МОМЕНТИЩЕ! Уткин с правого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Голенков головой сбросился мяч в центр на Ланговича, выстрел которого в упор заблокировали игроки "Оренбурга"!

Лангович справа ворвался в штрафную соперника и перспективно прострелил вдоль ворот, а Осипенко не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель.

Прохин со своей половины поля выполнил сильный заброс на правый фланг атаки, Марин снаряд получил и прострелил в штрафную, но находился он в очевидном офсайде.

Щетинин на правом фланге пытался заработать угловой для своей команды, однако против него уверенно сыграл Сидоров, спокойной проводивший мяч за лицевую.

ШАНСИЩЕ! Щетинин из центра отдал пас в правую часть штрафной на Ланговича, который здорово пробил в дальний угол, но Москвичёв и в этом моменте свою команду выручил!

Москвичёв получает жёлтую карточку в составе "Оренбурга". Очень долго голкипер гостей вводил мяч в игру от ворот. Безбородов не стал терпеть такое поведение и наказал его предупреждением.

Пенальти в ворота "Оренбурга"! Лангович из правой части штрафной успел прострелить в центр, после чего ему грубо в ноги влетел Мансилья. Безбородов сразу же указал на "точку"!

Мансилья за своё нарушение получает жёлтую карточку. Отличная возможность для ростовчан сравнять счёт в этом матче. VAR очень быстро проверил этот момент и подтвердил решение Безбородова.

Не забивает Роналдо! В правый угол пробил бразилец, Москвичёв угадал направление удара и выручил свою команду. Невероятным образом складывается наша встреча!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! МАРИН! Сидоров с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной, Ятимов зачем-то выскочил из ворот, и Мансилья "выманил" его на себя, после чего выполнил заброс к дальней штанге, а Марин спокойно поразил пустой створ!

Даже страшно представить, какой разговор устроит Валерий Карпин в перерыве со своими подопечными. Думаю, что тренер ростовчан не оставит без внимания неудачную игру Ятимова.

Голенков получил мяч в центре штрафной соперника и выполнил аккуратную скидку на Уткина, который в одно касание пробил в створ, но эта попытка пришла точно в руки Москвичёву.

Напомню, что в середине недели оба коллектива провели свои матчи в Кубке России. Ростовчане на своём поле уверенно обыграли "Химки", а вот "Оренбург" минимально проиграл "Локомотиву".

Очень важно для "Ростова" попытаться сократить отставание в счёте в первой половине встречи. Хозяева много времени проводят в атаке, но забить у них пока никак не получается.

Уткин с левого фланга со стандарта выполнил высокий навес к дальнему углу вратарской, Сако здорово выпрыгнул, но головой пробил сильно выше намеченной цели.

Щетинин по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника и выполнил плохой пас на правый край, Роналдо задумку партнёра не понял, и мяч достался защитникам "Оренбурга".

Сидоров мчался вперёд по левому флангу и успел отдать пас в центр, после чего ему в ноги влетел Глебов. Странно, что Безбородов в этом моменте обошёлся без предупреждения.

Перес получает жёлтую карточку в составе "Оренбурга". Щетинин успел прокинуть мяч себе на ход на чужой половине поля, а защитник гостей грубо врезал ему по ногам.

Небольшая остановка в нашем матче. Безбородов отправляет команды попить водички. Валерий Карпин активно пользуется паузой и что-то очень бурно объясняет своим подопечным.

Лангович потерял мяч на чужой половине поля, Мансилья снаряд подхватил, но рваться вперёд по левому флангу не стал, а просто сохранил владение для своей команды.

И снова достаётся Роналдо. Стандарт на чужой половине поля заработали оренбуржцы. Башич плотно пробил по воротам и попал точно в корпус игроку "Ростова". Никак бразилец пока не может подняться на ноги.

Много работу сегодня у медицинской бригады "Ростова". Медики вновь оказывают помощь Роналдо, которому сегодня очень часто достаётся. Валерий Карпин выглядит крайне напряжённым на скамейке.

Потеряли оренбуржцы мяч на своей половине поля. Уткин мяч подхватил и с правого фланга пытался сместиться в центр к радиусу штрафной, но его на газон завалил Прохин.

