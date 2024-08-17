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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Осасуна
0:0
Первый тайм: 19'
Леганес
0'
0:1
2' Гол

Ход матча

2'
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 107
Осасуна 87.9% (94)
X 11.2% (12)
Леганес 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Леганес
3.50
3.40
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5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Эррандо
Хорхе
23
Бретонес
Абель
18
Муньос
Икер
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
22
Арамбарри
Аритц
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
14
Брашанац
Дарко
17
Неу
Иван
11
Круз
Хуан
8
Сиссе
Сейдуба
15
Франкеза
Энрик
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Осасуна
4-3-3
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Леганес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
2:0
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

55
120

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1
Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Леганес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2
Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1 Леганес - Эйбар 0:2 Расинг - Леганес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Леганес
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Осасуна
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Леганес
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Леганес
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Алавес Кике Гарсия 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Алавес Конечни Томас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 19'
    Розье Валентен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Леганес
  • 18'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Аресо Хесус из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Круз Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 107
    Осасуна 87.9% (94)
    X 11.2% (12)
    Леганес 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Леганес
    3.50
    3.40
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Леганес

    Исход игры
    Осасуна
    87.3% (96)
    Ничья
    10.9% (12)
    Леганес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    40.74% (44)
    Нет
    59.26% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    45.5% (50)
    2:1 Осасуна
    28.2% (31)
    2:0 Осасуна
    10% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:1 Осасуна
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Леганес
    1.8% (2)
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