья Брайан
33'
Роналдо
0:1
34'
0:2
Марин Джимми
45'
 
Москвичёв Богдан
Прогнозы 128
Ростов 85.9% (110)
X 7.8% (10)
Оренбург 6.3% (8)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
10
Щетинин
Кирилл
7
Роналдо
69
Голенков
Егор
89
Саравия
Родриго
1
Москвичёв
Богдан
12
Малых
Андрей
22
Перес
Матиас
87
Прохин
Данила
81
Сидоров
Максим
III
8
Башич
Иван
6
Горбани
Мохаммад
18
Коваленко
Александр
80
Марин
Джимми
9
Мансилья
Брайан
10
Сахархизан
Саид
Ростов
4-3-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Ростов
Оренбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
4:2
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.2
Глебов Данил 1 0.2
Лангович Андрей 1 0.2
Роналдо 0 0
Осипенко Максим 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Джимми 1 0.2
Гюрлюк Эмирджан 1 0.2
Рыбчинский Дмитрий 1 0.2
Мансилья Брайан 1 0.2
Перес Матиас 1 0.2
Горбани Мохаммад 1 0.2
Сахархизан Саид 1 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 1 0
Комличенко Николай 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Башич Иван 2 0
Горбани Мохаммад 2 0
Муро Томас 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Сидоров Максим III 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1
Оренбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0
Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0