Уткин имел отличную возможность пробить со стандарта с 23 метров, но он выполнил что-то невнятное, и игровой снаряд попал в стенку. Перспективную возможность упустили ростовчане.

22' Саравия зацепился за мяч у левого угла штрафной соперника, и его откровенно руками придержал Марин. Право на перспективный стандарт получают ростовские футболисты.

21' Удалось футболистам "Оренбурга" первыми забить в этом матче. Теперь, конечно, ростовчане ещё большими силами пойдут в атаку. Есть у меня такое ощущение, что мы сегодня увидим результативный футбол.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МАНСИЛЬЯ! Мансилья получил мяч на правом фланге атаки, сместился немного в центр, а затем с 23 метров пробил в район дальнего угла. Игровой снаряд полетел не в самую "девятку", однако Ятимов справиться не сумел!

19' Голенков зацепился за мяч в центральной части поля, сместился на правый фланг, где его на газон уронил Башич. Очень часто гости используют мелкие фолы, дабы сорвать быстрые атаки "Ростова".

18' Марин со своей половины поля по правому флангу пытался вырваться вперёд, но против него нарушил правила Саравия. Крайне недоволен игрок "Ростова" свистком Безбородова.

17' Заметно, что ростовчане сделали ставку на мощный старт этого поединка. Подопечные Валерия Карпина много времени проводят в атаке, а при потере сразу же вступают в активный прессинг.

16' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ростова". Щетинин навесил в центр к линии вратарской, Осипенко головой пробил по воротам, но эта попытка пришлась в защитника.

15' Лангович с правого фланга попытался отдать передачу к ближнему углу штрафной на Роналдо, однако в перехвате внимательно сыграл Горбани, ненадолго вернувший владение гостям.

14' Вернулся Роналдо в игру. Видимо, медики "Ростова" уверенны в состоянии здоровья бразильца. Продолжается наш матч, и ростовчане снова забирают мяч в своё владение.

13' Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Роналдо. Футболист "Ростова" показывает медикам, что кружится у него голова. Есть такое ощущение, что придётся Карпину провести раннюю замену.

12' Очень неприятный эпизод для "Ростова". Роналдо присел на газон и не может пока продолжить встречу. Видимо, кружится голова у бразильца, поэтому на ноги он не поднимается.

11' Роналдо боролся за верховой мяч на чужой половине поля, и ему сзади грубо врезался в спину Прохин. Пришлось Безбородову провести профилактическую беседу с защитником "Оренбурга".

10' ОПАСНО! Быстрая атака получилась у оренбуржцев, в ходе которой Сахархизан вырвался по центру на рандеву с голкипером и под прессингом Сако пробил рядом с правой штангой!

9' Вахания отдал плохой пас на своей половине поля, после чего Марин практически перехватил игровой снаряд, однако на опережении сыграл Осипенко, сильно выбивший мяч.

8' Сако из глубины выполнил перспективный заброс в левую часть штрафной соперника, Вахания классно открылся, но обработать довольно непростой пас у него не получилось.

7' Первый угловой в матче заработали футболисты "Ростова" на правом фланге. Последовал короткий розыгрыш, который ни к чему интересному не привёл. Очень активны хозяева.

6' МОМЕНТ! Лангович с правого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Роналдо, который плотно пробил в створ, но Москвичёв свою команду сумел выручить!

5' Сахархизан левее центра пытался ворваться в штрафную хозяев, однако против него невероятно уверенно сыграл Осипенко, сумевший в подкате выбить игровой снаряд.

4' Лангович с правого фланга от лицевой выполнил высокий навес к дальней штанге, Саравия пытался пробить головой по воротам, но у него верховое единоборство выиграл Малых.

3' Очень активно ростовчане начинают эту встречу! Роналдо по центру протащил мяч до штрафной гостей, вот только удара по владениям Москвичёва так и не последовало.

2' Футболисты "Ростова" вышли на эту встречу в жёлтых футболках и тёмных трусах, оренбуржцы играют в белой форме. Ворота Ятимова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.