Результаты матчей

Ростов
Оренбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ростов
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
Оренбург
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
8.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Ростов
 0:2 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Оренбург
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ростов
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Москвичёв получает жёлтую карточку в составе "Оренбурга". Очень долго голкипер гостей вводил мяч в игру от ворот. Безбородов не стал терпеть такое поведение и наказал его предупреждением. 
  • Опасный момент
    45'
    ШАНСИЩЕ! Щетинин из центра отдал пас в правую часть штрафной на Ланговича, который здорово пробил в дальний угол, но Москвичёв и в этом моменте свою команду выручил!
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут к первому тайму компенсировал Безбородов. 
  • 44'
    Щетинин на правом фланге пытался заработать угловой для своей команды, однако против него уверенно сыграл Сидоров, спокойной проводивший мяч за лицевую. 
  • Офсайд
    43'
    Прохин со своей половины поля выполнил сильный заброс на правый фланг атаки, Марин снаряд получил и прострелил в штрафную, но находился он в очевидном офсайде. 
  • 42'
    Лангович справа ворвался в штрафную соперника и перспективно прострелил вдоль ворот, а Осипенко не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель. 
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТИЩЕ! Уткин с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Голенков головой сбросился мяч в центр на Ланговича, выстрел которого в упор заблокировали игроки "Оренбурга"!
  • 40'
    Очень важно для "Ростова" попытаться сократить отставание в счёте в первой половине встречи. Хозяева много времени проводят в атаке, но забить у них пока никак не получается. 
  • 39'
    Напомню, что в середине недели оба коллектива провели свои матчи в Кубке России. Ростовчане на своём поле уверенно обыграли "Химки", а вот "Оренбург" минимально проиграл "Локомотиву". 
  • 38'
    Голенков получил мяч в центре штрафной соперника и выполнил аккуратную скидку на Уткина, который в одно касание пробил в створ, но эта попытка пришла точно в руки Москвичёву. 
  • 37'
    Даже страшно представить, какой разговор устроит Валерий Карпин в перерыве со своими подопечными. Думаю, что тренер ростовчан не оставит без внимания неудачную игру Ятимова. 
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАРИН! Сидоров с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной, Ятимов зачем-то выскочил из ворот, и Мансилья "выманил" его на себя, после чего выполнил заброс к дальней штанге, а Марин спокойно поразил пустой створ!
  • Не забитый пенальти
    35'
    Не забивает Роналдо! В правый угол пробил бразилец, Москвичёв угадал направление удара и выручил свою команду. Невероятным образом складывается наша встреча!
  • Желтая карточка
    34'
    Мансилья за своё нарушение получает жёлтую карточку. Отличная возможность для ростовчан сравнять счёт в этом матче. VAR очень быстро проверил этот момент и подтвердил решение Безбородова. 
  • Пенальти!
    33'
    Пенальти в ворота "Оренбурга"! Лангович из правой части штрафной успел прострелить в центр, после чего ему грубо в ноги влетел Мансилья. Безбородов сразу же указал на "точку"!
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    • 32'
      Уткин имел отличную возможность пробить со стандарта с 23 метров, но он выполнил что-то невнятное, и игровой снаряд попал в стенку. Перспективную возможность упустили ростовчане. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Потеряли оренбуржцы мяч на своей половине поля. Уткин мяч подхватил и с правого фланга пытался сместиться в центр к радиусу штрафной, но его на газон завалил Прохин. 
    • 30'
      Много работу сегодня у медицинской бригады "Ростова". Медики вновь оказывают помощь Роналдо, которому сегодня очень часто достаётся. Валерий Карпин выглядит крайне напряжённым на скамейке. 
    • Травма, повреждение
      29'
      И снова достаётся Роналдо. Стандарт на чужой половине поля заработали оренбуржцы. Башич плотно пробил по воротам и попал точно в корпус игроку "Ростова". Никак бразилец пока не может подняться на ноги. 
    • 28'
      Лангович потерял мяч на чужой половине поля, Мансилья снаряд подхватил, но рваться вперёд по левому флангу не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • 27'
      Небольшая остановка в нашем матче. Безбородов отправляет команды попить водички. Валерий Карпин активно пользуется паузой и что-то очень бурно объясняет своим подопечным. 
    • Желтая карточка
      26'
      Перес получает жёлтую карточку в составе "Оренбурга". Щетинин успел прокинуть мяч себе на ход на чужой половине поля, а защитник гостей грубо врезал ему по ногам. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Сидоров мчался вперёд по левому флангу и успел отдать пас в центр, после чего ему в ноги влетел Глебов. Странно, что Безбородов в этом моменте обошёлся без предупреждения. 
    • 24'
      Щетинин по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника и выполнил плохой пас на правый край, Роналдо задумку партнёра не понял, и мяч достался защитникам "Оренбурга". 
    • 23'
      Уткин с левого фланга со стандарта выполнил высокий навес к дальнему углу вратарской, Сако здорово выпрыгнул, но головой пробил сильно выше намеченной цели. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Саравия зацепился за мяч у левого угла штрафной соперника, и его откровенно руками придержал Марин. Право на перспективный стандарт получают ростовские футболисты. 
    • 21'
      Удалось футболистам "Оренбурга" первыми забить в этом матче. Теперь, конечно, ростовчане ещё большими силами пойдут в атаку. Есть у меня такое ощущение, что мы сегодня увидим результативный футбол. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАНСИЛЬЯ! Мансилья получил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр, а затем с 23 метров пробил в район дальнего угла. Игровой снаряд полетел не в самую "девятку", однако Ятимов справиться не сумел!
    • Фол, нарушение
      19'
      Голенков зацепился за мяч в центральной части поля, сместился на правый фланг, где его на газон уронил Башич. Очень часто гости используют мелкие фолы, дабы сорвать быстрые атаки "Ростова". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Марин со своей половины поля по правому флангу пытался вырваться вперёд, но против него нарушил правила Саравия. Крайне недоволен игрок "Ростова" свистком Безбородова. 
    • 17'
      Заметно, что ростовчане сделали ставку на мощный старт этого поединка. Подопечные Валерия Карпина много времени проводят в атаке, а при потере сразу же вступают в активный прессинг. 
    • Угловой
      16'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ростова". Щетинин навесил в центр к линии вратарской, Осипенко головой пробил по воротам, но эта попытка пришлась в защитника. 
    • 15'
      Лангович с правого фланга попытался отдать передачу к ближнему углу штрафной на Роналдо, однако в перехвате внимательно сыграл Горбани, ненадолго вернувший владение гостям. 
    • 14'
      Вернулся Роналдо в игру. Видимо, медики "Ростова" уверенны в состоянии здоровья бразильца. Продолжается наш матч, и ростовчане снова забирают мяч в своё владение. 
    • 13'
      Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Роналдо. Футболист "Ростова" показывает медикам, что кружится у него голова. Есть такое ощущение, что придётся Карпину провести раннюю замену. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Очень неприятный эпизод для "Ростова". Роналдо присел на газон и не может пока продолжить встречу. Видимо, кружится голова у бразильца, поэтому на ноги он не поднимается. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Роналдо боролся за верховой мяч на чужой половине поля, и ему сзади грубо врезался в спину Прохин. Пришлось Безбородову провести профилактическую беседу с защитником "Оренбурга". 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Быстрая атака получилась у оренбуржцев, в ходе которой Сахархизан вырвался по центру на рандеву с голкипером и под прессингом Сако пробил рядом с правой штангой!
    • 9'
      Вахания отдал плохой пас на своей половине поля, после чего Марин практически перехватил игровой снаряд, однако на опережении сыграл Осипенко, сильно выбивший мяч. 
    • 8'
      Сако из глубины выполнил перспективный заброс в левую часть штрафной соперника, Вахания классно открылся, но обработать довольно непростой пас у него не получилось. 
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработали футболисты "Ростова" на правом фланге. Последовал короткий розыгрыш, который ни к чему интересному не привёл. Очень активны хозяева. 
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! Лангович с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Роналдо, который плотно пробил в створ, но Москвичёв свою команду сумел выручить!
    • 5'
      Сахархизан левее центра пытался ворваться в штрафную хозяев, однако против него невероятно уверенно сыграл Осипенко, сумевший в подкате выбить игровой снаряд. 
    • 4'
      Лангович с правого фланга от лицевой выполнил высокий навес к дальней штанге, Саравия пытался пробить головой по воротам, но у него верховое единоборство выиграл Малых. 
    • 3'
      Очень активно ростовчане начинают эту встречу! Роналдо по центру протащил мяч до штрафной гостей, вот только удара по владениям Москвичёва так и не последовало. 
    • 2'
      Футболисты "Ростова" вышли на эту встречу в жёлтых футболках и тёмных трусах, оренбуржцы играют в белой форме. Ворота Ятимова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 45'
      Москвичёв Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Марин Джимми бьет в цель!
    • 33'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Роналдо пробил пенальти, но не смог забить!
    • 32'
      Мансилья Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Перес Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Мансилья Брайан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:2 Оренбург

    Исход игры
    Ростов
    85.9% (110)
    Ничья
    7.8% (10)
    Оренбург
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    45.3% (58)
    1:0 Ростов
    17.2% (22)
    2:0 Ростов
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    3:1 Ростов
    4.7% (6)
    2:3 Оренбург
    2.3% (3)
    3:0 Ростов
    2.3% (3)
    3:2 Ростов
    1.6% (2)
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